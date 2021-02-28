流亡土耳其 维吾尔人的恐惧和担忧

数以万计的维吾尔人为了躲避中国当局的打压逃到土耳其，然而，流亡生活困难重重，一些人和在中国的家人从此天涯各一方。
(德国之声中文网)"五年前我与家人失去了联系，父亲去世一年后，我才知道消息。"Abdüsükür接受德国之声采访时哭着说道。这名32岁的男子生活在伊斯坦布尔的廷布尔努（Zeytinburnu），大部分维吾尔族移民都在这里生活工作。他在一家卖旧手机的商店工作。
从中国逃到土耳其的约有5万名维吾尔人。 Abdüsükür 是其中一员。北京一直打压维吾尔人，有目击者指出，维族人受到不人道待遇，被关押在再教育营之中。其中许多人，包括未成年人是在没有受到任何警告的情况下被拘捕并被驱逐出境的。
Abdüsükür 五年前离开新疆："我们不断受到迫害······很多人被关进监狱，或者被带到再教育营，就因为维吾尔人进行祈祷。"大部分维吾尔人是讲突厥语的穆斯林少数民族。许多人逃到土耳其，因为他们在文化上与土耳其人有许多共同之处。土耳其政府多年来一直在推动和鼓励移民。如今， 土耳其是维吾尔人最大的海外居住地。说到离开中国的理由，Abdüsükür说："我不仅为自己担忧，也为家人担惊受怕，这就是为什么我决定逃到土耳其的原因"。但他为自己在海外的新开始付出了惨重的代价，他说，离开中国后只和母亲通过一次话："生活在土耳其的维吾尔人被中国当局禁止与家人联系。" 他补充指出，数百万维吾尔人被关进了再教育营。没有官方记录可以查到到底有多少人被拘，据估计，有数十万人被关押在"再教育营"。
当一个朋友告诉他时，Abdüsükür才知道父亲已经去世的消息。他立即打电话给在新疆的母亲。在确认了这个消息之后，母亲告诉他不要再打电话，并说："如果他们(中国当局)发现了，他们会来找我们的。"那是他最后一次和母亲说话。Abdüsükür经常参加反对中国打压维吾尔人的抗议游行，并利用社交媒体呼吁外界关注新疆问题。他曾因参加集会被土耳其当局逮捕过几次。他被调查时感到非常害怕。因为他没有土耳其公民身份，可能会被驱逐出境。在2017年，安卡拉和北京达成了一项遣返协议，该协议可加快驱逐出境的进程，不过土耳其议会还没有批准这项协议。
2016年 Ömer Faruk 移居土耳其。这位31岁的维吾尔人现在已经拥有土耳其公民身份，这意味着，他不能被驱逐出境。不过在土耳其定居对他来说是一个艰难的决定。他有5个孩子，有两个女儿没能随他一同移居土耳其。
包括Faruk 在内的许多维吾尔人移民都发现，他们在中国的亲属，包括幼童甚至老人已经失联。Faruk记得几年前他在沙特做劳工时，接到妻子的电话。她告诉他，中国警察来到他们家要没收家人的护照。他让她告诉警察，一会儿就会把证件送来。同时马上购买飞往土耳其的机票并立即离开中国。但他们的1岁半和3岁的小女儿还没有护照。Faruk的妻子和两个年幼的女儿被迫留在中国，而他则在土耳其与其他三个孩子会面。
Faruk的妻子后来飞到土耳其与他会合，把女儿留给孩子的外婆。Faruk说，他的兄弟们想帮助孩子离开中国去土耳其，但他们被逮捕。Faruk的岳母也被关进了再教育营："我不知道我的女儿们此刻在哪里"他心痛地说，甚至不知道她们是否还活着，因为他和还在中国的家人失去了联系。
据Faruk介绍，移居奥地利或埃及等其它国家的维吾尔人，与家人团聚要更容易："我的妻子已濒临崩溃，晚上睡不着觉，孩子们也一直在想着妹妹妹们，想知道什么时候一家人才能团聚。"Faruk告诉德国之声："我很绝望，他们是不是把孩子关进了再教育营？没人知道。"
至少，Faruk说自己作为土耳其公民不会被驱逐出境。他也因此经常参加中国驻安卡拉大使馆及其伊斯坦布尔领事馆外的抗议集会，希望引起外界对维吾尔人困境的关注。
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2017年起，上百万维吾尔人被新疆当局关进再教育营，许多海外维吾尔人因此与家人失联。现居土耳其的西尔买买提近两年多方打听母亲的消息，而在与中国领事馆今年二月在一通电话中，他才得知母亲因违反中国法律被判5年徒刑。