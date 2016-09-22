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浦志强

浦志强是中国知名维权律师。

2014年6月13日，因为涉嫌寻衅滋事罪、非法获取公民个人信息罪被北京市公安局逮捕，2015年12月被判有期徒刑3年、缓刑3年。

16.06.2016+++Screenshot Chinese Human Rights Defenders chinesischer Anwalt Xia Lin Nrchd.org: Defense lawyer Xia Lin (夏霖), a colleague of prominent human rights lawyer Pu Zhiqiang (浦志强) at Huayi Law Firm in Beijing, was summoned by police for questioning in November 2014. He was later put under criminal detention, but his family still has not received any official arrest notice. (c) nchrd.org

维权律师夏霖被判12年监禁 决定上诉 22.09.2016

中国维权律师夏霖因诈骗罪名被判处12 年监禁。代理律师丁锡奎向本台表示，夏霖决定上诉。夏霖曾代理艾未未发课税案、浦志强等多起海内外关注的维权案件。
FILE: Chinese human rights lawyer Pu Zhiqiang talks to media in Beijing in this July 20, 2012 picture. +++ (C) Reuters/P. Kujundzic

浦志强律师执照吊销 美再批中国人权状况 14.04.2016

美国国务院发表中国人权状况报告翌日，中国当局正式吊销著名维权律师浦志强律师执照，在人权问题上再显北京"我行我素"姿态。
15.12.2015+++ A pro-democracy protester holds a portrait of Chinese human rights lawyer Pu Zhiqiang, demanding his release during a demonstration, outside the Chinese liaison office in Hong Kong, China December 15, 2015. REUTERS/Tyrone Siu +++ (C) Reuters/T. Siu

墙外文摘:被随意操控的历史与现实 27.12.2015

媒体评论认为，在中国，从言论案件、两岸关系到历史沉船，都存在被随意操纵的危险。
15.12.2015+++ A pro-democracy protester holds a portrait of Chinese human rights lawyer Pu Zhiqiang, demanding his release during a demonstration, outside the Chinese liaison office in Hong Kong, China December 15, 2015. REUTERS/Tyrone Siu +++ (C) Reuters/T. Siu

德语媒体：借浦志强案“杀鸡儆猴” 23.12.2015

德语媒体高度关注浦志强案的判决结果。《世界报》和《新苏黎世报》分别指出，中国利用对浦志强的判决杀鸡儆猴，企图令其他政府批评者噤声。
ARCHIV 2011 *** Pu Zhiqiang (C), the lawyer for Chinese artist Ai Weiwei, talks to the media at the artist's studio in Beijing on November 14, 2011. Pu said the tax office in Beijing has refused to accept money the activist needs to pay in order to lodge an appeal against a huge tax bill. AFP PHOTO/Peter PARKS (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/P. Parks

欧盟呼吁中国立即无条件释放浦志强 22.12.2015

周二，中国维权律师浦志强涉“煽动民族仇恨”及“寻衅滋事”的案件一审宣判。浦志强被判罪名成立，判刑三年，缓刑三年。欧盟发表声明，批评中国违反国际义务以及宪法保障的言论自由。
15.12.2015+++ A pro-democracy protester holds a portrait of Chinese human rights lawyer Pu Zhiqiang, demanding his release during a demonstration, outside the Chinese liaison office in Hong Kong, China December 15, 2015. REUTERS/Tyrone Siu +++ (C) Reuters/T. Siu

评论：中国司法随心所欲 22.12.2015

浦志强根本无罪。对他的判决虽说从中国的国情看算是轻的，但绝不公正。德国之声评论员冯海音（Matthias von Hein）认为，中国司法当局对浦志强缓刑３年的判决是在一场公关灾难后试图保住面子的妥协性产物。
epa04534564 (FILE) A file handout picture made available by the US Navy and dated 11 May 2014 shows US Navy's guided missile frigate USS Taylor (front) and Turkish frigate TCG Turgutries (F-241, back) conducting a tactical maneuvering exercise in the Black Sea. US President Obama on 18 December 2014 signed into law legislation authorizing the sale of up to four Perry-class warships to Taiwan. When enacted, the bill will allow the sale of guided missile frigates USS Gary, USS Carr, USS Taylor and USS Elrod to the Taiwan Navy. The four frigates were commissioned in 1984 and 1985 and are in the process of being decommissioned by the US Navy. *** Local Caption *** 51363050 EPA/LT. J.G. DAVID HANCOCK / US NAVY HANDOUT EDITORIAL USE ONLY *** Local Caption *** 51363050

墙外文摘：强硬威胁下的抗争与转折 20.12.2015

舆论认为，声援浦志强，港人才不会失去一切；中国威压加码的同时，台湾迎来历史折转点？
Chinesischer Menschenrechtler Pu Zhiqiang Archivbild

