流亡港人郑文杰组「影子议会」

（德国之声中文网）获英国政治庇护的流亡港人郑文杰周四（12月17日）宣布成立「香港影子议会」（Hong Kong Shadow Parliament），会就选举机制进行最少3个月公众谘询，有流亡海外的前议员将参与「影子议会」的选举。

郑文杰在网上记者会上表示，《香港国安法》令香港民主派在街头和议会都空间殆尽，故希望建立「影子议会」让港人有透明丶开放的民主参与机制，团结海内外民意，以安全的方式向国际发声。

他预计「影子议会」会被中国政府污名化丶贴上「港独」标签，或被指违反《国安法》，但强调「影子议会」不是「流亡议会」，并没有实权，只为建立「民主正当性」，不会意图模仿或建立任何政府的职能。

「影子议会」将由秘书处运作，共有5名成员，连同义工团队合共有50人，但基於安全考虑未能曝光，未来会考虑以众筹形式集资。

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郑文杰坦言计划并不成熟，旨在抛砖引玉，「试做第一步，当是学术理论尝试实践」。他欢迎各界港人参与公众咨询，包括民主派和亲北京阵营，直言不在乎参与人数，而在乎理念，「就是遵守民主价值」。

29岁的郑文杰是英国驻港总领事馆前职员，2019年8月反送中运动期间赴深圳出差，回港时在西九龙高铁站被内地人员带走，以「嫖娼」罪行政拘留15天，他获释後表示曾遭受严刑逼供。

2020年7月他宣布获得英国政治庇护，是首名获英国庇护的香港人，其後与在台湾的林荣基丶在美国的梁继平丶在德国的黄台仰共同成立组织「避风驿」（Haven Assistance），协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 曾志健女友 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。图为曾志健2020年接受德国之声采访指出伤疤。曾志健15岁的女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣布抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



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