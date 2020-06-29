派员赴华调查源头 世卫：离疫情结束仍遥远

(德国之声中文网) 新冠疫情爆发超过半年，全球新冠病亡案例已超越50万，但至今病毒源头众说纷纭。世卫周一 (6月29日)透露，预计下周派遣专家至中国，针对新冠病毒的源头展开调查。世卫又警告，全球距离疫情结束仍十分遥远，呼吁各国继续透过各种抗疫策略来抑止疫情持续扩散。

世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 在例行记者会上表示：「全球都希望新冠疫情尽快结束，我们都希望能正常生活。但事实上，我们距离新冠疫情结束的那天还十分遥远。虽然很多国家的疫情都得到控制，全球的疫情仍在快速扩散。」

世卫预计下周派遣专家至中国，针对新冠病毒的源头展开调查。谭德塞也指出，部分国家在实施阶段性经济与社会重启後，疫情有再次爆发的趋势。他强调：「对抗疫情最有效的策略包含广泛筛检丶追踪接触者丶隔离染疫病患丶并透过改善临床护理来降低死亡率。」

与此同时，美国各地仍持续传出新的新冠疫情。该国目前已出现超过125,000起新冠病亡案例与250万起确诊案例。美国数州都被迫重新对餐厅或酒吧实行限制，各界也开始向美国总统特朗普施压，希望他能在公共场合戴口罩，以此作为公众表率。

世卫吁巴西团结抗疫

同一天，世卫的公共卫生紧急执行主任莱恩 (Mike Ryan) 呼吁巴西在对抗新冠疫情的过程中，不能有政治意识形态，国家与社会也该团结一致抗疫，才能防止病毒继续传播。莱恩指出，全球将一半的确诊案例与近一半的病亡案例都在美洲，而美洲每四个确诊与病亡案例，便会有一例是在巴西。

巴西官方数据显示，目前该国有超过137万确诊案例与58,385病亡案例，这个数字是世界第二高，仅次於美国。莱恩强调，巴西政府与社会必须团结对抗病毒，因为对抗新冠病毒的过程中不该有政治意识型态，因为政治意识形态会成为社会团结的阻碍。

他认为包含巴西所有人都该运用这个时刻反省，看看自己是否真的已为抗疫尽力，如果没有便该立即行动。他强调：「我们没有时间了。」

疫苗研发

与此同时，巴西卫生部已与英国牛津大学与英国药厂阿斯利康 (AstraZeneca) 合作研发新冠病毒疫苗，该疫苗目前已进入第三阶段，且已开始在巴西测试。目前全球有5万人接受测试，预计会在9月底公布结果，如果顺利10月会交付疫苗。

巴西的卫生部表示，疫苗生产将由巴西奥斯瓦尔多克鲁斯基金会（Fiocruz）负责，而在交付两批疫苗後，预计生产7000万剂疫苗交付巴西公立医疗体系发放。

杨威廉/李澄欣 (法新社/路透社)