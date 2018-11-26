流亡犹太儿童将获德国政府赔偿

（德国之声中文网）犹太儿童从纳粹德国转移至英国流亡计划实施80年后，幸存者们将获得一次性赔偿费。犹太人对德国物质索赔大会（Jewish Claims Conference）宣布， 该组织在柏林与德国联邦政府就此达成一致。索赔大会主席贝尔曼（Julius Berman）称它是"一个历史性的宣布"。

永远的告别

1938年11月，德国发生了俗称"水晶夜"的攻击、迫害犹太人事件后，英国国会通过一项法案，允许无成人陪伴的犹太儿童入境。根据这一法案，至1939年战争爆发，1万多名没有父母陪伴的犹太儿童分别从德、奥、捷等国被转移至英国，寄宿私人家中。犹太组织为这一俗称的"儿童运输"（Kindertransport）计划提供了支持。大多数当事儿童从此未能再见到身生父母。

"弥补了漏洞"

索赔大会副主席施奈德（Greg Schneider）表示，为拯救孩子的生命， 父母们采取了这一非同寻常的步骤。没有人能真正想象，在火车启动的那一刻站台上人们的痛苦心情。他指出，随着达成现在的这一协议，"赔偿规定中的一个痛苦的漏洞"得到了弥补。

根据索赔大会的通报，当事人可以从2019年1月1日起申请获得相关赔偿费；在1950年代曾获赔的幸存者也有权提出申请。该组织估计，健在者尚有约1000人。

犹太索赔大会建立于1951年，代表犹太社团谈判纳粹受害人赔偿事宜。在德犹太人中央委员会亦隶属这一国际性组织。

凝炼/叶宣（德新社）