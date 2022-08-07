 海南省感染人數激增 新疆西藏疫情仍處上升期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2022

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海南省感染人數激增 新疆西藏疫情仍處上升期

中國多省疫情持續擴散，挑戰當局「動態清零」防疫政策。其中海南省目前疫情仍處於高位發展階段；新疆自7月底至今累計病例已破千；時隔920天沒有發生疫情的西藏也破功。

China Covid-19 Teststandort in Sanya

中國國家衛健委表示，目前海南三亞疫情仍處於高位進展期。

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公告卫生专家、纽约大学上海分校教授霍尔在6月终于离开此前封城许久的上海，前往度假胜地海南。孰料，他又在海南被封。他向路透社讲述了自己的经历。

海南三亚紧急宣布实施全域静态管理，大部分自海南出发的飞机航班取消，上万名正在度假的游客只能继续待在酒店。部分游客抱怨：被政策影响而滞留，却要自己负担高昂的酒店住宿费用，甚至有「坐地起价」的情形。

由于奥密克戎变异株BA.5.1.3蔓延，旅游城市三亚约有8万多名的游客无法回家。而「小商品之都」义乌尽管出货受疫情影响，但位于外地的生产线仍然能够继续运作。

（德國之聲中文網）新華社報導，海南省衛健委公佈海南省週四（8月11日）單日新增確診病例1209例。從本月1日累計至今的陽性感染者4978例，其中本土確診病例2721例，無症狀感染者2257例。

疫情最嚴峻的三亞市自6日進入封城。當局週三（10日）稱，進一步加強社區封控管理，要求封城期間全體居民非必要不外出；高風險區應採取物理硬隔離，人不出戶；中風險區出入口24小時值守，人不出區。

此外多地實行或延長全域靜態管理，限制人員流動。東方市和澄邁縣延長全域靜態管理至15日；定安縣自12日0時起實行臨時性全域靜態管理；臨高縣則是從11日0時起加強臨時性全域靜態管控，餐館、酒店等經營性餐飲單位即日起暫停堂食。

中國官媒央視稱，週四（11日）當天出動8架次航班協助因疫情滯留三亞的遊客返回。航班分別降落在成都、西安、長沙、廣州、南京、上海、武漢、杭州， 總計載運1386名遊客。

同日晚間，三亞第二方艙醫院通過驗收並交付使用。據了解，該方艙醫院佔地2.12萬平方米，提供床位2000張，可提升該市疫情防控應急處置能力。

在這波新的疫情下，中國日增本土感染人數大幅增長，10日新增1993例，創自5月13日以來的新高，波及19個省份，在這當中除了前述的海南，還有新疆等多地疫情持續散發，西藏則傳出失守出現確診病例。

新疆確診破千例

根據央視報導，新疆維吾爾自治區政府週四（11日）晚間召開疫情防控新聞發布會，會上公布11日0時至晚間9時，新疆新增無症狀感染者224例。

新疆疫情發展快速，截至8月11日21時，累計病例已達1140例，皆為無症狀患者。

Xinjiang Police Files

新疆自7月底至今累計病例1140例，全為無症狀感染者。目前，烏魯木齊和伊寧市都處於「靜態管理」中。（資料畫面）

烏魯木齊市週三（10日）上午8時起，在全市重點城區實施臨時性靜態管理措施，時間暫定5天，期間要求居民非必要不外出。佔病例最大宗的伊寧市也繼續實施靜態管理。

早前，新疆烏魯木齊市衛健委主任柯明證實，本次疫情病毒基因測序結果顯示為奧密克戎BA.5.2變異毒株。這種毒株具有更強的免疫逃逸能力、更強的傳播力、更快的傳播速度，導致疫情發生的隱匿性更強。

另外，新疆烏魯木齊市市場監督管理局在週四（11日）表示，已經查獲三起涉嫌在疫情爆發期間哄抬物價、擾亂市場的案件。

西藏失守出現病例

時隔920天，沒有發生疫情的西藏，4天來累計新增本土確診病例15例。

西藏拉薩市應對新冠肺炎疫情工作領導小組決定，從8月12日3時至15日3時，在拉薩主城區將以社區網格為基本單位開展消殺，要求市民無特殊緊迫事項，盡量不外出、不串門、不聚集。

中國官媒中新社報導指出，目前仍滯留在藏滯留的旅行團有574個，總計7317人，包括國外遊客20人。當局已在疫情不外溢的前提下，於週三、週四完成撤離6598名遊客。

旅遊業受衝擊

海南、新疆、西藏等旅遊熱點接連爆發COVID-19疫情，部分地方需封控、暫停航班往來或關閉旅遊景點來減少人流移動。專家認為，這會使暑期旅遊檔期提前結束，讓原本有望復甦的旅遊業蒙上陰影。

Xuanzang Temple

中國不少知名觀光景點因為疫情宣布暫時關閉，防疫措施害慘旅遊業。

中國財經媒體《每日經濟新聞》報導指出，部分旅宿業者稱，疫情造成損失少則人民幣十餘萬元，多至上百萬元。亦有業者稱，「即便恢復，旅遊旺季也已錯過。」

報導引述北京聯合大學在線旅遊研究中心主任楊彥鋒表示，幾個熱門旅遊目的地都受到很大影響，對消費者的計劃、預期也有影響，並指目前暑假已經過了一半，市民很可能會打消旅行計畫。

楊彥鋒說，對那些以旅遊業為支柱的地區來說，需要有人來過夜、消費，才能增加旅遊收入。疫情滯留的不可抗力，或將成為旅遊運營者面臨的常態，有些地方政府財力不足，未來疫情相關保險項目可能會成為一個常備選項。

（綜合報導）

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