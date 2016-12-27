流浪汉遭纵火袭击 又是在柏林

（德国之声中文网）周日（7月22日）深夜在柏林的Schöneweide快轨车站，一名男子向在此过夜的两名无家可归者身上泼洒了一种液体后将其点燃。警方称，这两名年龄分别为47岁和62岁的流浪者被烧成重伤，被送往医院接受治疗。两人携带在身边的物品也被纵火者点燃。

据《图片报》和《柏林报》报道，过路人发现有人放火后，从临近的书报亭取来灭火器施救。对此，警方尚未予以证实。这一袭击事件的动机也尚不清楚。柏林警方的谋杀侦破部门已就涉嫌故意杀人展开调查。

流浪者遭纵火袭击的柏林Schöneweide快轨车站

这一案件让人回忆起2016年圣诞节晚上发生在柏林的另一起纵火袭击，当时也在全德国范围引起哗然。一群男性青少年在诺伊科恩区（Neukölln）一个地铁车站将一个熟睡的流浪汉点燃。多亏有路过的乘客及时相救，这名无家可归者才免于受伤。半年后，一名主犯被判处两年零九个月的监禁，三名从犯依照青少年刑事法分别被判8个月的监禁，监外执行。

流浪者一再中招

今年1月，在柏林舍内贝格区（Schöneberg）的约克大街（Yorckstraße）地铁站，3名无家可归者受到一名男子攻击。据目击者称，该男子毫无缘由地用硬器刺向一名无家可归者的腿部，并用脚踩踏另一名流浪者的头部，还挥拳击打另一名流浪者的面部。袭击者同他的一名同伴随后逃之夭夭。

2017年5月，在柏林克罗伊茨贝格区（Kreuzberg）的美尔林达姆（Mehringdamm）地铁站，多名青少年攻击一名坐在长椅上的流浪汉。据估计，柏林的无家可归者数量约在1万人左右。

叶宣/李鱼（德新社）