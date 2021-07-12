海地临时总理同意下台 政权将移交总统生前指定人选

（德国之声中文网）海地总统莫伊兹7月7日在家中遇刺身亡後，暂时领导国家的临时总理克劳德·约瑟夫（Claude Joseph）周一对外宣布，同意下台，最快当地时间20日将权力移交给受国际社会支持丶总统生前指定人选阿里埃尔·亨利（Ariel Henry）。

约瑟夫在接受《华盛顿邮报》采访时发表了这段言论，他的办公室很快也向其他媒体发表类似声明，约瑟夫告诉《华盛顿邮报》，他将「为了国家的利益」而下台。

对此，美国白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）表示，美国总统拜登乐见海地政治人物在讨论摩依士遇刺案後的合作方法。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）则说，看到海地政治人物与民间人士着手筹组可让国家稳定下来的联合政府，令美国备受鼓舞。

临时总理说了什么？

约瑟夫在《华盛顿邮报》的采访中说，他将允许现年71岁的神经外科医生亨利，接下总理位置。遭刺杀的莫伊兹在7月7日遭暗杀前，曾任命亨利担任总理。约瑟夫说，他曾与亨利私下交谈过，并愿意 「尽快」给他授权。

约瑟夫预计将回到先前就任的外交部长身份，他强调：不是要以「任何形式掠夺权力」，而只是希望为他的好友莫伊兹「伸张正义」。

约瑟夫的办公室表示，新政府的任务将是根据国际呼吁「尽快组织大选」，并补充说，在过渡期内不会任命替代总统。

7月9日亨利曾向《路透社》表示，他认为约瑟夫不是临时总理，他受访时说：「我的就职仪式应该尽快完成。我正在着手筹组政府丶谘询各方，我应该加快速度。」

暗杀事件发展

当局已逮捕了大部分据称杀害莫伊兹的雇佣兵，他们大多来自哥伦比亚，曾在海地担任保全工作，其中有些人曾接受美军培训。

海地总统遭暗杀案 当地警方已逮捕多名嫌犯。

哥伦比亚警察局长豪尔赫·巴尔加斯（Jorge Vargas）将军说，海地前官员约瑟夫·巴迪奥（Joseph Badio）可能曾下令暗杀莫伊兹。当局逮捕了一名美国佛罗里达州的医生和莫伊兹的安全主管迪米特里-赫拉德（Dimitri Herard），认为他们是主要嫌犯。

另外，莫伊兹暗杀过程的细节也遭媒体曝光。「迈阿密前锋报」（The Miami Herald）披露莫伊兹遇害前的最後通话，他在遭暗杀当天的凌晨1时34分，曾致电海地国家警察局局长，他在电话另一头喊道：「他们正在房子旁开枪。动员人力。」但在求援10分钟後，他便在攻击中丧命。

由於他的安全部队没有现身迹象，莫伊兹在这期间还打了另一通电话打国家警察局一名受过战术训练的警官。这名要求匿名的警官向《迈阿密前锋报》透露，当时他接起电话时说：「总统先生。」莫伊兹焦急地说：「我需要你的帮忙，就是现在，我有生命危险，快点！快来救我。」

电话还未挂掉前，现场就一片寂静，随後枪声大响，该警官则大喊要同仁立刻上车前往支援，但为时已晚。

海地现况为何？

德国科学与政治研究所的迈霍尔德（Günther Maihold）曾向德国之声分析，九月的总统选举及国会选举是决定海地政局能否稳定的重要关键。

海地当地曾请求美国出兵海地维持秩序，遭拜登政府婉拒。当问及海外援助是否是海地所需，迈霍尔德同意，但强调联合国及同盟国协助海地各方达成共识，才是最急迫的。

7月17日，数国大使与代表组成的核心团体发表声明，敦促海地「筹组经各方同意且具包容性的政府」，并表示「为此，我们强烈鼓励新任总理指定人选亨利，持续进行授予他的任务，筹组政府。」

这个核心团体是由德国丶巴西丶加拿大丶西班牙丶美国丶法国丶欧洲联盟（European Union）的大使，以及联合国和美洲国家组织（Organization of American States）的代表组成。他们呼吁「组成自由丶公平丶透明且可信的立法机构，并尽快举行总统选举」。

另外，在暗杀中受伤的海地第一夫人马蒂娜（Martine Moise）已从美国佛罗里达州迈阿密的一家医院出院，返回海地参加总统的葬礼。有专家对马蒂娜的返国速度之快感到惊讶，并猜测她是否计划参与该国的政治。

亨利夸赞海地人保持冷静

亨利周一发布了一段录音，夸赞海地人过去混乱的两周保持克制。他说，将会很快宣布临时政府的新成员。亨利说：「我向海地人民致意，他们在面对类似政变的情况下，仍表现出了政治成熟度，我们的海地同胞给和平一个机会，也赋予有招一日能真相的可能性。」

然而，并非所有人都赞同。海地作家莫尼克·克莱斯卡（Monique Clesca）告诉《美联社》，被冀望接任总理的亨利，接掌政权是「被国际社会赋予的负担」。「我们所呼吁的是海地人要说出这是无法接受的」克莱斯卡补充说：「我们不希望国际政府解释谁该掌权或应该做些什麽，这应该取决与我们自己。」

（路透社丶法新社丶德国之声等）

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