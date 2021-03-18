流亡藏人導演訪德 籲外交抵制北京冬奧

（德國之聲中文網）中國違反人權問題日益嚴重，美國日前率先表態將以外交行動抵制明年2月的北京冬奧，不派官員出席；而即將上任的德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）本月初承諾將採取「對話與強硬態度」與中國打交道，並不排除將抵制北京冬奧的可能性。

頓珠旺青（Dhondup Wangchen/另譯為當知項欠）6日晚間抵達柏林，這是他此次歐洲遊說之旅的第五國，上個月起他從舊金山的家，先飛至瑞士、法國、荷蘭、比利時，隨後來到德國波昂、法蘭克福，以自身受中共迫害的慘痛經歷現身說法，呼籲各國正視中國長年對於藏族的人權侵害，共同抵制中國舉行冬奧。

遠離恐懼

頓珠旺青2007年10月開始與助手帶著一架小攝影機，在西藏翻山越嶺耗時5個月採訪了108名藏人，希望能真實呈現在中國統治下的西藏現況。

中國政府自1950年統治西藏，以強硬手段破壞寺廟、強迫僧侶還俗等舉動，藏人不滿的情緒逐漸升溫。當時北京奧運將至，中國政府以興建京奧設施為由，驅逐部分牧民，不准他們在世世代代原有的放牧地生存。

受訪的藏人們在影片中多數不畏強權、以清晰正面入鏡，談其對京奧的反對、對中國政府統治的看法，並毫不隱瞞對達賴喇嘛的敬仰。

頓珠旺青明白這部片碰觸許多禁忌話題，他在2008年3月10日將拍攝帶偷偷運到西安，當天正好在拉薩爆發近年最嚴重的西藏暴亂，官方統計至少18人死亡，他與助手則在數天後遭逮捕。

這部最後命名為「遠離恐懼（Leaving Fear Behind）」的紀錄片，趕上在京奧舉辦前兩天放映給駐北京的外媒，並成功在多國播映。

老虎凳刑求、電擊拷打

頓珠旺青接受德國之聲中文網採訪時，回憶當初被逮捕後遭受長達7天8夜的嚴刑拷打，全程不給食物、不准他睡覺。他被綁在俗稱「老虎凳」的刑具上，雙手雙腳被緊緊銬在木板上、無法動彈。對方再拿榔頭狠敲他的手掌、雙腿，並在身體被綁住的情況下，狠狠大力拽他，雙手更腫到有3個月時間連茶杯都端不住。

為了折磨他、逼他說出再也不支持達賴喇嘛，對方拿出電擊棒，電他後頸、脖子、腋下，甚至直接塞進他嘴裡，「電流強到一碰到皮膚就發出燒焦的氣味。」

頓珠旺青最後被判刑6年，罪名是「煽動顛覆國家政權」，但審判過程秘密不公開，家人毫不知情，也不准他聘用律師。

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他表示，自己在獄中和其他囚犯一樣被強迫勞動，每天工作16小時，負責縫製給阿富汗、伊朗、伊拉克的軍服、製作假髮、假珠寶首飾等。

獄中有許多跟他一樣的藏人政治犯，他發現，漢人的勞動時數可以減免刑期，但藏人不論工作多長，刑期不會減少。他因此寫了一封信抗議不公，下場就是遭調換監獄、單獨監禁長達半年，「一個人被隔離在黑暗的牢房裡，不見天日。」

出獄仍處處遭監控

頓珠旺青在2014年刑滿出獄，單獨住在青海省西寧家中。在拍攝紀錄片前，避免牽連家人，他先將父母、妻子與4個孩子送到印度。在他出獄時，妻兒已獲得美國的政治庇護，搬到美國。

「我原本沒有逃亡的打算，我想留在西藏為我們的文化與語言努力，但我發現我什麼也做不了。」

他描述，中國政府監控每個政治犯的行蹤，他無法自由出入場所、去哪都要先取得許可，每個接到他電話的人，下一步政府官員就會來找他們麻煩。即使人在家鄉，他也不准與親戚朋友接觸，種種人身控制如同仍生活在監牢裡。

「出獄後的3年4個月我盡力了，但真的不可行，被逼到絕境，才不得不走上這條危險的逃亡之路。」

摩托車逃亡之旅

趁著一次前往四川的求醫途中，他雇了一輛計程車，花了數小時載他到雲南，那裡有事前打點好的人負責接應，騎著摩托車大半夜載他騎在崎嶇小路上，穿越伸手不見五指的叢林。他心裡很害怕，一路上都很怕被逮到，中途突然從後方來了一輛車，他嚇了一跳，「我以為事跡敗露，要被抓到了。」

