"活到老，干到老" - 令欧洲头疼的退休年龄难题

(德国之声中文网）除法国之外，斯洛文尼亚和瑞典的法定退休年龄也是62岁。意大利和丹麦的现行退休年龄则已延至67岁，西班牙和荷兰稍后也会将退休年龄推迟至67岁。到2030年时，德国人和比利时人必须工作到67岁，才可以领取全额退休金，而此时丹麦人必须要干到69岁，才能算真正退休。

在退休待遇方面，各国的情况也差别很大。在法国，退休金相当于最后一个月工资的60%，而德国的这一比例只有41%, 而欧盟的平均水平则是54%。丹麦人的退休生活最为惬意，因为他们的退休金相当于退休前最后一个月工资的80%。

欧洲各国都面临人口老龄化问题，养老金支出也越来越高。

欧洲各国目前都面临着人口老龄化问题，各国的养老金支出在国民生产总值中的占比高达12.4%，其中法国、意大利和希腊的养老金负担最为沉重。法国总统马克龙推出的退休制度改革计划，就是希望让更多介于55至64岁的中老年人继续工作。目前，年龄在55至64岁的法国人当中，只有56%的人还在工作，而同一年龄段的德国人和瑞典人当中，仍在工作的人占比分别是71%和77%。

法国政府表示，由于平均寿命不断提高以及整个社会的老龄化趋势，推迟退休年龄已经刻不容缓。来自经合组织的数据显示，法国退休金支出已占国民生产总值的14%，截至2030年，退休基金的亏空将高达140亿欧元。

（综合报道）

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