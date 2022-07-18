 海南单日增24例 三亚进入区域管控状态 | 科技环境 | DW | 04.08.2022

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科技环境

海南单日增24例 三亚进入区域管控状态

中国南方的旅游城市海南省三亚市8月4日开始在该市大部分地区实施封锁措施，居民被要求减少外出采购日常用品的次数，与感染者活动轨迹有交集的人也必须前往核酸检测点做检测。

China - Strände auf der Insel Hainan - Sanya

气候宜人的三亚市是热门度假地点

（德国之声中文网）据海南卫健委提供的资料显示，2022年8月3日0-24时，海南省新增24例本土确诊病例，其中三亚市报告20例、儋州市报告3例、陵水县报告1例；新增3例本土无症状感染者，其中三亚市报告1例、儋州市报告1例、临高县报告1例。自2022年8月1日0时以来，海南省累计报告本土确诊病例共37例。

当地政府公告自8月4日零时起，三亚市（除海棠湾区域、亚龙湾区域、育才生态区外）进入区域管控状态， 离开三亚市区域需持48小时内两次核酸检测阴性证明。

市内的大众运输工具包括公交车、有轨电车、客运班线、游船、游艇暂停运行；除保障市民生活和城市基本运行的公共服务类企业外，其他单位实施轮休或居家办公，其余各类营业场所暂停营业。

渔民每周5次检测

海南省政府8月4日发布《致全省渔民朋友的一封信》，要求渔民「出海报告，回港检测」，每周须完成5次核酸检测，并且在回港时做到「三核实」，即核实身份、健康码和行程卡信息，完成体温检测和核酸采样后才上岸。公告指出：「鉴于海南省三亚市崖州中心渔港近期发生新一轮新冠疫情，……，为贯彻落实『外防输入、内防反弹』总策略和『动态清零』总方针，现恳请全省广大渔民朋友自觉配合各级政府和疫情防控部门，做好疫情防控工作。」

Chinesische Fischermänner

海南省渔民每周须完成5次核酸检测（资料照片）

感染者轨迹涉及渔港和市场

8月1日，崖州动车站采样点发现1名感染奥密克戎BA.5.1.3变异株的新冠确诊病例。该病例活动轨迹涉渔港、农贸市场等地，还曾参加酒席。 8月2日，三亚市再增12例本土确诊病例、1例无症状感染者，大多数感染者活动轨迹涉及崖州中心渔港和农贸市场。

三亚市疫情防控工作指挥部8月3日发布公告，要求与感染者活动轨迹有交集、重合的人员，必须主动报告并且尽快到核酸检测点接受核酸检测。结果未出前，在家进行居家健康监测，不去人员聚集场所，结果阴性后继续完成「三天两检」措施。

（综合报导）

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