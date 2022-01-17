活动人士被拘、微信禁言 冬奥前打压加剧

（德国之声中文网）随着冬奥会的临近和各国运动员的到来，中国为数不多的公民社会活动人士又一次面对他们已经习以为常的打压行动。

至少有8个人对法新社表示，自去年12月初以来，他们的微信账号受到不同程度的封禁限制，有的完全无法使用，有的被迫重新注册。

独立记者高瑜称，自去年12月20日以来，她的微信账号下群聊等部分功能就被关闭。她对法新社表示，这样大规模关闭微信账号的做法是前所未有的。

每逢有重大政治活动，如两会以及中共党代会，或遇到六四等敏感的纪念日，中国当局都会加大对社交媒体的管控，并限制异见人士的行动自由，这已成为一种惯例。今年秋季中共将举行二十大，普遍认为会议上习近平将实现连任的目标。而下周将开幕的冬奥会前，也有类似的场景。

“现在政府要保证人们在网络上的言论不会越过红线，不会破坏一个完美冬奥会的表象。”人权观察组织中国问题研究员王雅秋表示。

腾讯运营的微信已成为中国人日常生活的重要数字平台。用户依赖其各种应用服务，从购物支付到出入公共场所需要的健康码。

“我知道不少人（微信）群聊或朋友圈发帖功能被关闭”，一位不愿具名的北京律师对法新社说，他自己的微信账号也在上个月受到限制。

居住在北京的作家章诒和说，她的微信朋友圈和群聊功能1月8日起受到限制。清华大学社会学家郭于华也证实，她的微信账号于同一天被封。北京大学法律教授贺卫方则表示，其微信账号1月9日开始受限。

章诒和称，自己现在微信上只能向某人单独发送信息。她认为这无异于让一个人从公共空间消失。对法新社的有关询问，腾讯没有予以回复。

维权人士被捕、软禁

过去几周，多名人权活动人士被当局批捕。1月中被警方带走的维权律师谢阳，和去年12月初就失联的维权人士郭飞雄的家属在1月17日左右都收到通知，证实两人被当局以"煽动颠覆国家政权"等罪名逮捕。郭飞雄被拘押期间，癌症晚期的妻子在美国病重去世，未能见上最后一面。

另一名上个月失联的维权律师唐吉田的家人告诉法新社，唐律师可能被在吉林老家被监视居住。家人向警方报案，但没有得到结果，“他们说不符合失踪的立案条件，还说他扫了吉林的健康码。”

对法新社的问询，国际奥委会邮件答复称，该组织“没有授权及能力改变一个主权国家的法律或政治制度”，并称奥委会“必须对所有国际政治议题保持中立”。北京奥组委则回复称，反对将体育政治化，并称对有关事件并不知情。

仍然有“自由身”的人只能感叹在当前的政治气候下对言论的限制在增加。法律学者贺卫方说：“公共讨论的空间越来越小了。”

（法新社）

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