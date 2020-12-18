 流亡港人郑文杰组「影子议会」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2020

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时政风云

流亡港人郑文杰组「影子议会」

越来越多港人流亡和移民，「影子议会」是否等同「流亡议会」？这个平台可以重现香港的民主声音吗？

China nimmt Mitarbeiter des britischen Hongkonger Konsulats fest Plakat

2019年8月，郑文杰在中国内地”失踪“后，支持者为其声援

（德国之声中文网）获英国政治庇护的流亡港人郑文杰周四（12月17日）宣布成立「香港影子议会」（Hong Kong Shadow Parliament），会就选举机制进行最少3个月公众谘询，有流亡海外的前议员将参与「影子议会」的选举。

郑文杰在网上记者会上表示，《香港国安法》令香港民主派在街头和议会都空间殆尽，故希望建立「影子议会」让港人有透明丶开放的民主参与机制，团结海内外民意，以安全的方式向国际发声。

他预计「影子议会」会被中国政府污名化丶贴上「港独」标签，或被指违反《国安法》，但强调「影子议会」不是「流亡议会」，并没有实权，只为建立「民主正当性」，不会意图模仿或建立任何政府的职能。

「影子议会」将由秘书处运作，共有5名成员，连同义工团队合共有50人，但基於安全考虑未能曝光，未来会考虑以众筹形式集资。

延伸阅读：申請政治庇護趨勢升 英國成香港示威者「逃生門」

郑文杰坦言计划并不成熟，旨在抛砖引玉，「试做第一步，当是学术理论尝试实践」。他欢迎各界港人参与公众咨询，包括民主派和亲北京阵营，直言不在乎参与人数，而在乎理念，「就是遵守民主价值」。

29岁的郑文杰是英国驻港总领事馆前职员，2019年8月反送中运动期间赴深圳出差，回港时在西九龙高铁站被内地人员带走，以「嫖娼」罪行政拘留15天，他获释後表示曾遭受严刑逼供。

2020年7月他宣布获得英国政治庇护，是首名获英国庇护的香港人，其後与在台湾的林荣基丶在美国的梁继平丶在德国的黄台仰共同成立组织「避风驿」（Haven Assistance），协助流亡港人。

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    曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

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  • London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong

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    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

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    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


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