幸好最後只是一輛同方向的車，經過數小時的顛簸，他終於成功離開中國的土地，跨越邊境到了越南。

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但逃亡之旅還沒結束，下一步要找落腳處。他花了兩個月到了柬埔寨，後來再逃到泰國，被關在泰國的監獄裡足足7天。

「在泰國的監獄裡，那些囚犯反倒拿出錢幫我。」頓珠旺青說，是一路上逃亡遇到的人給了他繼續下去的勇氣和力量，「人們總是跟我說，我做的事很重要，我要繼續為西藏的人權努力、繼續發聲。」因為有他們資助的盤纏，他才有辦法最後一路逃到瑞士，在當地美國大使館取得簽證，2017年12月25日抵達舊金山，與長達十年沒見面的妻兒再度團聚。

系統性的種族滅絕

頓珠旺青指出，自08年京奧以來，中國政府在西藏進行一場系統性的種族文化滅絕，嚴禁藏人教授、學習藏語，更嚴格限制宗教自由，「他們要消滅我們藏人，所有藏人都要變成中國人，這就是他們對我們的政策。」他更直指，「習近平就是第二個毛澤東。」

自中國統治西藏以來，頓珠旺青是第三代藏人，他擔心，如果中國統治方式不變，「下一代根本不知道什麼是真正的西藏，不會對西藏有任何記憶。」

他強調，「我們並非不想跟漢人住在一起，但中國政府的規定太過嚴格，根本不讓我們繼續當藏人。」

1959年的西藏起义 亲中代表 1959年3月28日，中国国务院发布命令，宣布解散西藏地方政府，由西藏自治区筹备委员会代行西藏地方政府职权。任命班禅额尔德尼·确吉坚赞为自治区筹备委员会代理主任委员。当年21岁的班禅喇嘛对中共不乏好感。

1959年的西藏起义 翻越喜马拉雅山逃亡 毛泽东将达赖喇嘛出逃看作是一个将他定义为叛徒的绝好机会。一周之前，毛泽东已笔头指示：如果达赖喇嘛与他的随从一起逃跑，“我军一概不要阻拦。”1959年3月21日，也就是逃亡的第四天，23岁的达赖喇嘛翻越惹嘎拉山口来到藏南。

1959年的西藏起义 剑拔弩张 当流亡印度的达赖喇嘛在阿萨姆获得友好的政治庇护后，中印关系更由紧张转为敌对。

1959年的西藏起义 进军西藏 西藏的武装力量无法抵御中国人民解放军。但西藏的险峻地形构成了一道天然的屏障。因此，中国军队必须为进藏修建新的桥梁。直到1954年，从原属西藏的安多地区（今青海省）到拉萨的第一条公路才正式修通。

1959年的西藏起义 友好往来 作为回访，达赖喇嘛于1959年9月4日前往新德里的尼赫鲁府邸做客，与尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地进行了交谈。

1959年的西藏起义 不顾千难万险 西藏起义之后，许多藏民追随达赖喇嘛，历尽险阻，长途跋涉逃往印度。

1959年的西藏起义 被迫妥协 1951年，拉萨政府与北京方面签署《十七条协议》，被迫承认西藏是中国的一部分，接受“人民民主社会”的改造。作为条件,中央政府允许西藏在改革上实行较长的过渡期。协议也规定西藏将实行民族区域自治，保持西藏现行的制度不变。1954年9月，十四世达赖喇嘛和班禅额尔德尼入京参加第一届全国人大第一次会议。

1959年的西藏起义 边境冲突 1959年4月，中国方面加强了中印边境的驻军，并封锁了通往尼泊尔和克什米尔拉达克的关口。西藏起义使得一直处于紧张状态的中印关系一触即发。1959年8月和10月发生在边境一带的武装冲突更使双边关系雪上加霜。

1959年的西藏起义 抗议化为愤怒 1959年三月底，一群藏人在印度边境城市噶伦堡（Kalimpong）举行抗议

1959年的西藏起义 反抗斗争 从1956年开始，西藏的社会主义改造和针对“达赖集团”的斗争进一步深化，尤其以1958年开始的“大跃进”为甚。越来越多的藏人起来反抗汉人的统治。1959年3月10日，有关达赖喇嘛可能遭到绑架的消息传出后，抗议活动激化为暴力冲突。3月17日，以妇女为主的数千示威者聚集在布达拉宫门前，抗议共产党政权的占领和压迫。几个小时之后，武装冲突爆发。

