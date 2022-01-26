洪都拉斯首位女总统就职 台美互动受关注

（德国之声中文网）希奥玛拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）周四（1月27日）宣誓就职，成为洪都拉斯首位女总统，多国政要都出席了就职典礼，其中包括美国副总统哈里斯及台湾副总统赖清德。

卡斯特罗与她的丈夫前总统塞拉亚及子女，出席这场在露天足球场举行的宣誓就职，现场聚集满满人潮，她的支持者则开心地跳舞、大声呐喊。但卡斯特罗政府正面临许多问题，包括国会严重分裂、国家债务增加，和以及得处理与中国的关系。

卡斯特罗胸前挂着蓝白色的总统绶带，她说：「我所承担的经济问题在我们国家是史无前例。」在她更批评，洪都拉斯在前两名保守派总统的领导下，债务猛增了7倍。

她说，若不进行债务重组，「实际上是不可能 」支付目前的债务的。目前宏都拉斯的债务总额约为155亿美元，占了近60%的国内生产总值，这是卡斯特罗在竞选前经常强调的一个经济问题。

卡斯特罗在去年11月压倒性赢得选举。她强调「政府不会再陷入这种债务漩涡中，因这使好几代的年轻人不得不为他们背后的债务买单。」另外，她还是说要为100多万洪都拉斯穷人提供免费电力。

哈里斯与赖清德见面

各国政要出席了这场就职典礼，当现场介绍到代表美国出席活动的美国副总统哈里斯时，现场欢声雷动表达支持。哈里斯在推特上写道：「我们与洪都拉斯关系重要。」并补充说，她将与卡斯特罗举行会谈。

路透社称，哈里斯被拜登委以重任，负责美国在中美洲国家的政策，并称哈里斯的出席备受瞩目，因为类似的活动，美国所派出的代表团层级不会那么高。

美国官员希望与卡斯特罗合作，以遏制来自中美洲的非法移民，并巩固美国的经济，并撑住国际社会对台湾的支持，作为其遏制中国影响力的一部分。

哈里斯在与卡斯特罗见面后向媒体表示，他们没有讨论到中国议题。另外，台湾则派出副总统赖清德参加了这场就职典礼，他与哈里斯在会场上短暂交谈，谈到了他们在中美洲和美国的共同利益，以及遏制移民的问题。

中央社指出，赖清德与哈里斯在就职典礼上同坐第一排，中间隔了哥斯达黎加总统与西班牙国王。哈里斯入座后逐一跟各国代表致意，并与赖清德有短暂交谈、自然互动。

洪都拉斯是台湾所剩无几的邦交国之一，卡斯特罗在选举时曾公开宣称，若当选将会寻求与北京建交，并与台湾断交，但上任后并未这么做，也不再有类似说法。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（路透社、中央社）

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。