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海地共和国

位于加勒比海的岛国。东与多米尼加共和国接壤。海地人的原生种族为阿拉瓦克人，自西班牙入侵后原住民急速减少到已经灭绝，殖民主为了补充劳力并自非洲引进大量黑奴，海地从此变成黑人国家，开展农业经济。海地为世上第一个非裔黑人主导，奴隶起义建国的国家，和加勒比地区第一个独立的地区。海地也是美洲唯一以黑人为主体民族（95%以上）的共和国。

海地是美洲唯一的极度贫穷国家，2015年人均年收入804美元、处于低人类发展指数，是世界上最不发达的国家之一。

19.9.2021, Ciudad Acunda****Beamte der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde versuchen, die meisten Migranten bei der Überquerung des Rio Grande von Ciudad Acuna nach Del Rio, Texas aufzuhalten. Tausende von haitianischen Migranten sind in Del Rio, Texas, angekommen, während die Behörden versuchen, die Grenze zu schließen, um den Migrantenstrom zu stoppen. +++ dpa-Bildfunk +++

美墨边境：骑警驱赶难民引众怒  21.09.2021

美国警察在美墨边境骑马驱赶海地移民的照片引起舆论哗然，政府部长表示将进行调查。同时美国宣布大幅提高接收难民的名额。
Haitian migrants set up make-shift camp along the Rio Grande after crossing into the United States from Mexico, Friday, Sept. 17, 2021, in Del Rio, Texas. Thousands of Haitian migrants have assembled under and around a bridge in Del Rio presenting the Biden administration with a fresh and immediate challenge as it tries to manage large numbers of asylum-seekers who have been reaching U.S. soil. (AP Photo/Eric Gay)

美国展开驱逐行动 遣返萬名海地移民 20.09.2021

超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。
(210819) -- PESTEL, Aug. 19, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Aug. 18, 2021 shows a damaged house in Pestel, Haiti. The death toll from the powerful earthquake that struck southwestern Haiti on Saturday climbed to 1,941, authorities announced on Tuesday. (Photo by Tcharly Coutin/Xinhua)

海地震后死亡攀升 民众苦等救援日益绝望 19.08.2021

海地地震造成的死亡人数已升至近2200人，与此同时，余震仍接连不断。幸存者亟需援助，然而某些帮派控制公路交通，导致安全状况堪忧，救援人员最初难以抵达灾区。
The back side of the residence of the Catholic bishop is damaged after an earthquake in Les Cayes, Haiti, Saturday, Aug. 14, 2021. (AP Photo/Delot Jean)

时隔11年 海地再次发生大地震 15.08.2021

加勒比海国家海地8月14日发生7.2级大地震。目前，地震已造成1200多人丧生。该国政府宣布，将实施为期一个月的国家紧急状态。这次地震也勾起人们对于11年前那场夺去数十万生命大地震的苦涩回忆。

A man stands on a stranded vehicle on a flooded road following heavy rainfall in Zhengzhou, Henan province, China July 22, 2021. REUTERS/Aly Song

七张图看一周大事 25.07.2021

东京奥运开幕、郑州暴雨成灾、台湾宣布设立陶宛代表处、习近平任内首度访西藏……本周发生了哪些重要事件？七张图带你一览一周大事。
Haiti's interim Prime Minister Claude Joseph addresses the audience after suspects in the assassination of President Jovenel Moise, who was shot dead early Wednesday at his home, were shown to the media, in Port-au-Prince, Haiti July 8, 2021. REUTERS/Estailove St-Val NO RESALES. NO ARCHIVES

海地临时总理同意下台 政权将移交总统生前指定人选 20.07.2021

海地新政府7月20日成立，由遭暗杀的总统莫伊兹所指定的亨利担任总理，过去他曾担任内政部长和劳工部长，也曾是神经外科医生。
Suspects in the assassination of Haiti's President Jovenel Moise are shown to the media, along with the weapons and equipment they allegedly used in the attack, at the General Direction of the police in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, July 8, 2021. Moise was assassinated in an attack on his private residence early Wednesday. (AP Photo / Joseph Odelyn)

海地刺杀案：警拘「密谋篡位」关键嫌犯 12.07.2021

海地总统莫伊兹刺杀案已成为一起牵涉多国的国际事件。当地警方11日逮捕了一名海地裔美籍医生，怀疑他密谋要推翻莫伊兹夺取总统大位。然而，其犯案动机与过程仍有诸多疑点有待釐清。
Haiti - Ermordung des Präsidenten Jovenel Moise

