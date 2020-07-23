流亡维吾尔人在西门子总部抗议集会

（德国之声中文网）受压迫民族协会同世界维吾尔大会共同组织的这次示威活动，主要是要求西门子公司停止同中国电子科技集团的合作。示威者称，中国电科所生产的特种监控软件，为新疆大规模拘押维吾尔、哈萨克、克尔克孜等穆斯林少数民族提供了技术。

受压迫民族协会反种族杀戮事务专员谢德勒尔（Hanno Schedler,）表示："我们都知道，在这些拘押营里每天都在进行着洗脑和酷刑。现在又有充分证据显示，这里还存在着强制节育和强制劳动问题。西门子作为德国股票指数达克斯三十强企业，绝不会对此视而不见，更不能支持这种行为。有鉴于此，我们要求西门子撤出该地区，并中断同中国电科及其他靠践踏人权赚钱的企业的合作。"

谢德勒尔宣称，中国政府正在试图消灭新疆穆斯林少数民族的文化和宗教特征。"他们还试图通过强制节育降低维吾尔人的出生率，他们强迫维吾尔孩子离开家人，把他们送入寄宿学校，从而达到让这些孩子从小疏远本民族语言文化的目的。"

媒体报道显示，新疆拘押营周边已经建立起庞大的强制劳动系统。总部位于美国的"结束维吾尔地区强制劳动联盟"的研究发现，全球服装品牌每年仍使用上百万吨来自新疆的棉花与纱，而全球每5件棉制衣服中，便有一件参杂了新疆强迫劳动所产出的原料。参与了这项研究的澳大利亚学者雷国俊 (James Leibold) 前不久对德国之声表示，中国政府对维吾尔人施行的"强迫劳动"是新疆再教育营的延伸，促使中国政府开始将维吾尔人从新疆转移至工厂的其中一个因素，可能与中国政府对于经济发展迟缓的担忧有关。