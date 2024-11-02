流行歌手带动文化现象“brat”成为柯林斯词典年度热词

“Brat”一词因为今夏一度爆火的英国歌手Charli XCX同名专辑而广为流行，被英国知名词典柯林斯（Collins Dictionary）评选为年度词汇。这位歌手还曾在网上公开支持美国民主党总统候选人贺锦丽，称她是“brat”。

（德国之声中文网）她特立独行，她取得了成功！

英国流行歌手Charli XCX爆火专辑的名称“brat”，被入选柯林斯词典2024年度最热词汇。

“Brat”在英语中的意思是“小子”，本来是个贬义词，有点玩世不恭、喜欢捣乱的意思。而如今这个词被赋予了一层新的含义，代表着“自信、独立和享乐主义态度”。

在Charli XCX的专辑走红之后，“brat summer”对于众多年轻粉丝来说，意味着可以用自己想要的方式来生活。歌手本人也曾经形容，典型的“brat”女孩“有点邋遢、喜欢派对、有时候可能会感到崩溃，但仍然会狂欢，也会语出不逊”——这是对传统女性刻板形象的一种反叛。

柯林斯词典在其网站上表示，“Brat”是2024年被最多谈及的词汇。

站队贺锦丽

而牵涉到激烈的美国选战中时，这个词汇又具有了新的含义。今年7月，歌手Charlie XCX在社交平台X上发帖支持副总统贺锦丽（Kamala Harris，又译哈里斯），称她是“brat”。

贺锦丽的竞选团队迅速抓住时机，在Instagram上面转发了这位歌手的支持，还一度将账号的主题图片改为“brat”的标志性绿色。

在社交媒体上，不少创作者将Charli XCX的歌曲和贺锦丽竞选期间的影像片段混剪在一起，为这一网络流行趋势增添了热度。

柯林斯词典称，“brat”最终成为一种引起全球共鸣的文化现象，“brat summer”已经成为一种美学和生活方式。

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