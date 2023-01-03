 流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区” | 科技环境 | DW | 04.01.2023

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科技环境

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

西方国家对从中国入境旅客实施限制是否具有“歧视性”？中国春节的返乡大军将推高感染数字？北京的防疫政策大转弯带来怎样的影响？德国之声连线采访了香港大学流行病学家高本恩（Ben Cowling）。

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