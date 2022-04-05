 流亡柏林的俄罗斯反对派：对祖国不抱幻想 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

流亡柏林的俄罗斯反对派：对祖国不抱幻想

俄罗斯入侵乌克兰以来，每天都有成千上万乌克兰人逃离家园。与此同时，许多俄罗斯反政府人士也踏上流亡之路。他们反对侵略战争，而俄罗斯境内言论自由状况恶化也让他们无处容身。

观看视频 02:59

多媒体中心更多内容

布查惨案：究竟谁在说谎

布查惨案：究竟谁在说谎 05.04.2022

普京武力入侵乌克兰，全球各地不少反战的俄罗斯人加入抗议行列。不愿意用俄罗斯国旗来标识自己身份的他们，想出了一个主意。

没有红色——俄罗斯人的反战旗帜 06.04.2022

对于许多逃离战争恐怖的乌克兰人来说，利沃夫市是走向新未来之前，在本国境内最后的目地。但是，有一小部分人决定去另一个方向：回到乌克兰，而且人数越来越多。

这些人 开始返回乌克兰 27.03.2022

俄羅斯入侵烏克蘭一個月

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 24.03.2022

相关文章

The hand of a corpse emerges from a mass grave in Bucha, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Sunday, April 3, 2022. Ukrainian troops are finding brutalized bodies and widespread destruction in the suburbs of Kyiv, sparking new calls for a war crimes investigation and sanctions against Russia. (AP Photo/Rodrigo Abd)

评论：布查事件 - 不能让黑暗的专制取得胜利 05.04.2022

全世界都为俄罗斯侵略乌克兰的暴行感到震惊。德国之声记者Eugen Theise认为，只有让俄罗斯战犯的獠牙磕到乌克兰的铁板，欧洲的和平才会有所保障。

Calcinated cars are pictured outside a train station in Kramatorsk, eastern Ukraine, that was being used for civilian evacuations, after it was hit by a rocket attack killing at least 35 people, on April 8, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

乌车站死伤人数增加 泽伦斯基要求更多武器援助 09.04.2022

乌克兰总统泽伦斯基呼吁各国向乌克兰运送更多的武器。欧盟委员会代表抵达基辅后，将加入欧盟的问卷交给泽伦斯基。德国总统施泰因迈尔在接受媒体访问时表示，俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫应该面临战争罪的审判。

FILE PHOTO: China's President Xi Jinping, left, and Russia's President Vladimir Putin during the BRICS emerging economies meeting in Brasilia, Brazil November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/File Photo

客座评论：中国的尴尬才刚刚开始 30.03.2022

号称“上不封顶”的中俄友谊原来还有底线？政论家邓聿文认为，美国频频施压要求中国在俄罗斯问题上选边站，根本意图是要把中国拉进这场战争，疏远和离间中俄关系。而北京当局面临的尴尬局面才刚刚开始。

Russian President Vladimir Putin (R) welcomes German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier during their meeting in Novo-Ogaryovo residence outside Moscow 15 May 2007. The meeting is to prepare the Russia-EU summit scheduled for May 17 - 18 outside Samara. EPA/SERGEI CHIRIKOV +++(c) dpa - Report+++

德国对俄政策引发批评：前总理回避 前外长认错 06.04.2022

有批评称，正是因为默克尔当政时期对俄罗斯采取的绥靖政策，才使得普京得以日益做大，直至发动侵略战争。曾长期担任德国外交部长、现任德国联邦总统的施泰因迈尔坦承自己当年参与制定的对俄政策存在错误。