7张图看一周大事 19.12.2015

本周发生哪些大事？德国之声汇集一周“要闻”：朝鲜牡丹峰乐团突然取消公演离京；浦志强案周一开庭；北京法院建议薄谷开来、刘志军死缓改无期；美联储十年来首次加息。
14.12.2015 **** Plainclothes police officers lift a supporter of China's rights lawyer Pu Zhiqiang who was pushed to the ground by police officers near a court where Pu's trial is being held, in Beijing, China December 14, 2015. REUTERS/Kim Kyung-Hoon Copyright: Reuters/K. Kyung-Hoon

德语媒体：冬天里浦志强和郭广昌 15.12.2015

中国距离法治国家越来越远，这是部分德国媒体对浦志强案开审的评价。同时，另外一位非法治国家体制下的中国富商的命运，也依然是德国媒体关注的目标。
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 9: Christoph Straesser, federal coordinator of German government for Human Rights Policy and Humanitarian Help, speaks during a press conference at the Federal Press Office in the capital Berlin, Germany on September 9, 2014 after UNICEF Germany has released a report criticizing the conditions faced by refugee children in the country. (Neslihan Dogan - Anadolu Agency) pixel

德国官员呼吁释放浦志强 15.12.2015

德国政府人权专员周二要求中方释放维权律师浦志强，并敦促中国政府强化法治，提升司法透明度。
Bildunterschrift:WASHINGTON, DC - DECEMBER 17: Sen. Marco Rubio (R-FL) reacts to U.S. President Barack Obama's announcement about revising policies on U.S.-Cuba relations on December 17, 2014 in Washington, DC. Rubio called the President a bad negotiator and criticized what he claimed was a deal with no democratic advances for Cuba. (Photo by T.J. Kirkpatrick/Getty Images)

美官员批评习近平让中国梦变“噩梦” 15.12.2015

美国共和党总统候选人卢比奥批评，周一浦志强受审标志着习近平‘中国梦’的新低点。习近平正让中国成为异议人士的“噩梦”。
ARCHIV 2011 *** In this June 30, 2010 photo, Chinese attorney Pu Zhiqiang speaks during an interview at his office in Beijing. The prominent Chinese rights lawyer has been formally indicted Friday, May 15, 2015 on the charges of fanning ethnic hatred and provoking trouble, more than one year after he was taken into police custody. (AP Photo/Ng Han Guan) Getty Images/AFP/P. Parks

浦志强案一审庭审结束 “择日宣判” 14.12.2015

周一，中国维权律师浦志强涉“煽动民族仇恨”及“寻衅滋事”的案件一审庭审结束，法院将择日宣判。据媒体报道，警方在法院外加强戒备，有多国外交官及数十民众前往现场声援。现场一度出现推挤和冲撞现象。
In this photo taken Monday, June 1, 2009, human rights lawyer Pu Zhiqiang, right, speaks to the press, closely watched by plain clothes policemen, not in picture, at his office in Beijing, China. Pu was a law student in 1989 and joined thousands of protesters on Tiananmen Square calling for democracy and changes to China's political system. Pu said he wanted to visit the Martyrs' Monument in Tiananmen Square on the evening of June 3 to honor those killed in the military crackdown on the protests, but he has been detained by police and couldn't get to the monument. (AP Photo/Elizabeth Dalziel)

浦志强案周一开庭 13.12.2015

中国著名维权律师浦志强被控“寻衅滋事”和“煽动民族仇恨”案件将于下周一开庭审理。国际人权组织认为，这一案件是政治迫害。
Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu nimmt am 11. Dezember 2015 an der Veranstaltung Köln für Liu Xiaobo und Liu Xia teil. DW hat ihn in Köln zum Thema Menschenrechte in China interviewt. *** DW, Juan Ju, 11.12.2015 DW/J. Ju

专访： “中共的统治技巧六四以来从未变过” 11.12.2015

诺贝尔和平奖得主刘晓波被中国当局关押七周年之际，流亡德国的异议作家廖亦武11日出席科隆举行的相关活动期间接受德国之声采访，谈到中共和西方政要见面时最大的敏感话题，以及浦志强和高瑜案。
Bewegung, Detailaufnahme, Fliesen, Gegenlicht, Mann, Schatten, Schattenmann, Schuhe, Korruption, Karriere Quelle: fotolia.de, #2705848, Copyright: Jürgen Rode - Fotolia.com

“太多中国人因和平表达观点而被监禁” 10.12.2015

12月10日是国际人权日。德、美驻华使馆及国际人权组织纷纷表态，向北京发出呼吁。面对批评声音，中国外交部进行了严厉驳斥，称美、德应管好自家事。
ARCHIV 2011 *** In this June 30, 2010 photo, Chinese attorney Pu Zhiqiang speaks during an interview at his office in Beijing. The prominent Chinese rights lawyer has been formally indicted Friday, May 15, 2015 on the charges of fanning ethnic hatred and provoking trouble, more than one year after he was taken into police custody. (AP Photo/Ng Han Guan) Getty Images/AFP/P. Parks

浦志强案召开庭前会议 控方明列涉案微博 08.12.2015

律师尚宝军向德国之声证实周二已召开浦志强案庭前会议，控方首次出具了与浦被控罪名相关的涉案微博。庭审日期仍未确定。
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