流亡港人黃台仰：寄望德國新政府簡化港人赴德庇護程序

(德国之声中文网)香港本土民主前線創辦人黃台仰2018年獲得德國政治庇護，此後一直在海外進行國際遊說工作。適逢德國將產生新政府，他認為，只要保守的基民盟/基社盟不再執政，德國未來對中政策一定會有很大的轉變。

黃台仰2017年因旺角事件逃亡離港，2019年與革命夥伴李東昇獲得德國政治庇護。他指出，自2019年開始，他持續與德國議員聯繫，要求德國政府能比照加拿大政府提供港人「救生艇計畫（Lifeboat scheme）」，讓香港年輕人能依此來德合法工作。

據他所述，德國政府對此提議表達支持，但希望提高層次，以歐盟層級來推動這項方案。「救生艇計畫」因此一度被列入今年初歐盟理事會會議的議案中，但最後被匈牙利政府擋下，最後沒能獲得討論的機會。

儘管如此，黃台仰仍認為，未來有機會繼續推動這項方案，還需要看新任德國政府有多大意願。根據德國官員提供給他的數據，過去來德工作或求學的香港人數極少，甚至原本德國學術交流中心（DAAD）在香港設置的辦公處，也因有意願來德的港人過少而被迫關閉。換句話說，即使德國願意推動這項計畫，可能最後幫助到的港人也非多數。

推港人在德能更容易申請長期簽證

今年德國總理大選前，黃台仰與德國社運份子穆達偉（David Missal），設置網站「China Wahl Check」，向德國6大黨發出8道書面提問，獲得多數政黨承諾支持港人未來更容易取得長期居留資格。黃台仰判斷，新政府上任後，將推動入閣政黨實現他們的選前承諾。

該網站指出，對於許多香港人而言，在德申請庇護相當困難，因為他們得在德國複雜的官僚行政內證明個人深受香港政治局勢威脅。

想來德的港人若想轉而透過學生簽或工作簽取得長期居留許可，只能在香港提出申請，並需持有香港警務處核發的「良民證」。此舉讓社運份子承擔行前遭警方逮捕的風險，反倒暴露於危險之中。因此他們呼籲，希望能讓港人直接在德國也能申請長期簽證，多一條留德管道。

住難民營令港人卻步

相較加拿大、澳洲、英國等國，德國是唯一一處香港居民申請庇護需入住難民營的國家，加上語言、文化等因素，來德國申請庇護的港人始終不多。黃台仰透露，包括他與去年獲得政治庇護的前中大女學生Elaine在內，反送中運動後，還有幾位也獲得德國政治庇護，以及少數港人仍在難民營等待庇護申請結果，但人數加總不到十位。

黃台仰介紹稱：新冠肺炎爆發後，歐盟實施邊境封鎖政策，也因此阻擋了想來德避難的港人，一直到邊境重新開放後。據他了解，到目前為止也只有一位香港人前來申請庇護。

黃台仰強調，對於他們而言，等待申請結果不是太大問題，但在這段審核過程期間不得工作、求學，加上難民營環境不是太好，「等的過程就很辛苦。」

他描述，有些港人歷經抗爭運動心理創傷嚴重，住在德國難民營期間精神狀況不斷惡化；相較加拿大允許庇護申請者工作、求學，能夠很快就開始新生活，對於他們的精神健康也較有幫助。

李東昇已離德赴英

黃台仰目前已來德約4年，正就讀哥廷根大學二年級，主修政治與哲學，今年剛延長3年的難民居留期限。原本的革命搭檔李東昇去年10月已離開德國，搬到英國倫敦，等待家人能透過香港英國國民海外簽證（BNO）去英國一同團聚。

儘管頭兩年歷經一段迷失期，黃台仰描述，一開始很常不知道該怎麼理解其他人的行為與話語，自己壓力很大，學德語的期間，也常遇到不了解對方在說什麼的情形。

但他選擇堅持下去，「繼續去學，保持開放的態度」，目前他已經通過DSH德語考試最高級，「語言容易之後，和不同人聊天、了解他們想法，才有我終於可以融入的感覺。」

他也已下定決心要在德國定居，進一步申請永居與德國公民身份，因為在可看見的未來，他沒有回港的可能。

海外港人持續為香港發聲

談到對於目前香港局勢的看法，黃台仰嘆了一口長氣，「比較現實來看，現在香港發生的事，我們在海外能做得不多。」他分析，國安法通過後，香港完全受到中共掌控，在港的民眾能做得更少。但海外港人能做的，即是保存香港人的身份、語言及歷史，並持續在國際上為香港發聲，讓這個世界繼續關注香港。

他指出，自己仍對香港的未來保持希望，在德國遇到許多前東德、前蘇聯國家的人對他說，1989年以前從沒想過蘇聯會倒，但就是發生了。「就像現在沒有人相信中共會倒台，中國會有自由民主的一天，這給我很大希望。」

观看视频 02:39 在德国避难的首批香港人

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