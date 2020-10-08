流亡藏人投票选举行政中央领导人

全球各地的流亡藏人本周日投票选举下届流亡政府领导人及议会议员。今年的选举尽管受到疫情影响，但年轻藏人的参选积极性高于以往。
（德国之声中文网）在藏人流亡政府所在地--印度北部的达兰萨拉，周日（1月3日）尽管是个寒冷的阴雨天，但还是有数百人前往各投票站投票。据美联社报道，前去投票的人都带着口罩，使用消毒液洗手并保持社交距离。
据美国之音报道，目前，下任西藏中央政府司政有七名候选人，其中包括一名女性。生活在26个国家约8万名藏人报名参加2021年选举。在西藏流亡社群最集中的印度，设有16个投票站。由于新冠疫情的限制，美国加州和其他一些地方的藏人从1月1日开始投票。
现任藏人行政中央司政--即流亡政府领导人洛桑森格周日表示："我们以此向北京传达明确信号：西藏虽然处于被占领状态，但流亡藏人是自由的。如果有选择的机会和条件，我们选择民主。"
此次首轮投票，将选出共90位议会议员 ，以及日后角逐政府领导人职位的两名候选人 。将得出最终结果的第二轮投票将于今年4月举行，获胜者将成为西藏中央政府下一任领袖，任期5年。洛桑森格自2011年以来已连续两届担任藏人行政中央司政，并将于2021年5月任期结束后离职。
据美国之音援引的数据，散居国外的藏族人口约有15万人，生活在40个国家。2011年选举前的选民登记82818人，其中48482人投票，在2016年90877人登记，其中59853人参加了投票。本次受到新冠疫情影响，选民登记率较低，但预计投票率将高于2016年。
中国政府不承认成立于1959年的藏人流亡政府。自2010年以来，北京也没有同达赖喇嘛的代表进行过任何对话。2011年以来，藏人行政中央司政一职由普选产生。
据美联社报道，此次有不少年轻藏人报名参选议员。鉴于达赖喇嘛年事已高，越来越多的年轻藏人意识到应该更多参与流亡政府的事务。参选议员的38岁的Lobsang Sither表示，自己是学技术的，相信能让议会信息流通更加安全，并填补数据库里的空缺。他还说，以往的政府主要服务海外藏人社群，对藏区内的藏人关注不够。他说："这一点应该改变，如果无法获得有关西藏情况的可靠信息，我们就不能拿出支持藏区藏人的政策。"
叶宣/张筠青（美联社等）
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西藏流亡政府领导人洛桑森格（Lobsang Sangay）在接受德国之声采访时表示，他希望以习近平为首的中国当局重新审视其强硬路线，将对话作为和平解决西藏问题的唯一途径。
过去几年，中国在新疆对上百万维吾尔人施行的再教育营政策，受到了大量的国际关注，但中国对少数民族的打压却不仅止于此。 人权观察周四发布报告，公开了中国在西藏自治区，透过推行「双语教育」来强迫藏区小学采用汉语教学，迫使藏语教学迅速消失。