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浦志强是中国知名维权律师。
2014年6月13日，因为涉嫌寻衅滋事罪、非法获取公民个人信息罪被北京市公安局逮捕，2015年12月被判有期徒刑3年、缓刑3年。
中国维权律师夏霖因诈骗罪名被判处12 年监禁。代理律师丁锡奎向本台表示，夏霖决定上诉。夏霖曾代理艾未未发课税案、浦志强等多起海内外关注的维权案件。
美国国务院发表中国人权状况报告翌日，中国当局正式吊销著名维权律师浦志强律师执照，在人权问题上再显北京"我行我素"姿态。
媒体评论认为，在中国，从言论案件、两岸关系到历史沉船，都存在被随意操纵的危险。
德语媒体高度关注浦志强案的判决结果。《世界报》和《新苏黎世报》分别指出，中国利用对浦志强的判决杀鸡儆猴，企图令其他政府批评者噤声。
周二，中国维权律师浦志强涉“煽动民族仇恨”及“寻衅滋事”的案件一审宣判。浦志强被判罪名成立，判刑三年，缓刑三年。欧盟发表声明，批评中国违反国际义务以及宪法保障的言论自由。
浦志强根本无罪。对他的判决虽说从中国的国情看算是轻的，但绝不公正。德国之声评论员冯海音（Matthias von Hein）认为，中国司法当局对浦志强缓刑３年的判决是在一场公关灾难后试图保住面子的妥协性产物。
舆论认为，声援浦志强，港人才不会失去一切；中国威压加码的同时，台湾迎来历史折转点？
本周发生哪些大事？德国之声汇集一周“要闻”：朝鲜牡丹峰乐团突然取消公演离京；浦志强案周一开庭；北京法院建议薄谷开来、刘志军死缓改无期；美联储十年来首次加息。
中国距离法治国家越来越远，这是部分德国媒体对浦志强案开审的评价。同时，另外一位非法治国家体制下的中国富商的命运，也依然是德国媒体关注的目标。
德国政府人权专员周二要求中方释放维权律师浦志强，并敦促中国政府强化法治，提升司法透明度。
美国共和党总统候选人卢比奥批评，周一浦志强受审标志着习近平‘中国梦’的新低点。习近平正让中国成为异议人士的“噩梦”。
周一，中国维权律师浦志强涉“煽动民族仇恨”及“寻衅滋事”的案件一审庭审结束，法院将择日宣判。据媒体报道，警方在法院外加强戒备，有多国外交官及数十民众前往现场声援。现场一度出现推挤和冲撞现象。
中国著名维权律师浦志强被控“寻衅滋事”和“煽动民族仇恨”案件将于下周一开庭审理。国际人权组织认为，这一案件是政治迫害。
诺贝尔和平奖得主刘晓波被中国当局关押七周年之际，流亡德国的异议作家廖亦武11日出席科隆举行的相关活动期间接受德国之声采访，谈到中共和西方政要见面时最大的敏感话题，以及浦志强和高瑜案。
12月10日是国际人权日。德、美驻华使馆及国际人权组织纷纷表态，向北京发出呼吁。面对批评声音，中国外交部进行了严厉驳斥，称美、德应管好自家事。
律师尚宝军向德国之声证实周二已召开浦志强案庭前会议，控方首次出具了与浦被控罪名相关的涉案微博。庭审日期仍未确定。
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