海南爆疫情 旅客滯留受困

（德國之聲中文網）中國旅遊勝地海南省三亞市的封城週日（8月7日）進入第二天，數萬外地遊客的滯留問題仍然難解。目前三亞鳳凰機場已暫停所有的出發航班，滯留旅客恐怕只能等待7天，並且沒有被檢測出問題後，才能夠離開海南島。

自6日凌晨6時起，海南省三亞市宣布疫情管控升級，全市實施臨時性全域靜態管理，除了保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。

香港《01新聞》報導，根據中國航班監測軟體「飛常準」App顯示，8月7日，三亞鳳凰機場所有出發的航班已全部取消。同日，中國鐵路部門也對三亞地區的火車票全部做了禁售處理，民眾不能搭乘火車離開三亞。

至目前為止，中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空、廈門航空及深圳航空等航空公司，均發布三亞進出航班的退票和改簽措施。中國各大旅遊平台也發布三亞相關旅遊產品的退改方案。

央視新聞報導，根據6日下午三亞官方召開的記者會資訊，當地已成立訂單退訂工作專班，當地酒店為滯留在三亞的住客提供半價優惠的續住服務。外地遊客在完成7天風險排查後，經評估後就可離開海南島。

海南省萬寧市新冠疫情防控指揮部7日則發佈公告，為盡快阻斷疫情蔓延，力爭在最短時間有效控制疫情，自7日13:00起，該市也實行全域靜態管理。

核酸檢測和航班取消成難關

中國《澎湃新聞》報導，來自四川省綿陽市的遊客馮曉娟（化名），7月30日到達了三亞的亞龍灣，原本計劃8月4日返回，但在3日晚上11點突然接到通知，要求第二天出示48小時內兩次核酸陰性的結果才能進入機場。「同事因為只有一次核酸沒能進入航站樓，最後還是退票從三亞到海口轉機才離開。」馮曉娟說。

馮曉娟指出，她能理解24小時核酸檢測的要求，但核酸檢測出結果的時間較慢，給不少人帶來了困擾。她回憶，4號當天有40多班從三亞出發的航班取消。「有的檢測甚至要20小時才能出結果，很多人因此沒能離島。」她解釋。

從上海到海南島度假的張媛（化名），本以為會在6日搭上飛回上海的航班，沒想到卻成為滯留遊客的一員。

張媛刻意避開了風險地區，以保護好自己的「綠碼」，也計算好核酸檢測的時間按照要求拿到了檢測的結果，「查了核酸、綠碼都算順利，看到這麼多人想著大家終於能回家了。」但她沒料到的是，她在當日中午12點，才收到了原訂14:50起飛的航班被取消的訊息。「大家都懵了，有人開始聯繫返回的酒店，多數人只能等待。」張媛說

6日下午3點，張媛和家人坐上了去隔離酒店的機場巴士。「要求隔離7天，好在是免費。原本以為我們過五關斬六將，我們會是最後一批可以離島的人，沒想到成為了第一批沒能登機被隔離的遊客。」張媛說。

上海宣佈清零 恢復日常生活

中國國家衛健委宣布，6日0時至24時，中國31個省市和自治區，新增本土病例337例，其中海南就佔了297例．此外，另有本土新增無症狀感染者399例，海南佔了186例，其次是浙江的69例和新疆的52例。

而在海南省的新增確診人數中，三亞市佔了240例，新增本土無症狀感染者186例，其中三亞市佔了173例。但先前引發外界關注的中國最大城市上海，則是維持著雙0的局面。

根據上海市新冠疫情防控辦公室通報，上海自7日零時起，全市疫情風險區清零，全市實施常態化防控措施。上海最後一個中風險區，也在7日零時準時拆下圍欄、解除疫情管控。這也意味著從3月28日起的封控狀態，在經歷4個多月之後終於告一段落。

（綜合報導）

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