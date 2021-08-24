浙江省委原常委周江勇被捕：与马云关系扑朔迷离

（德国之声中文网）据中国最高人民检察院周五（2月11）发布的消息，浙江省委原常委、杭州市委原书记周江勇涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对周江勇作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

公开资料显示，现年55岁的周江勇出生于1967年9月，浙江宁波人，1985年8月参加工作后长期任职于浙江。2013年开始陆续担任舟山市委副书记、代市长、市长。2018年5月起担任浙江省委常委、杭州市委书记。

通报首提"与资本勾连"

中共中央纪委上个月宣布，周江勇严重违纪违法被开除党籍和公职。通报指出，经查，周江勇对党中央决策部署阳奉阴违，与资本勾连，支持资本无序扩张；违规干预插手市场经济、执法司法活动；毫无纪法底线，大搞权钱交易，搞家族式腐败。

有媒体发现，在对周江勇的通报中，首次提及其"与资本勾连，支持资本无序扩张"。周江勇由此成为首位被指"勾连资本"的落马高官。

与马云有关？

周江勇去年8月因涉嫌"严重违纪违法"被调查。周江勇在任内曾经力挺阿里巴巴创办人马云。部分人士一度猜测，周江勇落马或与马云有关。虽然有诸多相关猜测和报道，但是官方通告迄今为止只字未提相关信息。

在上个月中纪委宣布周江勇被双开前，英国金融时报援引公开纪录以及消息人士报导称，蚂蚁集团与周江勇贪腐丑闻有关联。报导指出，蚂蚁集团旗下一个公司2019年以极低价格买下杭州两个地块。在这之前蚂蚁入股由时任杭州市委书记周江勇弟弟所持有的两个移动支付业务。

周江勇出镜反思

而这两个移动支付业务也在中国官媒之后播出的一部纪录片中被提及。中国中央电视台上月播出反腐专题片《零容忍》第五集《永远在路上》，首次披露周江勇的案情：周江勇和弟弟周健勇搞"一家两制"，一个从政、一个经商，利用公权力为弟弟经商提供帮助。

"我自己反思，理想信念是不能动摇的，初心不能忘记，这要警钟长鸣，这是我血的教训"，周江勇在镜头前如是表示。

这部纪录片介绍，多家民营企业在周江勇的帮助下低价购地和享受优惠政策，而在这之前这些企业买进周江勇弟弟所控制的公司的股份，但是纪录片中并未提及这些民营公司的名称。

两天连逮三"虎"

除了对周江勇作出逮捕决定以外，中国最高人民检察院于2月10日还宣布，对原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生作出逮捕决定；蔡鄂生涉嫌受贿、利用影响力受贿、滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。该案正在进一步办理中。

上个月，中纪委发文通报，经查，发现蔡鄂生做两面人，滥用金融监管权，严重扰乱金融市场秩序，严重污染金融领域政治生态，对抗组织审查；寡廉鲜耻，大搞权色、钱色交易；目无法纪，"退而不休"，顶风作案。

值得一提的是，原银监会原副主席蔡鄂生曾因感叹"北京的房子我都买不起"而受到广泛关注。

同样是2月10日当天，最高人民检察院还通报了最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥涉嫌受贿一案的最新消息：近日，河南省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对孟祥作出逮捕决定。

此前中纪委发布的有关孟祥的通报也被外界认为"措辞非常严厉"：经查，孟祥背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查；违规从事营利活动，通过民间借贷获取大额回报；生活腐化堕落；大搞权钱交易。

（综合报道）

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