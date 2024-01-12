海关数据: 2023年中国出口七年来首次下降

（德国之声中文网）法新社的相关报道指出，中国经济2023年表现不佳，未来前景暗淡。中国目前正遭受国内外需求疲软的双重打击。

周五（1月12日）公布的中国海关数据显示，由于全球对中国制造商品（除汽车外）的需求放缓，中国全年出口自2016年以来首次出现下降。2023年以美元计算的出口额为3.38万亿美元，同比下降4.6%。2022年，中国出口同比增长7%。中国上一次出现出口量下降是在2016年，当时下降了7.7%。

去年中国的进口也下降了5.5%，降至2.56万亿美元。这使得这个世界第二大经济体出现了8230亿美元的贸易顺差。

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中国官方公布以人民币计算的进出口数据 称“好于预期”

据中国官媒报道，中国国新办周五上午就2023年全年进出口情况举行新闻发布会，海关总署副署长王令浚公布了以人民币计算的进出口数据。他表示，2023年中国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。

王令浚还称，“2023年中国货物贸易进出口好于预期，实现了促稳提质目标”。他表示，2024年中国外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，进一步推动外贸稳增长需克服一些困难、付出更多努力。“但中国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变，……相信中国外贸外资基本盘将持续巩固。”

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通胀率14年来最低

法新社指出，中国周五公布的令人沮丧的数据还不止如此。这个世界第二大经济体正在努力遏制通货紧缩压力。2023 年中国的消费价格通胀率为14年来最低，仅为0.2%。

中国国家统计局周五表示，12月份的居民消费价格指数比11月份略有提高，但比2022年同期下降了0.3%。2023年全年的物价仅比2022年上涨了0.2%，这是自2009年以来的最低涨幅——当时由于全球经济衰退，中国居民消费价格指数下降了0.7%。

（法新社等）

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危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。





