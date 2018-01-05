 流亡与写作：米兰·昆德拉90岁 | 文化经纬 | DW | 01.04.2019

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文化经纬

流亡与写作：米兰·昆德拉90岁

以布拉格之春为背景，他教会我们承受“生命中不能承受之轻”。从1975年起，这位作家生活在法国。昆德拉生活于两个世界、两种语言中，向世人奉献出伟大作品。

Milan Kundera tschechischer Schriftsteller (Getty Images/AFP/M. Medina)

流亡中的写作者：米兰·昆德拉

（德国之声中文网）昆德拉的作品描写人、他们的思想、感情及愿望。他最擅长的则是人际关系小说。其中最著名的是《生命中的不能承受之轻》，描写布拉格之春背景下的一个三角恋爱故事。1984年，这一长篇小说问世，使昆德拉迅速享誉全球。

数十年来，这名曾被吊销护照的捷克人一直生活在法国。1978年，当时的捷克斯洛伐克政府注销了他的国籍，-由此使该国最著名的作家之一成了流亡者。

昆德拉一般不接受采访，若有例外，则只采用书面方式；对他作品的翻译，他都会另请人审阅、润色。这位作家深居简出。他显然并不在乎命运如何。在一次接受德国《时代》周报的采访中他表示，"没有回返的梦想"，"我携带了布拉格，-她的味道、格调、语言、风景、文化"。捷克人不得不长期等待他的返回。而这一返回完全是文学事件：1990年代起，昆德拉的后期小说才有捷克文版；最著名的作品《生命中的不能承受之轻》甚至迟自2006年。

社会主义迷雾

不仅是捷克文化在米兰·昆德拉身上打下了烙印。更令人注目的是这位作家在社会主义制度下的艰难求索。1948年，还是中学毕业生的他激情加入共产党。2年后，该党以"敌对思想和个人主义倾向"为由开除了他。其后果：昆德拉必须中断他刚开始的大学学业，他当时是在电影学院先后学习音乐、文艺学、导演及编剧。

Milan Kundera tschechischer Schriftsteller (Getty Images/AFP)

1973年米兰·昆德拉与妻子薇拉在布拉格

1953年，他发表处女作- 诗集《人：一座广阔花园》，从而开启了自己的作家生涯。这里，他已经对社会主义现实主义提出批评，不过，他所持的基本立场还是共产主义。此后，他又再度加入共产党- 然后，又被开除。

至晚从1960年代起，捷共第一次开除他时的指责-"个人化倾向" 成了焦点：昆德拉写下多篇幽默短篇小说，1970年代集中出版，冠名《可笑爱情之书》。书中大多数悲情故事均发生在典型的昆德拉冲突场面里：来自爱情与政治、幽默和严肃、轻松同忧愁构成的矛盾世界。随着1968年的"布拉格之春"被镇压，作者被宣布为"不受欢迎的人"。1969年，作为改革型共产主义的鼓吹者，他被开除出作家协会；1970年，再度被开除出党。他在电影学院的教学生涯中断，他的戏剧作品被从演出单上拿下，他的出版物遭禁。

法国流亡生活

然而，昆德拉继续写作，全然不顾遭禁状态。在《生活是在别处》（1973）和《告别圆舞曲》（1976）两部作品中，他清算自己的共产主义的过去。这位作者知道，他在捷克斯洛伐克不会有发表的机会。这两部作品均在法国出版。1975年，由于先后在雷恩（Rennes）和巴黎获得授课机会，他得以在这个国家避难。

Filmstill Die Unerträgliche Leichtigkeit Des Seins (picture alliance/United Archives/IFTN)

昆德拉名作《生命中不可承受之轻》1988年被搬上银幕，主演是戴·刘易斯（图左）和比诺什

过着流亡生活的昆德拉仍延续着既有的文学议题，继续写下以捷克斯洛伐克为背景的作品。由于他已被逐出国境，1978年，当《笑和忘却之书》问世时，该国社会主义当局唯一可做的就是褫夺他的国籍。1984年，昆德拉的《不能承受生活之轻》出版，立即风靡世界，成为全球畅销书籍，使他一举成名。以后，该小说被成功改编为电影，主角分别由比诺什（Juliette Binoche）和戴·刘易斯（Daniel Day Lewis）扮演。

该小说之出版正逢其时。后来的作品如《不朽》、《慢》、《身份》和《无知》虽也引起关注，但远不如早期作品那般成功。《慢》和所有其他作品昆德拉都以法语写就。某些文学批评家诟病这些小说哲思色彩过重、过于散文气；另一些批评家则赞扬作者是具示范意义的道德大家、西欧文明及后现代主义的警示者。

出卖者？

然后，社会主义再一次缠上了他：2008年，有人对昆德拉提出指控，称他于1950年出卖过一名反对派人士，导致此人数年后死于劳改营。据称，捷克秘密警察部门的一份记录文档证明了昆德拉当年的供词。

Milan Kundera tschechischer Schriftsteller (picture-alliance/MAXPPP/Leemage)

生活在法国的捷克人：1981年，已经流亡六年的昆德拉

然而，他真的做了这一证词？抑或有人假冒了昆德拉？的确，该记录稿上并无他的亲笔签名。

今天，昆德拉不再对此表态。若去捷克，他只使用化名，不过，在被指控有出卖行为前，他就已就这么做了。作为迟到的姿态，捷克政府首脑巴比斯不久前才表示愿恢复昆德拉的捷克公民身份。对此，昆德拉本人迄今未置可否。

