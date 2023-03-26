洪都拉斯：限台灣30天內撤離使館

（德國之聲中文網）路透社報導，繼洪都拉斯政府週六（3月25日）宣布斷絕與台灣長達82年的邦交、轉而支持中國後，洪國外交部副部長加西亞（Antonio Garcia）週一（27日）在當地的電視台上宣布，台灣必須在30天內撤出駐洪都拉斯大使館。

加西亞表示，洪國官方將致力讓台灣使館的撤出「有序而友好」，並補充30天「夠收拾行李離開了」。

他同時還強調了向中國派遣外交使團、「探索中國提供給我們的大計畫」的必要性，並暗示中方將對洪投資約100億美元，提振洪國的勞力市場。

該國的主要保守派反對黨「洪都拉斯國民黨」（Naitonal Party）27日稍晚則發布聲明稱，2026年大選若重新執政，他們將與台灣重新建立關係，並承諾把忠於台灣寫入國家憲法：「我們將竭盡全力恢復與台灣兄弟姐妹的關係。」

中國外長秦剛與洪國外長雷納在北京宣布兩國建交

洪國外交部還宣布，獲獎學金留台的洪都拉斯學生將能轉至中國留學。

對此，中國外交部發言人27日表示，只要洪都拉斯的留台生有意轉到中國大陸學習，中方願意全部接收，「大陸將成為他們溫暖的新家」；中國也願以中洪建交為新起點，拓展雙方人文教育領域的交流合作。

台灣外交部長吳釗燮26日曾表示，針對外交部提供的留學台灣獎學金，175名洪都拉斯留台學生將依往例，在學期結束後離台，若有學校機構希望讓洪生留下繼續求學、可依民間方式自行辦理。

截至目前為止，台灣東華大學已宣布將免除該校12名洪國學生的學雜費、並給予其生活津貼，以免其憂慮、在該校安心完成學業。

與洪斷交後，台灣如今只剩13個邦國，多是位於中美洲、加勒比海和太平洋地區的發展中國家。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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