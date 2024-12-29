济州航空事故179人罹难 韩国宣布举国哀悼一周

济州航空一架客机在降落时撞击围墙后爆炸，机上181人仅两人生还，其余179人已确定罹难。韩国政府宣布实施为期一周的国家哀悼期，接下来将展开调查确认事故原因。

（德国之声中文网）韩国济州航空载有181人的7C2216号班机在周日（12月29日）上午降落全罗南道务安机场时失事爆炸。据当局公布的最新消息，仅两人生还，其余179人已确认全数死亡。

媒体曝光的事故画面显示飞机高速滑过机场跑道，起落架似乎仍处于收起状态，接着冲出跑道，迎头撞上机场外围的一堵混凝土墙，飞机随即爆炸并被大火吞噬。

韩国消防局称，179名死者包含84名女性、82 名男性和13名性别无法确定的人员。机上年龄最小的乘客是一名三岁男孩，最大的乘客是一名78岁的老人。其中，大部分乘客是韩国人，以及两名泰国人。两名生还者为乘务员，卫生官员表示，他们神志清醒，没有生命危险，目前在医院接受治疗。

二度尝试降落

韩国国土交通部在说明会上指出，该客机是一架15年机龄的波音737-800型客机，当时正从泰国曼谷返回韩国全罗南道务安机场，坠机时间是上午9点3分。

交通部官员引述飞行员与务安机场塔台的通讯记录称，当飞机在上午九点多首次尝试着陆时，塔台人员曾向其发出了飞鸟撞击警告，并允许飞行员在另一个跑道降落。几分钟后，飞机在第二次尝试时以机腹着陆却失败，飞行员曾在飞机失控爆炸前发出求救信号。

韩国济州航空空难至少174死 仅2人生还 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

交通部官员表示，接下来会将寻获的黑匣子交由专家进行检查，以调查坠机和起火的原因，包括飞机是否遭到鸟类撞击，估计或需数月时间才能完成调查。此外，务安机场的跑道将关闭至明年1月1日。

韩国进行为期一周哀悼期

韩国代理总统崔相穆已就此事与内阁成员召开紧急会议，并视察了事故现场。韩国政府宣布，从即日起到1月4日24时为止，进入为期7天的国家哀悼期。根据该国交通部数据，这是近30年来韩国航空公司死亡人数最多的空难事件。

在首尔，行人驻足电视前收看最新消息，韩国宣布全国哀悼一周 图像来源: JUNG YEON-JE/AFP

泰国总理佩通坦·钦那瓦（Phaethongthan Chinnawat）在社交平台X上发帖向事故受害者家属表示深切哀悼。佩通坦表示，她已下令泰国外交部立即提供援助。

曼谷素万那普机场负责人在一份声明中证实，该客机从素万那普机场起飞时，无论是飞机还是跑道状况都没有报告异常情况。

济州航空执行长道歉

在一场电视新闻发布会上，济州航空执行长金利培（Kim E-Bae）与公司高层一起向遇难者家属鞠躬道歉，并表示他对此次事故“负有全部责任”，称已成立事故对策特别小组支援遇难者家属。金利培还提到，失事客机在定期检查时未曾发现任何机械问题，他将等待政府对事故原因的调查结果。

此外，飞机制造商波音公司也在X发布声明，表示已与济州航空取得联系，并做好准备以支持济州航空处理坠机事件。波音公司表示：“我们向失去亲人的家庭表示最深切的哀悼，我们的心与乘客和机组人员同在。”

（美联社、法新社、路透社）

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