1959年的西藏起义 政治收编 在1954年10月13日召开的首届人大会议上，中国国家主席毛泽东与达赖喇嘛向外界展示了友好融洽的关系。毛泽东一直清楚地知道，“西藏问题”不能单纯以军事方式得以解决。然而，他低估了西藏历史和文化的特殊性，这一错误为1959年爆发的西藏起义埋下了伏笔。

1959年的西藏起义 达赖喇嘛逃亡 1959年3月17日，正在罗布林卡夏宫内的达赖喇嘛听到附近传来枪声，决定出逃。与此同时，解放军在拉萨河谷向起义者开火。

1959年的西藏起义 边境哨所 一扇木板门标志着印度与西藏之间的边界。摄于1959年4月初。

1959年的西藏起义 增兵西藏 为了防止暴动规模扩大，中共中央军事委员会1959年3月20日决定向西藏增派部队，发起“全面反攻”。

1959年的西藏起义 军事控制-1950年 1949年，中国共产党取得内战胜利后开始制定将西藏从政教合一的旧有制度中“解放”出来的初步计划。当时，西藏实际上处于政治独立的状态。为防止西藏的独立地位在国际上得到承认，毛泽东很早就意识到要尽快解决“西藏问题”，推进中国的“统一”。1950年10月6日，中国人民解放军开始向西藏进军。

1959年的西藏起义 起义失败 不久，西藏起义被镇压。这张图片摄于3月21日，画面上的起义民兵正在等待被押往监狱。

1959年的西藏起义 缴出武器 西藏起义者在拉萨向解放军缴械。这张图片的拍摄时间不详，1959年4月13日由纽约一家图片新闻社首次发表。

1959年的西藏起义 一边交好，另一边交恶 达赖喇嘛获得政治避难许可之后，于1959年九月首访印度首都新德里，并在那里受到了热情接待。在西藏起义发生8个月后，中印这两个在50年代交好并共同从中获益的邻邦变成了敌人。

1959年的西藏起义 流亡印度 1959年3月，大批西藏难民抵达印度米萨马里的过渡性营地。

1959年的西藏起义 护卫下歇脚 尽管如此，达赖喇嘛及其随从仍然受到追踪。在贴身护卫及“四水六岗护教志愿军”的护卫下，达赖喇嘛于1959年3月31日越过了中印边界。

1959年的西藏起义 政治声援 1959年4月24日，印度总理尼赫鲁前往喜玛拉雅山脚下的穆索里会见达赖喇嘛。此前几天，也就是4月18日，显然受到印度支持的达赖喇嘛要求西藏从中国独立出来。



自2009年以來，至少有156名藏人自焚身亡，抗議中共對西藏的迫害。他指出，如今在西藏沒有通訊自由，「整個西藏就像是一座大型監獄。」據他稱，中國政府擁有所有藏人的電話號碼，包括微信在內的聯繫方法都遭到監控，清楚掌握每個人撥出的電話。

不僅如此，政府會檢查每個藏人向外界傳送的照片，若透過通訊軟體傳照片，對方或是同個群組的人根本打不開也看不見檔案。唯一方法是得邀請一位政府官員加入群組，確認過所有照片才能過關。若群組太過龐大，開群組的人就會被抓去坐牢。

德國不能保持中立

但他想強調，不只是西藏，如今有許多地方在中國的統治下受苦難，像是新疆、香港，這並非關於一個少數民族，而是關乎維持世界和平與人權，當奧運得以在中國舉行，「我們所有人都對這件事有責任，若默不吭聲讓這件事發生，就等於是支持中國對其他國家的迫害。」

而他此次來到歐洲，並非要抵制冬奧賽會正常舉行，而是不應有人因此以生命付出代價。

隨著澳洲、紐西蘭、英國陸續宣布將以外交手段抵制冬奧，「國際聲援西藏運動」德國分部負責人穆勒（Kai Müller）也表示，希望德國能加入抵制行列，政府與官員應採取立場，不能保持中立。他指出，德國與中國在經濟貿易一直以來有很緊密的合作關係，就這點德國負有責任，不能默不做聲，假裝事不關己。

頓珠旺青此次德國之行，與布蘭德（Michael Brand/基民盟）、海德特（Peter Heidt/自民黨）與哈特維格（Philipp Hartewig/自民黨）3位國會議員會面後，將繼續為期3個月的歐洲遊說之旅，陸續前往英國、丹麥、瑞典等地。

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