流落德州的德国古董即将返乡

（德国之声中文网）在旧货摊上淘到"宝贝"的故事时有发生，一位生活在美国德克萨斯州的女性就是这些幸运儿当中的一位。美国有限电视新闻网CNN报道称，2018年八月，这位女性在奥斯汀的一家旧货店里买了一尊重达25公斤的大理石头像，成交价是35美元。后来，这位女士想把头像卖掉，于是就拍了些照片，寄给了多家拍卖行。

索斯比拍卖行的回复令这位女士喜出望外：这尊头像已有两千年历史，源自古罗马时期。拍卖行一名工作人员在数码资料库里找到了这尊头像的一幅1930年代的老照片，当时它还在巴伐利亚州的阿沙芬堡。

巴伐利亚宫殿管理机构回复德国之声问询时表示，这是一个能够反映巴伐利亚历史的重要文物，"现在终于找到了它的下落，令大家喜出望外。" 依据相关法律，这尊头像仍为德国国家所有。二战期间，这尊头像和其他文物一起，被放置在阿沙芬堡的庞培宫里（ Pompejanum），后来宫殿在空袭中严重受损。一般认为，这尊头像后来可能被驻德美军带到了美国。

这尊头像是为罗马帝国军事将领塞克斯图斯·庞培 （Sextus Pompeius）制作的，庞培的父亲更曾是凯撒大帝的重要盟友。现在这尊头像将在圣安东尼奥博物馆San Antonio Museum of Art 展出一年，接下来将被送还位于阿沙芬堡的庞培宫，1850年以来，这尊头像一直都放置在庞培宫内。

位于阿沙芬堡的庞培宫，是路德维希一世国王下令建造的，模仿罗马古城庞培的一座建筑于1840年间建成完工，曾经是学习古典文化的场所。二战后，作为博物馆的庞培宫在1960年代得到了修缮。

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