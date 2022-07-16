位于加勒比海的岛国。东与多米尼加共和国接壤。海地人的原生种族为阿拉瓦克人，自西班牙入侵后原住民急速减少到已经灭绝，殖民主为了补充劳力并自非洲引进大量黑奴，海地从此变成黑人国家，开展农业经济。海地为世上第一个非裔黑人主导，奴隶起义建国的国家，和加勒比地区第一个独立的地区。海地也是美洲唯一以黑人为主体民族（95%以上）的共和国。

海地是美洲唯一的极度贫穷国家，2015年人均年收入804美元、处于低人类发展指数，是世界上最不发达的国家之一。