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位于加勒比海的岛国。东与多米尼加共和国接壤。海地人的原生种族为阿拉瓦克人，自西班牙入侵后原住民急速减少到已经灭绝，殖民主为了补充劳力并自非洲引进大量黑奴，海地从此变成黑人国家，开展农业经济。海地为世上第一个非裔黑人主导，奴隶起义建国的国家，和加勒比地区第一个独立的地区。海地也是美洲唯一以黑人为主体民族（95%以上）的共和国。
海地是美洲唯一的极度贫穷国家，2015年人均年收入804美元、处于低人类发展指数，是世界上最不发达的国家之一。
美國財政部長耶倫示警美國公司，應更加關注中國對台灣造成的威脅，以及中國「清零」政策對全球供應鏈所帶來的負面影響。這些地緣政治風險，將如何影響企業選擇貿易夥伴？
加勒比海危机国家海地国内的帮派犯罪现象严重，数月来更形恶化。在中国要求联合国安理会就海地议题进行表决后，安理会通过决议，禁止向“非国家行为者”提供武器。
海地近期幫派暴力頻傳、燃料短缺、食品價格攀升，讓當地陷入一片混亂。與此同時，聯合國駐海地綜合辦公室的任務將於15日結束。對此，中國要求聯合國安全理事會表決，希望能禁止對海地出口小型武器、制裁幫派。
美国警察在美墨边境骑马驱赶海地移民的照片引起舆论哗然，政府部长表示将进行调查。同时美国宣布大幅提高接收难民的名额。
超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。
海地地震造成的死亡人数已升至近2200人，与此同时，余震仍接连不断。幸存者亟需援助，然而某些帮派控制公路交通，导致安全状况堪忧，救援人员最初难以抵达灾区。
加勒比海国家海地8月14日发生7.2级大地震。目前，地震已造成1200多人丧生。该国政府宣布，将实施为期一个月的国家紧急状态。这次地震也勾起人们对于11年前那场夺去数十万生命大地震的苦涩回忆。
东京奥运开幕、郑州暴雨成灾、台湾宣布设立陶宛代表处、习近平任内首度访西藏……本周发生了哪些重要事件？七张图带你一览一周大事。
海地新政府7月20日成立，由遭暗杀的总统莫伊兹所指定的亨利担任总理，过去他曾担任内政部长和劳工部长，也曾是神经外科医生。
海地总统莫伊兹刺杀案已成为一起牵涉多国的国际事件。当地警方11日逮捕了一名海地裔美籍医生，怀疑他密谋要推翻莫伊兹夺取总统大位。然而，其犯案动机与过程仍有诸多疑点有待釐清。
海地总统遇刺身亡；北京重拳挥向滴滴；德国网红众筹打官司……近期发生了哪些大事？德国之声为您一一梳理。
总统莫伊兹遇刺身亡后，海地政府已请求美国和联合国派遣军队援助以确保战略要地。但美国拒绝了海地的请求。
暗杀海地总统的嫌犯入侵台湾驻海地大使馆，警方入馆共逮捕11人，嫌犯并未抵抗，台湾外交部向德国之声证实此事，并叙述事发过程。
海地总统莫伊兹遭暗杀身亡后，海地政府宣布全国戒严。联合国安理会也将举行紧急会议讨论此事。华文媒体则多了海地与台湾邦交的相关讨论。
根据海地政府，53岁的总统若弗内尔·莫伊兹在家中遭武装分子枪击死亡。消息一出引发国际哗然。
在北京的“金钱攻势”下，台湾的邦交国数量已经所剩不多。正当太平洋岛国所罗门商讨与台断交事宜的同时，媒体报道指出，中美洲贫穷岛国海地似乎成为北京正在争取的另一个目标。
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