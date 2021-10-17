海军生日 美国议员错用中国产军舰照片

(德国之声中文网) 美国国会共和党籍参议员里施(Jim Risch)10月13日发布推特，庆祝美国海军246岁生日。他在推文中说，"246年来，美国海军承载着保护美国抵御外国威胁的使命，让我们能安坐家园。"

不过，他配发的背景图片，却被网民怀疑是一艘中国产军舰。美国政治杂志POLITICO的防务新闻编辑布朗(Dave Brown)就在推特上表示，参议员里施的背景配图没有使用美国军舰，而是似乎用了一艘泰国皇家海军"北大年"级近海巡逻舰，"这意味着是由中国制造的。"

根据公开资料，泰国皇家海军的两艘"北大年"级近海巡逻舰均由上海沪东造船厂生产，分别在2005、2006年下水。除此之外，泰国皇家海军还有多艘护卫舰、两栖登陆舰、潜艇由中国的军工企业制造。

在被指出错误后，参议员里施已经删除了原推特。

防务新闻编辑布朗随后还转发了多条美国其他公众人物或者机构发布的庆祝美国海军生日的推特，指出许多背景配图都错得离谱，包括荷属加勒比海岸警卫队巡逻艇、俄罗斯海军基洛夫级巡洋舰，还有一张合成图片则展示了一艘德国空军"台风"战机从美国海军"老布什号"航母上起飞的场面，其中航母的图像还进行了镜像翻转。

中国空军轰6K轰炸机与苏30战斗机

中国空军也曾有相似“乌龙”

在布朗的推特下，不少用户评论指出，每年美国海军生日时，总会有许多国会议员误用外国军舰照片，前些年还出现过前苏联海军舰艇、旧日本帝国海军舰艇的画面。

1775年10月13日，北美大陆会议决定建立一支主要由私掠船队组成的小规模海上武装力量，希望以此来骚扰北美海岸的英国商船、抵御英国海军。尽管在美国独立战争结束后，大陆会议出于成本考虑取消了这支舰队，美国海军后来还是将1775年10月13日视为生日。

值得一提的是，宣传本国军队误用外军照片并非美国政界的"专利"。中国军队的官方宣传部门也时常出现此类"乌龙"。就在去年9月，中国空军官方"空军在线"微博频道发布了一则宣传片，描绘了轰6K轰炸机空袭敌方空军基地的画面；但是很快就有网友发现，宣传片使用了《拆弹部队》、《勇闯夺命岛》等好莱坞影片的剪辑画面。后来，"空军在线"删除了这则宣传影片。

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