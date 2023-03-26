海参崴成为中国内贸跨境中转港 如何解读？

（德国之声中文网）中国海关总署官网在5月4日发布公告，表示“为落实国家振兴东北老工业基地的战略部署，促进利用境外港口开展内贸货物跨境运输合作，海关总署决定进一步拓展吉林省内贸货物跨境运输业务范围”，“同意在原有吉林省内贸货物跨境运输业务范围的基础上，增加俄罗斯符拉迪沃斯托克港为内贸货物跨境运输中转口岸，增加浙江省舟山甬舟集装箱码头和嘉兴乍浦港2个港口为内贸货物跨境运输入境口岸”，该公告自2023年6月1日起实施。

公开资料显示，“内贸货物跨境运输”是指国内贸易货物由中国境内口岸启运，通过境外运至中国境内另一口岸的业务。

海关总署公告中“俄罗斯符拉迪沃斯托克港成为内贸跨境运输中转口岸”的内容受到了舆论关注，有公众号发文问道“俄罗斯海参崴港成中国东北‘出海口’？“

曾经的中国国土

俄罗斯符拉迪沃斯托克，原名海参崴，在清朝以及此前的元、明等时期均为中国领土。在1860年《中俄北京条约》中，清朝将包括海参崴在内的乌苏里江以东地域割让给俄罗斯帝国，俄罗斯帝国将其命名为符拉迪沃斯托克，俄语意为“征服东方”。

如今，符拉迪沃斯托克是俄罗斯太平洋沿岸最大港口城市，是俄罗斯远东地区近海运输中心。它也是俄罗斯在远东地区最大的城市和经济、文化中心，同时是俄罗斯太平洋舰队总部所在地。

让吉林陆运距出海口大大缩短

中国媒体“财新”5月13日发文说，“吉林和黑龙江两省没有出海口，长期从辽宁大连港中转海运货物，借俄罗斯远东港口获得出海口后，陆路运距将大幅缩短”，“吉林、黑龙江到辽宁港口陆运普遍超过1000公里，而绥芬河、珲春到俄罗斯海参崴仅约200公里，陆路运输成本可大为降低”。

“财新”报道指出，2022年以来，中俄贸易量大增，中国东南沿海港口至海参崴港集装箱船舶运力增加，船舶回程带货能力增强。“在此时机下，2022年9月，吉林珲春市航务局申请增加海参崴为内贸货物跨境运输中转口岸，增加浙江两港为内贸货物跨境运输入境口岸。”

报道援引一位上海资深货代人士说，吉林、黑龙江的货物借助境外港口南运，“不但减少了成本，也有利于中国加强与近邻之间产业链、供应链联系的紧密度”，不过“短期内的矛盾是中国向俄罗斯运输货物的各大口岸因货量急升长期拥堵，尽管距离近，把货物运输到海参崴也并不容易”。

“海关发布”微信公众号发布消息，5月15日，海关总署口岸监管司负责人就东北地区通过周边国家港口开展国际贸易中转业务答记者问，表示“这是一项相关国家间互利共赢的合作模式”。

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“中俄经贸合作新突破”

中国官媒《环球时报》也在5月16日关注了这一话题，并引用中方专家的话，表示“这是中俄经贸合作在俄乌冲突下实现的又一个新突破，也是中俄地方合作的新突破”。报道还指出，今年1月至4月，中俄贸易额增长41%以上，超过730亿美元。中国向俄罗斯供应电子产品、设备、家用电器、汽车等消费品；俄罗斯向中国大量出售石油、天然气、煤炭、食品、金属、木材和化工产品。

一些网友也将之称为“重大利好”，并幻想中国能够“要回海参崴”。一位知乎网友写道：“最近有一个重大利好消息，……俄罗斯同意将符拉迪沃斯托克（海参崴）提供给中国中转，这意味着时隔163年之后，中国人重新拥有了这个重要出海口。”这位网友说，东北近些年经济并不好的一个重要原因就是“东北没有一个真正的出海口”，“如果我们收回了海参崴，那么就会打破东北现在憋屈且尴尬的局面”。

德媒：俄罗斯历来在远东警惕中国

德国媒体《法兰克福汇报》在其5月15日的相关报道中指出，在俄罗斯，人们传统上警惕中国在远东的势力扩张。报道表示，俄罗斯外交部已经确认了中方公告，“但目前只是由其在符拉迪沃斯托克的代表确认，而后者只是在其Telegram频道上引用了相应的中方信息。俄罗斯远东地区的海关负责人5月15日表示，他们将应对可能增加的货物运输”。

《法兰克福汇报》报道指出，俄罗斯历来对中国在远东的势力扩张感到不安，不过近年来、至少在2014年后就没有再公开表达过这一点。在发动侵略乌克兰的战争后，莫斯科对北京的依赖性再次增加。

这篇报道还提到了今年年初中国官方的新地图规范：中国自然资源部2月下令，在中文地图中，8个俄罗斯地名应当加括标明历史上的中文名称，“符拉迪沃斯托克”要括注“海参崴”。

（综合报道）

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