小说家的晚年作品

中断10年后，2014年，昆德拉的新小说《庆祝无意义》出版。作品里，4男人徜徉于巴黎街头，-以人们所熟悉的幽默而悲情的昆德拉叙事方式-　相互讲述个人遭遇。人们期待已久的这一作品畅销全欧洲，批评家圈内则众说纷纭。一些人盛赞该小说是"杰作"；另一些人则称它是"颤颤巍巍的老人之作"。它有可能是他的最后一部作品。2019年4月1日，这位偶像般的作家度过90华诞。

  • Albert Einstein (Imago/United Archives International)

    那些青史留名的难民们

    阿尔波特·爱因斯坦

    没有他以及他的相对论，我们对宇宙的认知将大为不同。1933年，纳粹上台时，爱因斯坦正在美国。作为一名犹太和平主义者，他在德国将性命难保，因此，他放弃了德国国籍，正式移民美国。

  • Marlene Dietrich (picture-alliance/dpa)

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    玛莲娜·迪特里茜

    德国歌星和影星玛莲娜·迪特里茜（Marlene Dietrich）1938年离开德国时，其在美国已经有了相当的知名度。此后她先后在美国和法国生活。流亡期间，迪特里茜极尽一己之力，为难民和盟军官兵提供支持。也正因为如此，在战后的德国，她多次被人指责背叛祖国。

  • Henry Kissinger (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

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    亨利·基辛格

    他是哈佛教授，美国前国务卿以及享誉全球的国际关系问题专家。1938年，为了躲避纳粹迫害，基辛格离开德国的家乡巴伐利亚。二战期间，他曾作为美军士兵同他的德国同胞作战，但尽管如此，基辛格还是经常会说，他的一部分永远是德国人。

  • Madeleine Albright Ex-Außenministerin (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    那些青史留名的难民们

    马德雷拿·奥尔布赖特

    捷克人马德雷娜·奥尔布赖特的家庭经历了两次逃难：第一次是1938年纳粹占领布拉格后逃往伦敦，第二次是1948年共产党掌握政权后，他们一家不得不逃亡美国。1997年，奥尔布赖特成为美国历史上第一位女性国务卿。

  • Super Bowl 2012 - Auftritt M.I.A. (Getty Images/C. Polk)

    那些青史留名的难民们

    M.I.A.

    她本名是Mathangi "Maya“ Arulpragasam，但粉丝们显然更喜欢她的简称M.I.A。孩童时代，她就作为斯里兰卡难民借道印度逃往英国。一次接受采访时她说道：“一开始，我总是和人们说我来自特里纳达，这样我就不愿讲斯里兰卡以及那里的战争了。当时我不原意讲我是一个难民。”

  • Miriam Makeba (Getty Images)

    那些青史留名的难民们

    米尔娅姆·马科巴

    南非女歌手米尔娅姆·马科巴，歌迷也称其为”非洲妈妈“，她在美国一次巡演期间，南非当局颁布了禁止她返乡入境的限令。1967年，她一首”Pata Pata“唱红了全世界。经过在几内亚和比利时多年的流亡生活后，1990年，马科巴应总统曼德拉之邀返回了祖国南非。

  • Großbritannien Freddie Mercury in London (Getty Images/Hulton Archive)

    那些青史留名的难民们

    弗雷迪·默丘里

    东非桑给巴尔岛发生革命后，父母带着年幼的弗雷迪逃亡到了伦敦。后来的故事众所周知，弗雷迪·默丘里（Freddie Mercury）成为皇后乐队主唱。这位摇滚巨星死于艾滋病后，也激发了国际社会对艾滋病问题的关注。

  • Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann (picture-alliance/dpa)

    那些青史留名的难民们

    托马斯·曼

    他被看作是20世纪最伟大的作家之一。纳粹运动兴起之际，托马斯·曼形容这是”怪癖野蛮行径的狂潮。“ 1933年，他移民瑞士，稍后又在1939年移民美国。1938年，作为流亡者，托马斯·曼疾呼：”我在哪里，哪里就是德国。我的身上带着德意志文化。“

  • Isabel Allende (Koen van Weel/AFP/Getty Images)

    那些青史留名的难民们

    伊莎貝·阿连德

    1973年，智利发生血腥军事政变后，阿连德一家逃往委内瑞拉。13年后，阿连德移民美国。她根据个人经历撰写了后来的成名作《幽灵之家》。2015年，她又以个人经历呼吁欧洲欢迎难民的到来。

  • Sitting Bull (Imago/StockTrek Images)

    那些青史留名的难民们

    坐牛

    印第安酋长塔坦卡·伊奥塔克（Tatanka Iyotake), 别称坐牛，也曾度过一段流亡生活。1877年，同美军展开著名的小大角战斗后，他率领两千部众逃往加拿大。1881年，他重返美国向当局投降。服刑结束后，他在一个印第安保留地度过余生。

  • Neven Subotic (imago/Thomas Bielefeld)

    那些青史留名的难民们

    内文·苏波迪奇

    同柏林队的伊比舍维奇一样，内文·苏波迪奇也是孩童时代就逃亡德国的波黑战争难民。2012年，苏波迪奇成立基金会，帮助发展中国家的儿童获得干净的饮用水。苏波迪奇曾长年效力于多特蒙德队，今年冬季，转会加盟科隆一队。


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米兰·昆德拉（Milan Kundera）的序言：老实人哈维尔

本文写于对瓦茨拉夫·哈维尔审判和判决之后的一九七九年十月，由法国《新观察家》（LE NOUVEL OBSERVATEUR）以法文发表，并作为一九八○年于巴黎由迦利玛出版公司再版的瓦茨拉夫·哈维尔的《审问、预展、请愿书》（AU-DIENCE VERNISSAGE.PETITION）的序言。 (22.10.2010)  

那些青史留名的难民们

他们不得不背井离乡，并在异国他乡干出了一番事业。今天的图片集就为您介绍来自政界，艺术界以及企业界几位著名难民。 (05.02.2017)  

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