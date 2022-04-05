流亡柏林的俄罗斯反对派：对祖国不抱幻想

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俄罗斯入侵乌克兰以来，每天都有成千上万乌克兰人逃离家园。与此同时，许多俄罗斯反政府人士也踏上流亡之路。他们反对侵略战争，而俄罗斯境内言论自由状况恶化也让他们无处容身。
全世界都为俄罗斯侵略乌克兰的暴行感到震惊。德国之声记者Eugen Theise认为，只有让俄罗斯战犯的獠牙磕到乌克兰的铁板，欧洲的和平才会有所保障。
乌克兰总统泽伦斯基呼吁各国向乌克兰运送更多的武器。欧盟委员会代表抵达基辅后，将加入欧盟的问卷交给泽伦斯基。德国总统施泰因迈尔在接受媒体访问时表示，俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫应该面临战争罪的审判。
号称“上不封顶”的中俄友谊原来还有底线？政论家邓聿文认为，美国频频施压要求中国在俄罗斯问题上选边站，根本意图是要把中国拉进这场战争，疏远和离间中俄关系。而北京当局面临的尴尬局面才刚刚开始。
有批评称，正是因为默克尔当政时期对俄罗斯采取的绥靖政策，才使得普京得以日益做大，直至发动侵略战争。曾长期担任德国外交部长、现任德国联邦总统的施泰因迈尔坦承自己当年参与制定的对俄政策存在错误。
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