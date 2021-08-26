 浣熊在德国——可爱的淘气蛋 | 所有节目 | DW | 20.02.2022

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科技环境

浣熊在德国——可爱的淘气蛋

它们把狗、猫饲料盆吃个精光、捣腾垃圾箱、顺着烟筒钻进房子。在德国，浣熊数量不断增加。

  • Ein junger Waschbär (Procyon lotor) ist im Regen auf einem Baum in einem Garten zu sehen. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

    大自然里的它

    浣熊属于熊科，这一小型食肉动物通常更喜欢自然栖息地，主要生活在落叶林和混交林中，喜欢靠近江河湖等有水的地方。不过，我们这里讲的浣熊已越来越靠近人居地，因为，它们发现，那里生活条件甚佳。

  • - 18.04.2021,ein Waschbär in Deutschland

    欧洲放生后它们进城了

    1934 年，两对浣熊在欧洲首次放生——在德国黑森（Hessen）地区的埃登湖（Edernsee）畔。此举意在丰富当地的动物群。这一尝试取得了成功，浣熊顺利繁衍，渐渐扩展至整个德国和欧洲。它们还从农村进入城市，目前，仅在柏林，估计就有数百只。

  • Waschbären (Procyon lotor) auf einem Hausdach in Berlin-Lichterfelde, aufgenommen am 23.06.2020. Matthias Tödt/dpa-Zentralbild/ZB

    好奇的捣乱者

    浣熊不怕人，好奇心强，生性杂食。若来到人居地，这些优秀的攀援高手常经由阁楼顶或烟囱进入房间，随之带来不少破坏：浣熊对一切都感兴趣，喜欢乱啃。它们锋利的爪子大有可能损坏家俱。

  • Ein Waschbär schaut durch ein Fenster des Sozialamtes der Leipziger Stadtverwaltung.

    它们能当宠物吗？

    个头不大的浣熊们似乎还能用它们灵巧的四肢飞檐走壁，攀爬立面。此图显示一浣熊在观察莱比锡市政府办公室里面的情形。不过，它们看上去虽挺可爱，却并不适合作为家养宠物。在德国人们允许喂养它们，但只能养在室外，并有严格规定，比如，它们只能成对喂养。

  • Feuerwehrleute retten einen Waschbären. Arbeiter einer Kanalbaufirma hatten das Tier am 15.04.2021 entdeckt. +++ dpa-Bildfunk +++

    误入歧途后需要被救出来

    城市生活对浣熊来说并非没有危险：不少动物在街上被碾压、在下水道系统中迷路。也可能会被人下毒。不过，这一行为受法律制裁，被视为虐待动物和偷猎行为。赫尔福德（Herford）消防队的动物救援人员在下水井道解救一只浣熊，与此有关。

  • Der Waschbär liegt am 07.12.2019 auf dem Erfurter Fischmarkt, einem zentralen Platz der Stadt, unter einem Abfalleimer.

    圣诞节醉倒

    2019 年圣诞节期间，这只浣熊跑入爱尔福特市（Erfur），结局不妙。显然喝醉了的它摇摇晃晃穿行圣诞市场，然后在垃圾桶下呼呼睡去，引来无数围观者，并被拍了照。最初有消息说，浣熊此后被送到了流浪动物收留站。实际上，它死于某位猎人的枪弹。


  • Ein junger Waschbär (Procyon lotor) ist im Regen auf einem Baum in einem Garten zu sehen. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

    大自然里的它

    浣熊属于熊科，这一小型食肉动物通常更喜欢自然栖息地，主要生活在落叶林和混交林中，喜欢靠近江河湖等有水的地方。不过，我们这里讲的浣熊已越来越靠近人居地，因为，它们发现，那里生活条件甚佳。

  • - 18.04.2021,ein Waschbär in Deutschland

    欧洲放生后它们进城了

    1934 年，两对浣熊在欧洲首次放生——在德国黑森（Hessen）地区的埃登湖（Edernsee）畔。此举意在丰富当地的动物群。这一尝试取得了成功，浣熊顺利繁衍，渐渐扩展至整个德国和欧洲。它们还从农村进入城市，目前，仅在柏林，估计就有数百只。

  • Waschbären (Procyon lotor) auf einem Hausdach in Berlin-Lichterfelde, aufgenommen am 23.06.2020. Matthias Tödt/dpa-Zentralbild/ZB

    好奇的捣乱者

    浣熊不怕人，好奇心强，生性杂食。若来到人居地，这些优秀的攀援高手常经由阁楼顶或烟囱进入房间，随之带来不少破坏：浣熊对一切都感兴趣，喜欢乱啃。它们锋利的爪子大有可能损坏家俱。

  • Ein Waschbär schaut durch ein Fenster des Sozialamtes der Leipziger Stadtverwaltung.

    它们能当宠物吗？

    个头不大的浣熊们似乎还能用它们灵巧的四肢飞檐走壁，攀爬立面。此图显示一浣熊在观察莱比锡市政府办公室里面的情形。不过，它们看上去虽挺可爱，却并不适合作为家养宠物。在德国人们允许喂养它们，但只能养在室外，并有严格规定，比如，它们只能成对喂养。

  • Feuerwehrleute retten einen Waschbären. Arbeiter einer Kanalbaufirma hatten das Tier am 15.04.2021 entdeckt. +++ dpa-Bildfunk +++

    误入歧途后需要被救出来

    城市生活对浣熊来说并非没有危险：不少动物在街上被碾压、在下水道系统中迷路。也可能会被人下毒。不过，这一行为受法律制裁，被视为虐待动物和偷猎行为。赫尔福德（Herford）消防队的动物救援人员在下水井道解救一只浣熊，与此有关。

  • Der Waschbär liegt am 07.12.2019 auf dem Erfurter Fischmarkt, einem zentralen Platz der Stadt, unter einem Abfalleimer.

    圣诞节醉倒

    2019 年圣诞节期间，这只浣熊跑入爱尔福特市（Erfur），结局不妙。显然喝醉了的它摇摇晃晃穿行圣诞市场，然后在垃圾桶下呼呼睡去，引来无数围观者，并被拍了照。最初有消息说，浣熊此后被送到了流浪动物收留站。实际上，它死于某位猎人的枪弹。


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