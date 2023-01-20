浪漫出行 不要被“它”干扰

（德国之声中文网）阳光、海滩、芭蕉树...如果提起浪漫之旅，大部分人会想到这些外在条件。不过情侣一起出行，也暗藏一些引发矛盾的因素。比如一方想在沙滩晒日光浴，另一方可能更喜欢观光游。两个人在一起共度时间太多，也难免有产生摩擦的情况。

德国旅游订票网站Urlaubspiraten曾经对7000名该网站的用户作了一项调查，在问到"什么可能导致情侣的浪漫之旅变成吵架之旅"时，有33%的受访者认为，两人旅游偏爱不同，最容易引起吵架拌嘴。

而"最容易引发矛盾的物品"则是手机，24%的受访者认为"手机不离手"已经成为破坏浪漫气氛的"头号杀手"。

当然，情侣出游的初衷绝不是为了吵架闹矛盾。大部分受访者认为，二人共同旅行是一个一起放松、冒险体验、加深彼此了解的好机会。

如果说到在德国旅行，受访者认为最浪漫的旅行城市是汉堡，最适合情侣出行。其次是慕尼黑，还有德累斯顿、柏林和海德堡。

同一调查还问了一些比较私密的话题，比如在旅行过程中性爱次数是否比平时有所增加？半数受访者对此的答案是肯定的。还有2%的受访者说，曾在飞往目的地搭乘的飞机的洗手间有过"激情一刻"。至于哪个国家的人最擅长调情？受访者评出的冠军是意大利人，其次是西班牙人和法国人。

如果要在旅行过程中向对方求婚，71%的受访者认为最浪漫的旅行目的地是加勒比海岛国，还有马尔代夫、夏威夷、巴厘岛和毛里求斯。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 起点：维尔茨堡 维尔茨堡侯爵主教官邸是巴洛克风格的经典之作，也是联合国世界遗产。这里是浪漫之路的起点。漂亮的古城、美因河畔和环绕城市的葡萄酒种植园，都值得一看。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 罗滕堡 许多游客心目中的德国古城正是如此。时间仿佛在这里停住了脚步。罗滕堡是德国游客最多的城市之一。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 讷德林根 这座小城的城墙有2.7公里长，是德国唯一一个可在城墙上绕行一周的古城。这里还有5座城门和很多木结构建筑，中世纪气息浓厚。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 巴伐利亚铁路博物馆 讷德林根曾是5条铁路线的交汇处。如今，在这里的巴伐利亚铁路博物馆仍能看到100列不同年代的火车，其中25列为蒸汽机车。有时，老式的蒸汽机车还会再次开动，带领游客踏上“怀旧之旅”。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 奥格斯堡 无论是作家布莱希特故居，还是木偶箱剧场，奥格斯堡值得一游。市政厅的塔楼和金色大厅都显示这座城市曾经的富有和强大。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 “富格莱”居住区 富格尔（Fugger）曾是奥格斯堡最富有、最有权势的商业和银行家族。他们为国王和战争出资，但同时，他们也创立了世界上最古老的福利社区“富格莱”（Fuggerei）。自1521年起，经济有困难的天主教徒在这里生活。直到今天，他们的房租从未改变过：每年一个莱茵顿，约合0.88欧元。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 阿尔高地区 阿尔高地区山清水秀，适合徒步。这里有多条徒步路线，沿途风光无限。行走一段旅程后，无论在山顶远眺，还是湖边小憩，都十分享受。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 维斯朝圣教堂 这座教堂是洛克克风格的经典之作，内部装潢十分精美，是联合国世界文化遗产。

德国“浪漫之路”不可错过的风景 新天鹅堡 这座中世纪风格的骑士堡深受各国游客喜爱。当年，巴伐利亚国王路德维希二世没有能够看到1886年城堡开放的那一天。如今，游客可以参观内部风格各异的房间，也可以在城堡外远眺阿尔高地区的秀美山水。



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