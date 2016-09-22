评论：中国司法随心所欲

浦志强根本无罪。对他的判决虽说从中国的国情看算是轻的，但绝不公正。德国之声评论员冯海音（Matthias von Hein）认为，中国司法当局对浦志强缓刑３年的判决是在一场公关灾难后试图保住面子的妥协性产物。