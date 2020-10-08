流亡藏人投票选举行政中央领导人

（德国之声中文网）在藏人流亡政府所在地--印度北部的达兰萨拉，周日（1月3日）尽管是个寒冷的阴雨天，但还是有数百人前往各投票站投票。据美联社报道，前去投票的人都带着口罩，使用消毒液洗手并保持社交距离。

据美国之音报道，目前，下任西藏中央政府司政有七名候选人，其中包括一名女性。生活在26个国家约8万名藏人报名参加2021年选举。在西藏流亡社群最集中的印度，设有16个投票站。由于新冠疫情的限制，美国加州和其他一些地方的藏人从1月1日开始投票。

现任藏人行政中央司政--即流亡政府领导人洛桑森格周日表示："我们以此向北京传达明确信号：西藏虽然处于被占领状态，但流亡藏人是自由的。如果有选择的机会和条件，我们选择民主。"

此次首轮投票，将选出共90位议会议员 ，以及日后角逐政府领导人职位的两名候选人 。将得出最终结果的第二轮投票将于今年4月举行，获胜者将成为西藏中央政府下一任领袖，任期5年。洛桑森格自2011年以来已连续两届担任藏人行政中央司政，并将于2021年5月任期结束后离职。

现任司政洛桑森格将届满离任

据美国之音援引的数据，散居国外的藏族人口约有15万人，生活在40个国家。2011年选举前的选民登记82818人，其中48482人投票，在2016年90877人登记，其中59853人参加了投票。本次受到新冠疫情影响，选民登记率较低，但预计投票率将高于2016年。

中国政府不承认成立于1959年的藏人流亡政府。自2010年以来，北京也没有同达赖喇嘛的代表进行过任何对话。2011年以来，藏人行政中央司政一职由普选产生。

据美联社报道，此次有不少年轻藏人报名参选议员。鉴于达赖喇嘛年事已高，越来越多的年轻藏人意识到应该更多参与流亡政府的事务。参选议员的38岁的Lobsang Sither表示，自己是学技术的，相信能让议会信息流通更加安全，并填补数据库里的空缺。他还说，以往的政府主要服务海外藏人社群，对藏区内的藏人关注不够。他说："这一点应该改变，如果无法获得有关西藏情况的可靠信息，我们就不能拿出支持藏区藏人的政策。"

叶宣/张筠青（美联社等）

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