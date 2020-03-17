流传百年的妙招？血清疗法对抗新冠病毒

加紧研制疫苗的同时，科学家们也在尝试在新冠肺炎康复者的血清中找到相关抗体，用以治疗其他患者。一百年前，德国免疫学家冯·贝林（Emil von Behring）就是用这种“被动免疫”的方法拯救了数千人的生命。
（德国之声中文网）目前，全球范围内已有超过八万多名新冠病毒感染者痊愈康复。此时这些痊愈者的血清中已经拥有抵御新冠病毒的有效抗体。
从康复者血清中隔离提纯相应抗体，并将其注入其他患者体内后，这些患者也就具备了所谓的"被动免疫力"。但这种疗法并不是真正意义上的接种疫苗，因为抗体并非人体自然产生的。
利弊并存的血清疗法
这种疗法的优点一目了然：人体不需在被感染后，费时耗力的生成抗体，而是直接获得可以杀死病原体的抗体。
但这种疗法的缺点则是，人体的免疫力只能持续数周至数月，因为注入体内的抗体大约在三十天后就会被分解掉。而随着免疫力的消失，患者甚至会有被再度感染的风险。
1890年，德国免疫学家冯·贝林启用被动免疫法治疗白喉病。十九世纪初，传染性极高的白喉病曾导致大量儿童死亡。
冯·贝林是血清疗法的发明者，并因此成为1901年首届诺贝尔医学奖得主。他以血清药物治疗白喉和破伤风获得成功，被当时的媒体誉为"儿童救星"和一战的"士兵救星"。
2014年爆发埃博拉疫情时，就曾采用血清疗法救治病患。而四年后，2018年八月，埃博拉再度爆发时，抗体药物在抗击埃博拉病毒方面发挥重要功效，使死亡率下降了30%。
目前，世界各地的科研人员也正在努力从血清中提取能够抵御新冠病毒的抗体，以"被动免疫法"为新冠感染者提供治疗。
早在今年二月，上海就建立了使用血清疗法的专门医院。
日本制药公司"武田药品"希望从新冠肺炎痊愈患者的血浆中提取包含多种抗体的新药TAK-888。此前，该公司已推出一种静脉注射免疫球蛋白药物（IVIG），这是一种由康复者血浆中所有类型的抗体纯化而成的药物，前景被普遍看好。这样一来，研究人员就不需要找出究竟哪种抗体最适合抵抗新冠病毒，而是将康复者的抗体全部提出，专用于抵抗新冠病毒。
这种治疗方法效率极高，因为纯化抗体用量低，安全性良好，没有传播其他病毒的风险。最重要的是它非常节省时间，因为这一药品已投入使用，有望省却漫长的临床试验阶段，从而尽早投入治疗和预防。
来自美国加州的Vir Pharmaceuticals也在进行类似的研发。该公司同中国无锡的一家生物制药公司合作研究2003年萨斯患者的血清中所提纯的抗体是否对新冠病毒也同样有效。
血清疗法能取代疫苗吗？
血清药物和疫苗的研发同步进行，对遏制新冠疫情来说，是一件值得庆幸的事情。对于高风险患者，即老年人和有基础病史者，这种药物能快速有效的缓解病情。而且借助大型生化设备，这种药物能够很快批量生产，从而为大批患者提供治疗。2018年的埃博拉疫情中，使用血清药物使死亡率大幅下降。
但是，要想真正遏止新冠病毒的传播，仍需要开发疫苗。目前世界各国的研发工作正在紧锣密鼓地进行。
美国已经开始在西雅图进行新冠病毒疫苗的人体试验。专家说，虽然第一阶段的临床试验速度创下了纪录，但是完成试验需要一年至一年半时间。与此同时，中国研发团队也开始招募受试者。 (17.03.2020)
新冠病毒目前已传播至德国境内所有联邦，公共生活也几乎被迫全面暂停。 学校、餐厅与所有非必要营业的商家全都关闭。 此外，政府也禁止人民旅游,并关闭部分边境。 (17.03.2020)
德国《世界报》援引柏林政府圈内人士称，德国一家正在紧锣密鼓研发新冠疫苗的企业成为美国“挖墙脚”的目标。据称，特朗普欲不惜重金让该公司科研人员专门为美国研制疫苗。 (15.03.2020)