活人遭裝屍袋險送火化 上海養老院案問責五人

（德國之聲中文網）上海市普陀區新長征福利院將一名仍有呼吸的老人，裝入屍袋欲送往殯儀館火化，荒謬事件引發廣大輿論的憤怒。普陀區民政局週一（5月2日）證實屬實後，官方隨後表達「高度重視」，公布調查結果並對區民政局長等5人問責。

新長征福利院事件是在5月1日被爆出，並迅速於中國社群網絡發酵。據網傳影片與消息，該養老院將一名仍有呼吸的老人裝進屍袋、送往殯儀館火化，卻被殯儀館人員發現「屍體」仍有生命徵象，於是將裝有老人的屍袋從車裡拖出，與院方交涉並將老人送回。

根據中國官媒央視報導，該名「死亡」老人已被轉運至醫院救治，目前生命體徵平穩。同時發布調查結果，問責5人：區民政局長、區民政局黨組書記張建​​東遭立案調查；區民政副局長黃耀紅等共3人遭免職、黨紀立案調查；新長征福利院院長葛芳遭免職、政務立案調查。

根據《中華人民共和國醫師法》規定，吊銷涉事醫生田某的醫師執業證，並對其立案調查。針對新長征福利院也將啟動行政處罰程序，並派駐工作組進駐開展後續工作。

然而除此之外，官方並未給出更多細節說明該名老人是怎麼被活生生裝入屍袋、具體過程為何。

許多憤怒的中國網民發文或留言稱「必須嚴懲」、「這是謀殺」、「這座城市的信心危機變得太嚴重了，也有人質疑調查雖然快速但是否過於草率。

上海老人照護瀕臨界點？

由於官方通報資訊不足，目前尚不清楚該名被轉運的老人是否感染新冠病毒或曾接種新冠疫苗。但中國老年族群的接種率偏低，仍是中國抗疫的致命弱點。在上海，60歲以上居民只有62%的人完全接種了疫苗，80歲以上人口只有15%的人接種了兩劑疫苗。

彭博社報導，養老院老人被錯誤地帶往太平間的同時，上海正因疫情和長期封鎖使當地老人照護和醫療設施達到臨界點。

中國在動態清零政策下，任何陽性或密接者都必須強制集中隔離。報導指出，嚴格限制對這座人口2500萬的大城市造成了嚴重破壞，許多市民無法獲得基本醫療服務。在最新一波死亡病例中，已累計400多人死亡，其中大多數是有潛在健康問題的老年人。有其他報導還稱，一些療養院沒有報告院內死亡人數，疑似瞞報確診相關的死亡病例。

根據上海市衛健委通報，上海2日再新增20例本土確診死亡案例，平均年齡83.95歲，年齡落在49至101歲。官方稱20名患者合併有多種急慢性基礎疾病和晚期腫瘤，患者入院後原發腫瘤或基礎疾病迅速進展，經搶救無效死亡，「死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。」

針對上海新長征福利院事件，中國官媒《環球時報》前總編胡錫進稱此事「拿到世界上任何一個現代福利院去都駭人聽聞」，表達震驚之餘認為此事「與疫情無關」。他在微博發文稱：「這與疫情不疫情沒關係，也不是一般的工作疏忽，不負責任，這就是嚴重瀆職，是險些釀成結果的草菅人命。」

上海將再公布復工復產白名單

根據上海市衛健委通報，上海2日新增本土確診病例共5669例，大部分皆為無症狀感染者。疫情趨緩，但仍未達成「社會面清零」的目標，有228例確診者是在隔離管控外的環境發現。

與此同時中央社報導，上海市官方2日正式公布全市企業復工復產程序，發布「上海復工復產52問」作為指引，並將再發布近一步復工復產的白名單及防疫指南。「上海復工復產52問」還提到，日前上海市官方公布「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）」已預先設定2批「白名單」企業名單，全市共有1854家企業名列其中。

北京開展三輪核酸檢測

上海疫情趨緩的同時，北京正處於疫情「關鍵時刻」。根據北京市衛健委通報，北京2日新增共62例本土確診病例，包含11例無症狀感染者。與上海情況不同，北京目前新增病例並不是以無症狀感染者為主。

官方通報，北京「疫情防控仍處於關鍵階段」，為快速阻斷病毒傳播，遏制疫情擴散蔓延，將於5月3日、4日、5日，除5個生態涵養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海澱、豐臺、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區12區，連續開展三輪區域核酸篩查。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



（彭博社、上海市衛健委、北京市衛健委等）

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