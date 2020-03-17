流传百年的妙招？血清疗法对抗新冠病毒

（德国之声中文网）目前，全球范围内已有超过八万多名新冠病毒感染者痊愈康复。此时这些痊愈者的血清中已经拥有抵御新冠病毒的有效抗体。

从康复者血清中隔离提纯相应抗体，并将其注入其他患者体内后，这些患者也就具备了所谓的"被动免疫力"。但这种疗法并不是真正意义上的接种疫苗，因为抗体并非人体自然产生的。

利弊并存的血清疗法

这种疗法的优点一目了然：人体不需在被感染后，费时耗力的生成抗体，而是直接获得可以杀死病原体的抗体。

但这种疗法的缺点则是，人体的免疫力只能持续数周至数月，因为注入体内的抗体大约在三十天后就会被分解掉。而随着免疫力的消失，患者甚至会有被再度感染的风险。

1890年，德国免疫学家冯·贝林启用被动免疫法治疗白喉病。十九世纪初，传染性极高的白喉病曾导致大量儿童死亡。

冯·贝林是血清疗法的发明者，并因此成为1901年首届诺贝尔医学奖得主。他以血清药物治疗白喉和破伤风获得成功，被当时的媒体誉为"儿童救星"和一战的"士兵救星"。

2014年爆发埃博拉疫情时，就曾采用血清疗法救治病患。而四年后，2018年八月，埃博拉再度爆发时，抗体药物在抗击埃博拉病毒方面发挥重要功效，使死亡率下降了30%。

目前，世界各地的科研人员也正在努力从血清中提取能够抵御新冠病毒的抗体，以"被动免疫法"为新冠感染者提供治疗。

早在今年二月，上海就建立了使用血清疗法的专门医院。

日本制药公司"武田药品"希望从新冠肺炎痊愈患者的血浆中提取包含多种抗体的新药TAK-888。此前，该公司已推出一种静脉注射免疫球蛋白药物（IVIG），这是一种由康复者血浆中所有类型的抗体纯化而成的药物，前景被普遍看好。这样一来，研究人员就不需要找出究竟哪种抗体最适合抵抗新冠病毒，而是将康复者的抗体全部提出，专用于抵抗新冠病毒。

这种治疗方法效率极高，因为纯化抗体用量低，安全性良好，没有传播其他病毒的风险。最重要的是它非常节省时间，因为这一药品已投入使用，有望省却漫长的临床试验阶段，从而尽早投入治疗和预防。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 污染了的门把手 人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 没那么可口! 因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 担心进口货？ 家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 包裹也有病毒？ 一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 人与宠物谁传谁？ 我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 危险的蔬菜？ 联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 被污染低温食品 已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 禁食野生动物！ COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。 作者: Julia Vergin



来自美国加州的Vir Pharmaceuticals也在进行类似的研发。该公司同中国无锡的一家生物制药公司合作研究2003年萨斯患者的血清中所提纯的抗体是否对新冠病毒也同样有效。

血清疗法能取代疫苗吗？

血清药物和疫苗的研发同步进行，对遏制新冠疫情来说，是一件值得庆幸的事情。对于高风险患者，即老年人和有基础病史者，这种药物能快速有效的缓解病情。而且借助大型生化设备，这种药物能够很快批量生产，从而为大批患者提供治疗。2018年的埃博拉疫情中，使用血清药物使死亡率大幅下降。

但是，要想真正遏止新冠病毒的传播，仍需要开发疫苗。目前世界各国的研发工作正在紧锣密鼓地进行。