 派员赴华调查源头 世卫：离疫情结束仍遥远 | 科技环境 | DW | 30.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

派员赴华调查源头 世卫：离疫情结束仍遥远

全球新冠确诊数与病亡案例持续飙升，世卫周一再发布警告，表示全球距离新冠疫情结束那天仍十分遥远，并透露下周将派遣专家到中国，调查病毒源头。

Schweiz Genf WHO Treffen | Tedros Adhanom Ghebreyesus (picture-alliance/Xinhua/WHO)

(德国之声中文网) 新冠疫情爆发超过半年，全球新冠病亡案例已超越50万，但至今病毒源头众说纷纭。世卫周一 (6月29日)透露，预计下周派遣专家至中国，针对新冠病毒的源头展开调查。世卫又警告，全球距离疫情结束仍十分遥远，呼吁各国继续透过各种抗疫策略来抑止疫情持续扩散。

世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 在例行记者会上表示：「全球都希望新冠疫情尽快结束，我们都希望能正常生活。但事实上，我们距离新冠疫情结束的那天还十分遥远。虽然很多国家的疫情都得到控制，全球的疫情仍在快速扩散。」

世卫预计下周派遣专家至中国，针对新冠病毒的源头展开调查。谭德塞也指出，部分国家在实施阶段性经济与社会重启後，疫情有再次爆发的趋势。他强调：「对抗疫情最有效的策略包含广泛筛检丶追踪接触者丶隔离染疫病患丶并透过改善临床护理来降低死亡率。」

与此同时，美国各地仍持续传出新的新冠疫情。该国目前已出现超过125,000起新冠病亡案例与250万起确诊案例。美国数州都被迫重新对餐厅或酒吧实行限制，各界也开始向美国总统特朗普施压，希望他能在公共场合戴口罩，以此作为公众表率。

世卫吁巴西团结抗疫

同一天，世卫的公共卫生紧急执行主任莱恩 (Mike Ryan) 呼吁巴西在对抗新冠疫情的过程中，不能有政治意识形态，国家与社会也该团结一致抗疫，才能防止病毒继续传播。莱恩指出，全球将一半的确诊案例与近一半的病亡案例都在美洲，而美洲每四个确诊与病亡案例，便会有一例是在巴西。

巴西官方数据显示，目前该国有超过137万确诊案例与58,385病亡案例，这个数字是世界第二高，仅次於美国。莱恩强调，巴西政府与社会必须团结对抗病毒，因为对抗新冠病毒的过程中不该有政治意识型态，因为政治意识形态会成为社会团结的阻碍。

他认为包含巴西所有人都该运用这个时刻反省，看看自己是否真的已为抗疫尽力，如果没有便该立即行动。他强调：「我们没有时间了。」

疫苗研发

与此同时，巴西卫生部已与英国牛津大学与英国药厂阿斯利康 (AstraZeneca) 合作研发新冠病毒疫苗，该疫苗目前已进入第三阶段，且已开始在巴西测试。目前全球有5万人接受测试，预计会在9月底公布结果，如果顺利10月会交付疫苗。

巴西的卫生部表示，疫苗生产将由巴西奥斯瓦尔多克鲁斯基金会（Fiocruz）负责，而在交付两批疫苗後，预计生产7000万剂疫苗交付巴西公立医疗体系发放。

杨威廉/李澄欣 (法新社/路透社) 

DW.COM

新冠疫情在印度："就好像都是麻风病人"

印度新冠病毒感染人数已逾50万，数量还在增加。虽建起了急救站，但缺少医护人员。而且，谁若没钱，谁就得等。 (29.06.2020)  

美国新冠确诊数激增 全球感染病例破千万

美国的新冠确诊人数近日来不断激增，周六确诊总数突破250万人。全球多地也不断出现新病例，根据约翰霍普金斯大学统计，全球确诊人数破千万。德国巴伐利亚当局宣布，未来所有该州居民无论有无症状，都能接受新冠筛检。 (28.06.2020)  

相关内容

Karikatur von Vladdo I Neue Normalität

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 29.06.2020

从新冠疫情爆发至今，全球已有超过千万人感染，逾50万人死亡。短短半年间，新冠肺炎严重影响世界各地许多民众的生活，全球经济也因此遭遇重创。

Kokain Konsum, Bogota

新冠疫情改变毒品走私模式 28.06.2020

联合国担心，新冠危机和经济衰退会推动全球的毒品走私活动。而且疫情期间，毒品贩子也想出了走私毒品的新方式。

Indien Coronavirus-Ausbruch

新冠疫情在印度："就好像都是麻风病人" 29.06.2020

印度新冠病毒感染人数已逾50万，数量还在增加。虽建起了急救站，但缺少医护人员。而且，谁若没钱，谁就得等。

广告

经济纵横

Jari Jones | Trans Model | Calvin Klein (Getty Images/AFP/A. Weiss)

政治正确？变性黑人登CK广告

"黑人的命也是命"运动大潮下，一切与黑色人种，甚至黑色本身有关的话题都在某种程度上变成了敏感话题。时尚品牌CalvinKlein邀请美国变性黑人琼斯参与商业推广的做法引发了广泛争议。而如履薄冰的，不只是CalvinKlein。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  