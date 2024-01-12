 海关数据: 2023年中国出口七年来首次下降 | 经济纵横 | DW | 12.01.2024

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经济纵横

海关数据: 2023年中国出口七年来首次下降

周五中国公布的以美元计算的海关数据显示，由于全球对大部分中国制造的需求放缓，中国全年出口自2016年以来首次出现下降。不过，以人民币计价的进出口数据表现则要略好一些，进出口总值同比增0.2%，中国官方称“好于预期”。

中国海关总署周五早间公布的数据显示，以美元计，2023年中国出口同比下降4.6%，进口下降5.5%。图为11月第六届中国进博会的资料图片

中国海关总署周五早间公布的数据显示，以美元计，2023年中国出口同比下降4.6%，进口下降5.5%。图为11月第六届中国进博会的资料图片

（德国之声中文网）法新社的相关报道指出，中国经济2023年表现不佳，未来前景暗淡。中国目前正遭受国内外需求疲软的双重打击。

周五（1月12日）公布的中国海关数据显示，由于全球对中国制造商品（除汽车外）的需求放缓，中国全年出口自2016年以来首次出现下降。2023年以美元计算的出口额为3.38万亿美元，同比下降4.6%。2022年，中国出口同比增长7%。中国上一次出现出口量下降是在2016年，当时下降了7.7%。

去年中国的进口也下降了5.5%，降至2.56万亿美元。这使得这个世界第二大经济体出现了8230亿美元的贸易顺差。

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中国官方公布以人民币计算的进出口数据 称“好于预期”

据中国官媒报道，中国国新办周五上午就2023年全年进出口情况举行新闻发布会，海关总署副署长王令浚公布了以人民币计算的进出口数据。他表示，2023年中国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。

王令浚还称，“2023年中国货物贸易进出口好于预期，实现了促稳提质目标”。他表示，2024年中国外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，进一步推动外贸稳增长需克服一些困难、付出更多努力。“但中国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变，……相信中国外贸外资基本盘将持续巩固。”

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通胀率14年来最低

法新社指出，中国周五公布的令人沮丧的数据还不止如此。这个世界第二大经济体正在努力遏制通货紧缩压力。2023 年中国的消费价格通胀率为14年来最低，仅为0.2%。

中国国家统计局周五表示，12月份的居民消费价格指数比11月份略有提高，但比2022年同期下降了0.3%。2023年全年的物价仅比2022年上涨了0.2%，这是自2009年以来的最低涨幅——当时由于全球经济衰退，中国居民消费价格指数下降了0.7%。

（法新社等）

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