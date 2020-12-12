活动人士谴责韩国立法禁止向朝鲜放飞宣传品

（德国之声中文网）在韩国国会周一（12月14日）晚通过这部有争议法案后，人权组织指控当局对朝鲜投降。根据该法，向北方境内放飞系有宣传单的气球是犯法行为。

诸多脱北者、外国人权活动人士以及韩国以及国际政界人士组织同声批评文在寅政府，指责他的所作所为不符合受迫害的贫困的北方人民的最大利益。

至少有一名脱北者宣布，他将起诉政府，理由是，当局由此侵犯了宪法所保护公民言论自由权。这位脱北者曾积极参与向北方境内施放气球，上面载有宣传品、韩国电视节目单、少量食品及外币。

本周一通过的《朝韩关系展法》修正法案将越境宣传定为非法。根据该法，不论是采用气球还是在沿海放送瓶子方式过境，只要上面载有被视为批评朝鲜独裁者金正恩或该国政治制度的宣传品，即属非法行为。

量刑

根据该法，任何触犯此法者可被判最高3年监禁或3000万韩元（22549欧元）。由于反对党集体杯葛，相关法案以187票赞成、零票反对在国会过关。

2018年，朝鲜半岛内部关系有所缓和时，作为建立互信措施之一，首尔和平壤同意停止在边境上的“敌对行动”，其中就包括施放宣传品。

不过，人权组织和脱北者团体继续其宣传行动，并明显在朝鲜半岛临时非军事区造成影响。今年6月13日，金正恩胞妹金与正要求首尔禁止脱北者向朝鲜境内放飞宣传品，并称他们是“人渣”。

3天后，为显示其严厉立场，朝方炸毁位于开城的韩朝联络办公室。过了几天，文在寅总统宣布，政府将制定新法，禁止针对朝鲜的宣传行为。

前外交官、曾担任韩国情报局监视朝鲜部门负责人的罗钟一（Rah Jong-yil）在接受德国之声采访时表示，“新法引起很多争议，多数民众和反对党派对之持反对态度”。他称，最普遍的指责是，该法过分满足了北方的要求，政府过快、过轻易地对来自在北方的威胁或压力作出了让步。

罗钟一说，他本人并不支持气球宣传行动，因为，这种做法效率低，但他坚持认为，人们向北方发信息，是表达自由言论，受宪法保护。他表示，不能接受当局制定这一强制性法律的理由。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 喜极而泣 目前，还有6万多韩国人在离散家庭团聚的等待名单上，能前往金刚山的人算是幸运的少数。在韩国束草的酒店等待点，这位老妇听说自己被选上参加团聚，喜极而泣。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 家庭合照 在束草等待时，被选上的老先生与家人拍下合照，准备要送给朝鲜失散多年的亲友。老先生离开朝鲜时还是孑然一身，近70年过去，在韩国已儿孙满堂。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 漫长的等待 1950年至1953年的朝鲜战争造成数百万人与亲人离散，朝鲜半岛自此分为南北两个国家。为了这次见面，车上的人们已经等待了太多年。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 还是记忆中的样子吗? 许多离散家庭亲友带着舊照片出席团聚。70多年来思念的影中人早以变得不同，大家用舊照片回忆往昔时光。见面时忍不住激动地问:「您还认得我吗?」

