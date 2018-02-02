 流亡作家马建赴港谈新书 场地突遭取消 | 文化经纬 | DW | 08.11.2018

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文化经纬

流亡作家马建赴港谈新书 场地突遭取消

短短一星期内，艺文界两位流亡人士在香港举办的活动面临取消。无独有偶，他们的作品同样无惧针砭时弊，恐惧的到底是谁？

Ma Jian Autor (Imago/Hoffmann)

独立中文作家笔会会长马建遭中国禁止入境，目前旅居英国。

(德国之声中文网) 流亡作家、独立中文作家笔会会长马建原订本週六 (11月10日) 在香港「大馆」出席新书《中国梦》讲座，但活动前夕场地被临时取消。马建在社交网站上透露是「由于不可知的原因」，主办方正在物色其他场地﹕「更换新地址之后再通知各位，但十号下午的时间应该不变的。如果我没有被失踪的话。」

据了解，马建原订週五 (11月9日) 抵达香港，独立中文作家笔会关注他入境时会否再遇问题。马建向友人表示，对这次事件感到「无奈」。

这次讲座是香港国际文学节活动，活动地点「大馆」是香港赛马会资助復修的古蹟。文学节网页显示马建讲座的地点「有待更新」。

在中国出生的马建是小说家，几年前遭中国禁止入境，目前旅居英国。香港国际文学节介绍时称，他被喻为「中国奥威尔、史威夫特、索贊尼辛」，作品多以中国政治和社会状况为主题，被中方列为禁书。他的最新作品《中国梦》是要回应中国国家主席提出的「中国梦」主张，故事描绘「面对着物质主义及暴力历史的国家」。

Hongkong Arbeiten von Badiucao, chinesischer Cartoonist (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

流亡澳洲的巴丢草画风鲜明，经常以讽刺时弊为主题。

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免于恐惧的自由

香港经常被称为中国最后一个言论自由堡垒，这次事件令外界再度关注北京收紧香港的自由空间。就在上星期，政治漫画家巴丢草原订11月3日在香港举办的展览「共歌」(Gongle)，也因为安全考虑临时告吹。

主办方Hong Kong Free Press (HKFP) 表示，流亡澳洲的巴丢草遭受中国政府威胁，因而决定取消活动。巴丢草接受HKFP访问时解释，担心来香港会被绑架和暴露身份，而「铜锣湾书店事件」是他最后决定取消行程的因素之一。

他说﹕「作品能在香港展览，给香港人看，我感到荣幸。选择香港作为展览地点，对我来说有重大意义。香港是中国未来的灯塔，中国人可以变得更好。」香港每年风雨不改悼念六四、雨伞运动等都是他的创作灵感，但是现今的状况令他感到忧心﹕「我觉得我们正在目击香港的死亡。」

Hongkong Arbeiten von Badiucao, chinesischer Cartoonist (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

巴丢草的展览取消后，有人把其作品张贴在亲中书店门上。

李芊/杨威廉

外部链接

Statement: Free Expression Week ‘Badiucao’ art exhibition

香港国际文学节﹕马建《中国梦》

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