流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

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西方国家对从中国入境旅客实施限制是否具有“歧视性”？中国春节的返乡大军将推高感染数字？北京的防疫政策大转弯带来怎样的影响？德国之声连线采访了香港大学流行病学家高本恩（Ben Cowling）。
中国即将松绑入境限制，民航局也公布恢复国际客运航班的具体措施。鉴于中国新冠感染数激增，印度、日本、韩国、台湾相继宣布对中国旅客实施防疫特别措施。德国则仍在观望，暂未宣布是否采取任何限制措施。
有研究显示，中国自去年12月开始的新冠感染大潮，在北京、上海、重庆、广州等大城市已越过高峰。但今年全国范围还可能经历几波疫情，农村地区将在一月迎来高峰。
作为新的防疫措施，日本开始限制来自中国大陆和港澳的航班数目。香港政府对此表示不满，并要求日本方面重新考虑这一决定。
義大利近日宣布對中國旅客實施強制篩檢，開出「歐盟第一槍」，並呼籲「歐盟都應該這樣做」。歐盟衛生總署29日稱此舉「不合理」，但此後仍有其它國家效仿義大利的做法，比如西班牙。
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