浣熊在德国——可爱的淘气蛋

它们能当宠物吗？

个头不大的浣熊们似乎还能用它们灵巧的四肢飞檐走壁，攀爬立面。此图显示一浣熊在观察莱比锡市政府办公室里面的情形。不过，它们看上去虽挺可爱，却并不适合作为家养宠物。在德国人们允许喂养它们，但只能养在室外，并有严格规定，比如，它们只能成对喂养。