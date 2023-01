《流浪地球2》美国上映：文化输出？普世价值？

(德国之声中文网)《流浪地球2》于1月22日,即农历大年初一登陆北美影院,最初上映的城市和场次都非常有限,排片也只有一周左右,导致在温哥华、洛杉矶等华人较多的城市出现了"一票难求"。因为票房表现不俗,该片于1月27日决定在北美扩映,延长放映时间,还进入到堪萨斯城,纳什维尔等华人群体并不太多的城市。根据票房收入统计网站Box Office Mojo上的数据,在刚过去的周末,也就是1月27日到1月29日三天里,《流浪地球2》在美国142家影院上映,拿到了144万美元的周末票房,排在北美票房榜的第十位,场均票房则在前十名中都位列前茅,可见上座率很高,总体票房表现算得上不错。

截至1月30日,在知名电影评分网站"烂番茄"上,该电影虽然只有15位影评人进行评论,但好评度为80%。观众好评则高达97%,44条认证的观众评论中有相当一部分账号是用汉语拼音作为名字,这些好评中提到了能在北美看到自己母语的电影的亲切感,并称赞电影没有落入个人英雄主义的俗套。

在中国国内社交平台小红书和豆瓣等网站上,这部电影也得到了许多北美留学生的喜爱,评论中大多充满了溢美之词,很多人甚至看了两三次。观众们赞美的点既有不输给好莱坞大片的特效制作水平,也有吴京、沙溢、刘德华、李雪健等资深演员的精湛演技。

许多评论中都对这部电影向海外输出中国文化充满期待。小红书用户"King Arthur"写道"之前一直盼着中国电影能走出去""《球2》是不可多得的非常适合这一人物的国产电影了"。他也在文中提到了"以前听到身边的美国人讨论寄生虫,讨论鱿鱼游戏,和日本游戏动漫的时候,还是有点羡慕的""私心上一直希望中国能有走得出去的文化产品"。用户"人间不醒李大展"则写到"《流浪地球2》美国上映被批文化输出,这就对了",并得到了两千五百多个点赞。

在美中国留学生Lemon告诉记者,这部电影很好地融合了高端的电影特效技术和中国人想要建立人类命运共同体,拯救地球的价值观,是好莱坞大片水准。她觉得电影的叙述非常好,故事结构是多线并行,但每条线都讲得很清晰。虽然吴京的代表作《战狼》常被认为过于主旋律了,但她认为《流浪地球2》中表达的思想是"全世界一起拯救地球","是一种普世价值"。她告诉记者这种价值观和好莱坞超级英雄大片中的个人英雄主义有所不同,应该让更多其他国家的观众看到这部电影。她指出这部电影有向海外进行文化输出的潜力,还表示,这部电影并没有那么"粉红",很适合与外国朋友或者同学一起去观看。

《纽约时报》的Brandon Yu在一篇较为负面评价的影评中写到该片"其充满野心的视角略显空洞""剧情经不起推敲""充斥着夸张情节和突出的民族主义思想"。这篇文章被一些华人观众解读为:美国意识到了该电影对于好莱坞的威胁,因此发出抨击。不少人认为,正因为美国害怕这部电影,所以证明了该片在文化输出上的成功。"地瓜熊老六"等中国知名爱国网红亦在微博上表达了相似观点。

集体主义和厌女元素

但也有人对于该片能否上升到文化输出的高度有所存疑。留学生Luis Liu一周前在Santa Clara看了这部电影。他说电影的特效确实挺好的,"不过电影不全是靠特效来输出文化,电影的内核也很重要"。他觉得电影中,虽然吴京的角色不那么"战狼"了,但是集体主义的体现在片中还是很明显。本身偏向自由主义的他对电影中把其他国家如美国等塑造成假想敌的剧本不太感冒。他印象中有几处台词,比如电影最后部分李雪健扮演的剧中人物在没有十足把握情况下"一定要点火启动地球转动"和"中国会开发所有的地下城庇护全人类"的剧情让他在观影中觉得尴尬,"虽然是科幻电影,不过有些地方还是不要太戏剧化好一些"。他解释道因为现实中中国对乌克兰在战争中的支持几乎为零,"开放地下城给全人类让我感觉到了现实和理想的割裂"。

在加拿大多伦多观影的Angela看完之后感觉电影中对于女性角色的描绘让她很不舒服。她本身热爱科幻,刘慈欣作品中的科幻元素对她很有吸引力,但是作品中的厌女元素却让她无法认同,因此对如何评价这部电影有些两难。但她印象最深刻的是电影中的韩朵朵角色,一名很有能力的宇航员,但是很遗憾这名角色最后还是回归家庭了。她还觉得男性角色有些过多了,没有离开"男性英雄拯救世界"这样的刻板印象。

Luis Liu也告诉记者当男主第一次见到女主时,有个快速的画面描绘了结婚生孩子,让他觉得"有点无语"。他认为该电影中的女性角色符合了中国政府和社会赋予女性的形象。

近年来,中国如何向世界输出文化一直是讨论的热点。邻国韩国靠着韩剧、电影、偶像产业影响了全世界的流行文化。2020年,韩国电影《寄生虫》横扫第92届奥斯卡奖,2021年,Netflix制作的韩剧《鱿鱼游戏》上线之后在90个国家成为最多人收看的电视剧集,带动Netflix股价创上市20年来的历史新高。韩国的偶像团体BTS, Blackpink等纷纷登上欧美主流电视节目,和欧美音乐市场里最走红的歌手合作。而在中国网络上,关于韩国人"偷"中国文化的骂声一直络绎不绝,小到韩国偶像团体在表演时使用的凤凰、扇子、纸伞、古装等元素,大到泡菜和端午节的发源地,汉服与韩服之争,汉纸与韩纸之争。韩国女团成员张元英在一则拍摄于巴黎的vlog里介绍头上的凤凰发簪是韩国的,招致了大量中国网友的批评,被骂是蓄意"偷文化"。在刚过去的农历春年里,中国网络上也有关于"Happy Chinese New Year"和"Happy Lunar New Year"的激烈争论。大多数网友认为春节是来自于中国的,而"lunar new year"的说法则是模糊了春节的起源,是要"偷春节",写"Lunar new year"的艺人也遭到了批判。

许多中国网民对于韩国人"偷"了中国五千年文化的底蕴再走向世界而不满,但如何向世界输出中国文化一直是个难题。《流浪地球2》中绚丽夺目的科幻场景让人们看到了其创作人员的野心,但世界能否接受电影中输出的集体主义价值观,仍是一个问题。

