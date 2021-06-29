流亡近十年 陈光诚加入美国籍 

（德国之声中文网）据美联社周二（7月13日）报道，陈光诚上周接受该社采访时表示，“非常感激美国——这个自由的国度接纳了我们”。

陈光诚7月8日与协助他的法律团队在美国东北都新罕布什尔州的曼彻斯特（Manchester）一同庆祝了自己成功入籍。他于6月21日在巴尔的摩宣示加入美国籍。

维权抗争化身

“从在中国遭受软禁到成为一名美国公民，是一条漫长的道路，这条路走了15年”，陈光诚的律师之一、前美国驻伯利兹大使布鲁诺（ George Bruno ）说。

来自山东的陈光诚是盲人，他因自学法律知识来帮助村民、残疾人士维护权益，被媒体誉为“赤脚律师”、"盲人律师"。2000年代，他因为披露山东临沂地区的暴力计生现象受到了当地警方的管制并被判处4年徒刑。

2010年陈光诚获释后，与妻子、女儿依然遭到软禁。2012年4月，他与家人逃离家乡、进入了北京的美国驻华大使馆；数周后陈光诚一家人离开中国，抵达美国。这一事件曾引起中美两国间的外交风波。

加盟右翼

到达美国后，陈光诚先以访问学者身份就读纽约大学一年。后来他宣布加盟多家美国保守派研究机构，以继续推动中国人权与宗教信仰自由。

2020年8月，陈光诚在共和党全国代表大会上发言，为特朗普的选战助阵，并呼吁其它国家支持特朗普领导的抗中联盟。这一举动曾在美国华语舆论圈引起争议。

49岁的陈光诚目前是美国天主教大学（Catholic University of America）访问学者。他表示，成为美国公民意味着有了基本的选举和言论自由权。

他还表示，鉴于中国的人权记录每况愈下，希望美国“站在中国人民一边”，对抗中共的专制。陈光诚说，随着中国人民从互联网上得到更多信息，很多人越来越觉醒，这让共产党非常担心会丢失权力，中共现在彻底不再顾及颜面，直接用暴力来维护它的专制政权。

“只要中国共产党还存在， 那它对全世界的威胁就不只是对中国人，它同时也对全世界构成威胁，所以中国共产党是人类的公敌。” 他呼吁拜登政府坚持调查疫情起源， 彻底抛弃对中共的绥靖政策。

（美联社等）

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