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 离散家庭难团聚 两韩由于在战后是处于停战而不是以和平条约终战。严格说起来，双方仍处于战争状态。所有民间交流，甚至是平凡的离散家庭通讯都被禁止。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 大巴车队 2015年，红十字会的黑色轿车在前面开路，后面是共载着约400人的大巴车队，从韩国港口城市束草驶向重兵把守的朝韩边界。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 提前到达 2015年团聚时，大巴车于当地时间下午一点半就抵达了团聚地点朝鲜金刚山，这比计划中的家庭团聚开始时间提前了两个小时。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 时间无多 在2018团聚的3天里，参与者只有大约11个小时，而且大多数是在朝鲜特工的监督下，和他们在北方的亲戚一起度过。他们只有3个小时的私人时间 。结束后将再次分离。这一次的见面很有可能是他们许多人最后一次见面。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 无法畅所欲言 以前参加过的家庭发现，离散家庭团聚是一种苦涩的体验。有些人抱怨被允许聚在一起度过的时间太短，也有人感叹在几十年间分开后意识形态差距很大。许多人担心朝鲜的家人因为监控不敢说实话。韩国的代表也在会面前被提醒不要讲金正恩的坏话以免朝鲜的家人有麻烦。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 「兴奋不已，也难以置信」 92岁李锦善 (音译Lee Keum-seom)的身体孱弱，但她仍坚持要与儿子见上一面。 战争爆发时，李锦善在逃难时被迫与丈夫和4岁的儿子分离，带着女儿登上了前往南方的渡轮。这次女儿陪着她一起到朝鲜与失散多年的儿子见面。她的儿子现在已经71岁。李被告知儿子也会带媳妇一起出现。她说：“我从未想过这一天会来。我甚至都不知道他是否还活着。” 两人见面时忍不住相拥而泣。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 泪如泉涌 很多老者深知，这恐怕是他们今生唯一与失散亲人团聚的机会。图上，生活在韩国的李珍九与他失散了多年、生活在朝鲜的哥哥相聚。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 “你还好吗？” 李顺奎与丈夫吴世应分别了65年，曾经风华正茂的他们，再见面时已经是耄耋之年。很多老人都表示，团聚前激动地整夜睡不着觉。

战乱分离70年 离散家庭泪水中团聚 太短的相聚 对于这些步履蹒跚的老者们而言，这次团聚太短了。在2015团聚的三天里，他们总共有机会与离散的家人见六面。每次2小时，这意味着总共12个小时，来排解60余年来的思念和等待。



理由贫乏

罗钟一表示，“他们的理由贫乏无力。他们说，他们是为保护边境地区的居民，如果气球行动不能制止，这些地区会受到北方炮击的伤害。但这是一种似是而非的解释。我要说的是，不管别人有什么行为，保护国民不受任何境外武力的伤害是政府的责任。”

首尔梨花女子大学国际法助教李雷夫（Leif-Eric Easley）认为，政府此举可能会导致更多题。他对德国之声表示，涉及公民向北方施放宣传品，韩国政府自有其合法的安全关注责任，但是，该法涵盖广泛，显示出，行政当局似乎不仅仅意在制止活动人士对金家政权的批评。他指出，现在，执政党将面临越来来自国内外的公民自由和人权人士的越来越强烈的批评。他说，政府本可以要求平壤落实《全面军事协议》、恢复韩朝联络办公室以及允许离散家庭团聚，以此实现更多内部共识。

韩方的这一立法业已引起美国政界人士的关注。国会外交委员会重量级成员麦考尔（Michael McCaul）对美国之音表示，新法引起人们的严重关切，因为，言论自由是民主的一块基石。此前，这位国会人权委员会主席警告说，他将考虑就首尔是否有违公民及政治权利举行听证。

人权组织支持促使首尔重新考虑的政治努力。“自由朝鲜战士”组织领导人、脱北者朴尚学（Park Sang-hak）表示，他将经由法律途径起诉政府，继续向北方放飞宣传品。

侵犯人权

朴尚学在一份声明中称，该法实际是金正与授意的产物，是对言论自由权的羞辱和侵犯。

设址日本的亚洲人权组织负责人加藤健（Ken Kato）在接受德国之声采访时表示，韩国政府似乎屈从于共产政权，而其前代人曾那样英勇抵抗捍卫国家，这让他悲哀。他说，首尔当局现在似乎正与民主背道而驰，通过法律使言论自由变得不可能，并有效助力朝鲜继续其对本国人民的迫害和压榨。加藤健表示，“北方人民无能为力，但会想到，国际社会袖手旁观。如果气球停止放飞，他们就将无法知道其边境以外的世界上所发生的事情；他们将无从了解他们的领导人有多罪恶；他们将得不到那量虽小但能帮助他们度过这个严冬的食品和钱币。”

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