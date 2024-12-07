浴火重生 巴黎圣母院重新开放迎来多国政要

经过五年的清理和修缮，巴黎圣母院将重新对外开放。包括特朗普、泽连斯基在内的各国政要也将应法国总统马克龙之邀前来参加重新开放仪式。不过，来自科隆的一位建筑专家则担心，仓促重建也许并非明智之举。

（德国之声中文网）对法国来说，巴黎圣母院可不是一座普通的教堂，而是国家的圣殿。也正因为如此，2019年4月16日巴黎圣母院失火之后，法国总统马克龙立即向惊魂未定的法国民众发表讲话，他承诺，将在五年之内，完成巴黎圣母院的重建和修缮，并表示届时巴黎圣母院将会变得"更加美丽"。

为了这项"国家工程"，法国投入了大量资金。所有官方机构都是一路大开绿灯，因此，规划缜密的修缮计划一直得以按时推进，并将在12月7日如期举行巴黎圣母院的重新开放庆典。届时，法国总统将在巴黎圣母院向各国来宾发表演说，毕竟巴黎圣母院是法国的国家财产。一天之后，红衣主教乌尔里希（ Laurent Ulrich）将在巴黎圣母院内主持庆祝弥撒，并为新的圣坛举行启用仪式。

火灾后的巴黎圣母院：圣坛前堆满了烧焦的房梁和砖瓦。 图像来源: Christophe Petit Tesson/epa/AP/dpa/picture alliance

老教堂 新光彩

那些曾在火灾前参观过巴黎圣母院的人，届时将会大吃一惊：墙体上数百年来烟熏火燎的痕迹已经不复存在。一尘不染的窗户里透进来更多的阳光，使教堂内的装饰和绘画显得更加耀眼。2300个神像和8000个管风琴音管也都被擦拭得锃光瓦亮。前不久，这里还安装了1500个新座椅，当然这之前也少不了为座椅祈福的环节。整个修缮过程中，共有大约250家企业和画廊参与其中，他们大约运送了一千立方米的石料，搭建和拆卸了重达两千吨的脚手架。

法国总统马克龙视察“世纪工程”现场。 图像来源: Sarah Meyssonnier/AP/picture alliance

谁曾想到，这座建于1163年至1345年的教堂，居然又成了一项截至目前已耗资七亿欧元的"世纪工程"。巴黎圣母院遭火灾毁坏之后，募捐活动得到了前所未有的热情响应，很快就筹措到了大约八亿四千万欧元。目前剩余的大约一亿五千万善款则将用于修缮拱顶和扶壁。这项工程还将持续三年。

"巴黎圣母院"的奇迹

五年前，巴黎圣母院遭遇灾难性火灾，曾令整个世界感到震惊：消防队员奋战四个小时，终于在木质桁架房顶处控制住了火势。所幸火灾造成的破坏，并没有想象的那般严重：虽然十字塔坍塌，砸毁了三座拱顶，唱诗台上也出现了一个大洞。但十字塔坠落之处，近在咫尺的哥特式圣母像却毫发无损。德国教堂专家朔克维娜（ Barbara Schock-Werner）接受德国之声采访时就曾惊叹到："这简直是巴黎圣母院的奇迹"。

2019年4月16日， 巴黎圣母院遭遇严重火灾。 图像来源: Thierry Mallet/AP Images/picture alliance

朔克维娜回忆道："当时，巴黎圣母院整体坍塌的危险非常之大。如果当时风再大一点，教堂蒙受的损失将不可想象。"总之，巴黎圣母院没有倒塌，实在是不幸中的万幸。相比之下，"铅"则造成了更为严重的后果：大火中，圣母院屋顶上的铅片纷纷坠落，有些则被烧熔，这样一来，熔化的铅液从拱顶处四处流淌，有毒的含铅粉尘也飘落到了教堂的各个角落。朔克维娜说，这给修缮工程带来了极大的挑战。

欲速则不达？

朔克维娜作为科隆大教堂前建筑工程师，同时任德国政府德法文化事务专员的拉舍特（Armin Laschet）一道，负责协调德国援助法国重建巴黎圣母院的具体事务。巴黎圣母院的四扇壁龛窗，被送到科隆大教堂下属的维修厂清除了铅尘，并进行了修复。圣母院钟楼的钟槌则由巴伐利亚南部安岑基兴的一家家族企业提供。

德国教堂建筑专家朔克维纳：短期完成重建并不一定是件好事。 图像来源: Imago Images/Future Image

朔克维娜表示，巴黎圣母院能在如此短暂的时间内被修缮一新，令她敬佩不已。不过，这位教堂建筑专家也表示，时间压力和经费过度宽裕有时候并非是件好事。"建筑物本身其实还是过分潮湿，但愿墙体上的隔热泥浆不会脱落。"另外，房顶上的橡木支架其实也需要更长的烘干时间。"一般来说，橡木只有在自然烘干之后，才能用于建筑。但是时间这么紧迫，就顾不上自然烘干了。总之，但愿不会出问题吧。"

"法国成就"

巴黎圣母院重新开放后，想必大量游客会蜂拥而至，巴黎是否为此做好了充分准备，目前还不得而知。法国文化部长达蒂（ Rachida Dati）期望提高门票价格，以限制观光客数量，但这项建议已经被天主教会断然拒绝。目前，巴黎市政府计划，将巴黎圣母院前的地下停车场改造中游客中心。

对于陷入内政危机的马克龙总统来说，巴黎圣母院重新开放的时机非常合适。爱丽舍宫表示，巴黎圣母院得以在短期内重新开放，是"法国的成就"。本周末，巴黎圣母院将以焕然一新的面貌重新出现在世人面前，届时将有五十多位国家元首和政府首脑出席盛大的圣母院重新开放典礼。其中包括德国总统施泰因迈尔和乌克兰总统泽连斯基。

美国候任总统特朗普也在最后一刻通过"真相"社媒发布了他将赶赴巴黎的消息。特朗普表示，马克龙修缮圣母院的"工作做得很棒"。各国政要聚首，安全保障当然也要做到万无一失，届时将有六千安全人员担当警戒。

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