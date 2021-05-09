流产：疫情下被忽视的女性健康问题

（德国之声中文网）新冠疫情肆虐全球之际，与疫情无关的健康问题容易遭到忽略。最近，两位英国专家及其团队在医学杂志《柳叶刀》上发表了一系列报告，凸显了其中一个问题。

这两位专家是华威大学的昆比（Siobhan Quenby）教授和伯明翰大学的库马拉萨米（Arri Coomarasamy）教授。他们以 "流产非小事 "（Miscarriage matters）为口号，呼吁人们关注失胎儿给妇女带来的痛苦。这样当妇女有很多，估计每年全球有2300万例意外流产发生。

世界卫生组织称，流产是怀孕期间失去婴儿的最常见原因。超过10%的妇女有过流产经历，而怀孕以流产结束的风险为15.3%。然而，即便在疫情之前，这个问题在医学界也没有得到足够重视。

流产导致身心严重受损

昆比也是一名产科医生，她告诉德国之声，对流产研究的资助严重不足。

她认为需要对这一问题进行更多的研究，才能让医生找到更好的方法来帮助流产遭遇者。"只有获得更多的资助，我们才能实际做到这点。"她认为，如果不引起人们对流产问题的严重性的关注，这是不可能做到的。因此，她和库马拉萨米着手写这一系列文章。

他们研究了来自芬兰、挪威、瑞典、丹麦、美国、英国和加拿大的案例和数据，资料涉及多达50多万名妇女。

昆比也是英国汤米国家流产研究中心副主任。她说，流产会对一个人的心理产生重大影响，也会产生严重的长期健康问题。"如果你曾多次流产，你在未来的怀孕中更有可能出现并发症。而且，你患心脏病、中风和血栓性疾病的风险也会增加。"

失去三个孩子才能挂上专家号？

昆比说，迄今仍有很多医护人员轻率地对待流产，至少在他们的病人 "只 "失去一个孩子的时候是这样。

"这种态度需要改变，"昆比说，"在医学界，我们的传统是，你必须有三次流产经历才能去看专家。"

昆比正在倡导分级保健，也就是根据妇女的流产次数提供不同程度的保健支持，第一次流产后就应该得到医学建议，例如"达到你理想体重，戒烟，戒酒，以及如果你有任何疾病都要做到管理良好。"

昆比说，目前第一次流产的妇女会觉得好像缺少关怀。

"女人们是如何长期忍受的？这就好像一个人要发作三次心脏病才能去看医生一样。但你必须三次失去孩子，他们才会跟你说话。"昆比说。

昆比教授希望医生对经历流产的妇女给予更多的支持和关怀

黑人妇女的风险更高

昆比和库马拉萨米还在研究中发现，黑人妇女发生流产的风险比白人妇女高43%。对此现象还没有最终结论性解释，昆比认为由多种原因造成。

"我们知道，黑人群体更容易患糖尿病和高血压，在黑人孕妇中更常见。"昆比说，"所以可想而知，这是她们流产遭遇更多的一个原因。"

但这位产科医生认为，不仅仅是纯粹的医疗因素在起作用。"在英国，我们有医疗服务体系（NHS），所以分娩是免费的。"她说，"在理论上，每个人都有平等的机会获得医疗保健。但在现实中，黑人获得的医疗服务较少。我们不知道为什么。它（黑人妇女流产风险增加）是一个由社会、心理、生理和遗传问题构成的复杂现象。"

在美国，一些研究表明，黑人妇女未能获得与白人妇女相同水平的医疗保健。2016年发表在《临床肿瘤学杂志》上的一项针对美国两个州3000多名妇女的研究发现，黑人妇女从医生那里得到预防乳腺癌的基因测试的建议要少得多。

除了同行评议的研究之外，还有无数黑人妇女的故事表明，她们认为在就医时没有被认真对待或受到尊重。这些情况很可能也是她们获得医疗保健较少、流产风险增高的原因。

可能失去所有希望和梦想

心理健康支持是治疗流产患者的一个重要部分。昆比发现流产病人最常见的问题是 "重度悲伤"，这可能会变成焦虑症或抑郁症。

昆比说："一次流产可能让妇女在九个月后出现创伤后应激障碍的几率增加20%。"哪怕仅仅怀孕一两个月，也并不意味着你没有梦想孩子。流产发生之后，你失去了对未来的所有希望和梦想。"

她说，流产也会导致伴侣关系破裂，因为这种悲痛可能让彼此无法交流。

新冠疫情使情况雪上加霜

在许多NHS医院，妇女怀孕期间生病时，伴侣被禁止前往探望。"我们遭遇过最可怕的噩梦：丈夫在停车场等待，妻子却在病房流产了。"昆比说，一些女人无法走回丈夫身边去告诉这个不幸的事情，就让医护人员代劳。"然后丈夫在停车场哭泣，妻子在病房里哭泣"。

所幸的是，英国的限制正在放宽，许多医院又允许伴侣们前来陪伴。昆比说，这样医生给出建议和支持也更容易，因为许多妇女心神不宁，不能专心听医生说话。"在过去的几周里，我们允许丈夫前来陪伴，一切都变得如此简单。丈夫坐在那里，握着妻子的手，一切都容易应付。"

"流产影响伴侣双方。如果你只治疗女人，那么你就只治疗了一半。"这位产科医生说，"我没有意识到伴侣的陪伴有多么必要。"

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