七张图看一周大事 11.07.2021

海地总统遇刺身亡；北京重拳挥向滴滴；德国网红众筹打官司……近期发生了哪些大事？德国之声为您一一梳理。
Police stand near a mural featuring Haitian President Jovenel Moise, near the leader’s residence where he was killed by gunmen in the early morning hours in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Joseph Odelyn)

美国拒绝海地军事援助请求  10.07.2021

总统莫伊兹遇刺身亡后，海地政府已请求美国和联合国派遣军队援助以确保战略要地。但美国拒绝了海地的请求。 
Soldaten patrouillieren im Viertel Petionville, in dem die Residenz von Moïse steht. Unbekannte sind in die Residenz des haitianischen Präsidenten Moïse eingedrungen und haben ihn erschossen. Seine Ehefrau Martine sei bei dem Angriff am Rande der Hauptstadt Port-au-Prince in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) verletzt worden. +++ dpa-Bildfunk +++

暗杀海地总统嫌犯闯入台湾大使馆 09.07.2021

暗杀海地总统的嫌犯入侵台湾驻海地大使馆，警方入馆共逮捕11人，嫌犯并未抵抗，台湾外交部向德国之声证实此事，并叙述事发过程。
TOPSHOT - Members of the Haitian police and forensics look for evidence outside of the presidential residence on July 7, 2021 in Port-au-Prince, Haiti. - Haiti President Jovenel Moise was assassinated and his wife wounded early July 7, 2021 in an attack at their home, the interim prime minister announced, an act that risks further destabilizing the Caribbean nation beset by gang violence and political volatility. Claude Joseph said he was now in charge of the country and urged the public to remain calm, while insisting the police and army would ensure the population's safety.The capital Port-au-prince as quiet on Wednesday morning with no extra security forces on patrol, witnesses reported. (Photo by VALERIE BAERISWYL / AFP) (Photo by VALERIE BAERISWYL/AFP via Getty Images)

刺杀总统兇嫌落网 外界关注海地政局发展 08.07.2021

海地总统莫伊兹遭暗杀身亡后，海地政府宣布全国戒严。联合国安理会也将举行紧急会议讨论此事。华文媒体则多了海地与台湾邦交的相关讨论。
Haiti's President Jovenel Moise speaks during an interview in his office in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, Aug. 28, 2019. Moise told The Associated Press Wednesday that he will serve out his term despite rising violence, poor economic performance and months of protests over unresolved allegations of corruption in his predecessor’s administration. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)

海地总统遇刺身亡    07.07.2021

根据海地政府，53岁的总统若弗内尔·莫伊兹在家中遭武装分子枪击死亡。消息一出引发国际哗然。
A Palestinian man walks outside the Dome of the Rock Mosque in Jerusalem's al-Aqsa compound amid the COVID-19 pandemic, on July 9, 2020. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

巴勒斯坦获首批中国疫苗 29.03.2021

中国首批新冠疫苗抵运巴勒斯坦，用于防疫接种。加沙卫生部周一表示，疫情爆发以来，在沿海地带首次发现更具传染性的新冠英国变种B.1.1.7感染病例。
A logo of Xiaomi is seen at Xiaomi's tablet launch event in Beijing, May 15, 2014. Chinese smartphone maker Xiaomi Tech announced its first tablet at a product launch event in Beijing on Thursday, expanding its product lineup in a potential challenge to Samsung Electronics Co Ltd and Apple Inc. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY TELECOMS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

小米等九企业列美黑名单 中海油也被制裁 15.01.2021

小米等九家中企被加入美国防部认定与解放军有联系的黑名单，商业交易料受到影响。同日，美国也以中海油在南海地区威胁邻国为由对其实施制裁。对于新制裁，北京指责这是“无端打压”，“特朗普政府滥用国家力量”。

Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, DHA, Alle Rechte sind frei für DW. Nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis mit mehr als Toten gehen die Rettungsarbeiten in der Westtürkei weiter. Schlagwörter: Izmir, Seferihisar, Türkei, Erdbeben

爱琴海地震 死亡人数不断增加 31.10.2020

爱琴海地震发生后，土耳其西海岸和希腊萨摩斯岛的救援队仍在全力搜寻幸存者。余震给搜寻工作增加了难度。

A scientist at India Meteorological Department Earth System Science Organisation, points to a section of the screen showing the position of the Cyclone Amphan to media people inside his office in Kolkata, India, May 19, 2020. REUTERS/Rupak De Chowdhuri

百万人急撤离 超强风暴袭印度孟加拉 20.05.2020

特强气旋风暴预计20日登陆孟加拉湾沿海地区，两国紧急疏散沿岸数百万人。但新冠疫情当下，民众如何在配合疏散同时保持社交距离，成为另一个难题。
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