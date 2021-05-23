 流亡大亨海外爆料 土国政坛人人自危 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2021

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时政风云

流亡大亨海外爆料 土国政坛人人自危

一位流亡境外的土耳其“黑社会大佬”连续数月在社交媒体上发布视频，披露土耳其政府高官和黑社会相互勾结的“内幕”。爆料内容虽然尚无法证实真伪，但已经令土耳其政府和埃尔多安总统感到难以应对。

Türkei: Recep Tayyip Erdogan

（德国之声中文网）流亡大亨赛达特·佩克尔（Sedat Peker）在社交媒体发布的视频，可以说具有核弹级的震撼力。迄今为止，他发布的七段视频各个都被点爆，成了土耳其街头巷尾的谈论主题。佩克尔对土耳其执政党高层政治家的指控，简直令人发指：谋杀、强奸、毒品走私、滥用权力以及其他各种犯罪行为。与此同时，佩克尔还强调，多年以来，土耳其政府一直在保护他免遭刑责，甚至为他提供警察担当保镖。

赛达特·佩克尔现年49岁，在土耳其是个家喻户晓的人物。作为土耳其黑道上的“大哥”之一，过去几年来，因被控谋杀、绑架和有组织犯罪，他曾多次被判刑。

Sedat Peker, türkischer Mafia Boss in Exil

震动政坛的“网红”：佩克尔

佩克尔的爆料视频矛头直指土耳其现任内政部长苏莱曼·索伊卢（Suleyman Soylu）。佩克尔声称，正是这位内政部长提前向他通报了司法机构对他展开调查的消息，他才得以在2020年及时逃离土耳其，藏身迪拜。佩克尔声称，没有他的倾力运作，索伊卢也根本做不到内政部长的宝座上。

佩克尔的核弹级指控，目前既无法证实，也无法证伪。但可以肯定的是，内政部长索伊卢目前的处境变得极为不利：反对党坚决要求这位内政部长下台。 面对舆论压力，索伊卢本周一在亲政府电视台Habertürk首度做出回应：“佩克尔的指控完全是无中生有的谎言，是境外敌对势力的诽谤。他们要攻击的目标不是我，而是整个土耳其。”

Türkei Innenminister Süleyman Soylu

内政部长索伊卢：这是境外敌对势力对土耳其的进攻。

埃尔多安为沉默付出了代价

佩克尔的“爆料秀”显然使土耳其总统埃尔多安的形象也进一步受损。在相当长的时间内，埃尔多安对佩克尔的爆料一直不予置评。但无奈过去几周来，爆料内容俨然成了土耳其舆论关注的焦点，于是上周内阁会议后，埃尔多安首次做出表态：“ 我们国家居然有如此寡廉鲜耻、仰仗黑社会势力的人，对此我们感到很痛心。恐怖主义和犯罪团伙都是毒蛇。”

安卡拉社会学研究中心的政治学者乌苏卢（İbrahim Uslu）认为，埃尔多安的表态来得实在太迟：“当一名外逃者对政府进行诽谤和侮辱的时候，执政党本应当在第一时间做出回应，并在议会建立调查委员会。” 他表示，这次爆料事件已经对政府造成了重创，使政府和司法本来就每况日下的信誉变得更加糟糕。“执政党本应在第一时间就做出公开回应，表明自己坚决打击犯罪团伙的决心。”

执政党陷入信任危机？

最新的民调显示，佩克尔的爆料已经对执政党的支持度产生了负面影响。土耳其民调机构Metropoll发布的数据显示执政的“正义与发展党”目前支持率只有27%，比2018年六月大选时下降了33%。而埃尔多安本人的支持率也在直线下降，目前仅以40%排名第四，落后于来自反对党“共和人民党” 阵营的安卡拉和伊斯坦布尔市长以及反对党“好党”的女党魁阿克苏纳（ Meral Aksener）。

Ibrahim Uslu Direktor Umfrageinstitut ANAR

土耳其政治学者乌苏卢：执政党正在失去民意支持。

政治学家乌苏卢表示，执政党和埃尔多安支持率的下降，主要是受了经济和疫情的影响。但他同时也表示：“佩克尔的爆料暂时也许不会直接影响民调结果，但从长远看，政府的信誉却会受到严重影响。”

不过，伊斯坦布尔马尔马拉大学的政治学者多斯特（Baris Doster）则认为，佩克尔的爆料视频已经对土耳其政坛产生了直接的影响。他说：“执政党的民调数据将会暴跌。除非出现奇迹，否则现政府将难逃此劫。” 毕竟，佩克尔的爆料为反对党提供了求之不得的子弹。

官匪一家 沆瀣一气

反对党“共和人民党”议员萨格勒（Fikri Saglar）认为，佩克尔事件并不是一个孤立事件，它暴露出了土耳其社会的一个根本性问题：“政府总是不能和黑社会划清界线。而现政府又和黑社会越走越近。佩克尔的视频充分暴露了政府和黑社会的紧密关联。”

佩克尔的爆料视频让很多土耳其人想起了该国历史上的一段黑幕：九十年代开始，据称政府高官就同黑社会建立起了千丝万缕的联系。很多政治谋杀和失踪案件，也被认为都同黑社会摆脱不了干系。而官匪勾结的证据却一直很难找到，土耳其媒体将这种现象称为“深层政府”。

Türkei Istanbul | Boss der türkischen Mafia: Alaattin Cakici umringt von Polizisten

土耳其黑社会及极右团体的核心人物查科奇去年获得特赦

过去一段时间以来，政界高层同黑道大佬眉来眼去的情况明显增多。这些黑道人物大多来自极右势力圈。2020年4月，极右翼黑老大查科奇（Alaattin Cakici）依据疫情特赦条例被提前释放，同时获释的狱犯多达九千人之众。然而，大量被关押的记者、反对派政治家以其患病的狱犯却未被特赦。

查科奇出狱之后不久，就同巴赫策利（Devlet Bahceli）举行了一次引起广泛争议的会晤。巴赫策利是埃尔多安联合执政伙伴极端民族主义的“民族主义行动党”的主席。

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