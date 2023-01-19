"活到老，干到老" - 令欧洲头疼的退休年龄难题

法国总统马克龙有关推迟退休年龄的改革计划引爆了大规模抗议浪潮。事实上，欧洲各国都面临着人口老龄化问题，延迟退休年龄似乎已经成了唯一的选择。现在，我们就来比较一下欧洲各国的退休制度。
(德国之声中文网）除法国之外，斯洛文尼亚和瑞典的法定退休年龄也是62岁。意大利和丹麦的现行退休年龄则已延至67岁，西班牙和荷兰稍后也会将退休年龄推迟至67岁。到2030年时，德国人和比利时人必须工作到67岁，才可以领取全额退休金，而此时丹麦人必须要干到69岁，才能算真正退休。
在退休待遇方面，各国的情况也差别很大。在法国，退休金相当于最后一个月工资的60%，而德国的这一比例只有41%, 而欧盟的平均水平则是54%。丹麦人的退休生活最为惬意，因为他们的退休金相当于退休前最后一个月工资的80%。
欧洲各国都面临人口老龄化问题，养老金支出也越来越高。
欧洲各国目前都面临着人口老龄化问题，各国的养老金支出在国民生产总值中的占比高达12.4%，其中法国、意大利和希腊的养老金负担最为沉重。法国总统马克龙推出的退休制度改革计划，就是希望让更多介于55至64岁的中老年人继续工作。目前，年龄在55至64岁的法国人当中，只有56%的人还在工作，而同一年龄段的德国人和瑞典人当中，仍在工作的人占比分别是71%和77%。
法国政府表示，由于平均寿命不断提高以及整个社会的老龄化趋势，推迟退休年龄已经刻不容缓。来自经合组织的数据显示，法国退休金支出已占国民生产总值的14%，截至2030年，退休基金的亏空将高达140亿欧元。
（综合报道）
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