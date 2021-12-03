浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

走红网络的照片

这张默克尔与鹦鹉的照片近日走红网络。在这张图上，平日不苟言笑、当仁不让的这位铁娘子露出了略带孩子气的笑容。这是2021年9月的照片，当时她正在德国东北部选区参与选战活动，为自己的基民盟拉票。不过在推特上，有人打趣说，这张照片上看不到黑色的基民盟，倒是有很多红绿黄（分别代表社民党、绿党和自民党），仿佛预示了新的政府组阁。