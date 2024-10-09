流亡港人媒体被封 港府曾威胁美国技术服务商

面向海外香港人社群的网络媒体《如水》杂志近日在香港被封杀。此前其在美国的网络托管服务商曾被香港警方要求下架该杂志，理由是媒体内容违反香港国安法。

（德国之声中文网）据多家海外中文媒体报道，由流亡港人创办的《如水》杂志 （Flow HK）网站被香港当局封锁，成为第一间在香港境内被封杀的海外港人媒体。

“美国之音”上周六就已报道称，有香港居民无法浏览《如水》网站。

根据媒体公开的一封香港港警方上个月给网站讬管服务商Automattic Inc.的邮件，警方指控《如水》网站可能违反了《香港国安法》下的分裂国家与煽动分裂国家罪、颠覆国家政权罪与煽动颠覆国家政权罪、勾结外国势力罪及《维护国家安全条例》下的煽动罪。

香港警方要求Automattic作为内容管理系统WordPress的供应商，立即停止为《如水》提供服务并将其下架，否则可能将面对罚款及监禁的刑事处罚。Automattic是一家美国科技公司，回应表示不会执行有关指令，并公开了这封邮件。

0票反对 “23条”立法通过 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《香港国安法》和《维安条例》分别于2020年6月和今年3月在香港开始实施。后者即立法程序备受争议的基本法第23条。

主编：会继续传播香港故事

《如水》创办人之一、前香港大专学界国际事务代表团发言人张昆阳对“香港自由新闻”（HKFP）证实，警方已告之网站被封闭。香港警方周二通过电子邮件回复HKFP表示，他们 “将根据实际情况依法采取必要的适当行动”。

这并不是港府首次封锁网站。自香港国安法生效以来，已有十余个网站被封，包括美国港人组织“香港民主委员会”、英国人权组织“香港监察”、反修例事件期间建立的“香港编年史”，以及“六四记忆·人权博物馆”等网站。但封锁媒体网站则是首次。

在香港受到通缉后流亡美国、目前在詹姆斯敦基金会（The Jamestown Foundation）作研究员的张昆阳对台湾“光传媒”表示，港府封锁网站极不合理，严重削弱香港言论自由，并表明“我们不会因此畏惧”。他表示，《如水》会继续坚守作为公民媒体的原则，“香港人的声音不会因为被打压而被灭声，我们会继续让香港故事在国际社会广泛传播。”

香港书店困境：更多的审查 更少的自由 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

专访：此时此刻，在香港做独立新闻是种觉悟

《如水》杂志于2021年1月创办，设有网站及纸本杂志，至今已出版14期。杂志主要以深度报道方式触及香港及离散族群相关议题，涉及文化、政治和社会等不同面向。杂志目前主编为张昆阳，其他编辑委员包括流亡欧洲的黄台仰、邝颂晴，以及港大学生会前会长冯敬恩等香港知名社运人士。

最近一期该杂志的主打话题是关于海外港人如何融入所在地社会。以往期刊主题包括“跨境镇压”、“海外港人的政治影响力”、“流散港人的身份认同”、“后国安法的公民社会”等。

香港记者流亡海外 藉报道保存文化与新闻自由

（综合报道）

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