流亡土耳其 维吾尔人的恐惧和担忧

(德国之声中文网)"五年前我与家人失去了联系，父亲去世一年后，我才知道消息。"Abdüsükür接受德国之声采访时哭着说道。这名32岁的男子生活在伊斯坦布尔的廷布尔努（Zeytinburnu），大部分维吾尔族移民都在这里生活工作。他在一家卖旧手机的商店工作。

从中国逃到土耳其的约有5万名维吾尔人。 Abdüsükür 是其中一员。北京一直打压维吾尔人，有目击者指出，维族人受到不人道待遇，被关押在再教育营之中。其中许多人，包括未成年人是在没有受到任何警告的情况下被拘捕并被驱逐出境的。

延伸阅读：中国核准引渡条约 土耳其维吾尔人忧被遣返

Abdüsükür 五年前离开新疆："我们不断受到迫害······很多人被关进监狱，或者被带到再教育营，就因为维吾尔人进行祈祷。"大部分维吾尔人是讲突厥语的穆斯林少数民族。许多人逃到土耳其，因为他们在文化上与土耳其人有许多共同之处。土耳其政府多年来一直在推动和鼓励移民。如今， 土耳其是维吾尔人最大的海外居住地。说到离开中国的理由，Abdüsükür说："我不仅为自己担忧，也为家人担惊受怕，这就是为什么我决定逃到土耳其的原因"。但他为自己在海外的新开始付出了惨重的代价，他说，离开中国后只和母亲通过一次话："生活在土耳其的维吾尔人被中国当局禁止与家人联系。" 他补充指出，数百万维吾尔人被关进了再教育营。没有官方记录可以查到到底有多少人被拘，据估计，有数十万人被关押在"再教育营"。

担心被土耳其驱逐出境

当一个朋友告诉他时，Abdüsükür才知道父亲已经去世的消息。他立即打电话给在新疆的母亲。在确认了这个消息之后，母亲告诉他不要再打电话，并说："如果他们(中国当局)发现了，他们会来找我们的。"那是他最后一次和母亲说话。Abdüsükür经常参加反对中国打压维吾尔人的抗议游行，并利用社交媒体呼吁外界关注新疆问题。他曾因参加集会被土耳其当局逮捕过几次。他被调查时感到非常害怕。因为他没有土耳其公民身份，可能会被驱逐出境。在2017年，安卡拉和北京达成了一项遣返协议，该协议可加快驱逐出境的进程，不过土耳其议会还没有批准这项协议。

32岁的Abdüsükür担心自己在中国的家人会遭到报复

2016年 Ömer Faruk 移居土耳其。这位31岁的维吾尔人现在已经拥有土耳其公民身份，这意味着，他不能被驱逐出境。不过在土耳其定居对他来说是一个艰难的决定。他有5个孩子，有两个女儿没能随他一同移居土耳其。

包括Faruk 在内的许多维吾尔人移民都发现，他们在中国的亲属，包括幼童甚至老人已经失联。Faruk记得几年前他在沙特做劳工时，接到妻子的电话。她告诉他，中国警察来到他们家要没收家人的护照。他让她告诉警察，一会儿就会把证件送来。同时马上购买飞往土耳其的机票并立即离开中国。但他们的1岁半和3岁的小女儿还没有护照。Faruk的妻子和两个年幼的女儿被迫留在中国，而他则在土耳其与其他三个孩子会面。

失踪的女儿

Faruk的妻子后来飞到土耳其与他会合，把女儿留给孩子的外婆。Faruk说，他的兄弟们想帮助孩子离开中国去土耳其，但他们被逮捕。Faruk的岳母也被关进了再教育营："我不知道我的女儿们此刻在哪里"他心痛地说，甚至不知道她们是否还活着，因为他和还在中国的家人失去了联系。

Ömer Faruk很担心还在中国的两个小女儿

据Faruk介绍，移居奥地利或埃及等其它国家的维吾尔人，与家人团聚要更容易："我的妻子已濒临崩溃，晚上睡不着觉，孩子们也一直在想着妹妹妹们，想知道什么时候一家人才能团聚。"Faruk告诉德国之声："我很绝望，他们是不是把孩子关进了再教育营？没人知道。"

至少，Faruk说自己作为土耳其公民不会被驱逐出境。他也因此经常参加中国驻安卡拉大使馆及其伊斯坦布尔领事馆外的抗议集会，希望引起外界对维吾尔人困境的关注。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。