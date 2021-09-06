洪都拉斯总统访台: “真朋友患难见真情”

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周六在总统府会见洪都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）伉俪访团。叶南德兹称，在近期区域局势紧张升温之际，他此行的目的是凸显与台湾的真友谊。

蔡英文在致辞时表示，这是疫情爆发以来第一个来自拉丁美洲友邦的总统访团，也适逢中华民国与洪都拉斯建交80周年，叶南德兹此时率团来访，意义非凡。

蔡英文表达深化双边关系的期望，并感谢叶南德兹近年来力挺台湾的国际参与，包括近期在格拉斯哥COP26气候峰会上再次表达对台湾的支持。她也回顾了台湾与洪都拉斯近年来在农业、教育、经贸领域的交流，预祝洪都拉斯大选顺利，期许两国未来继续在国际上相互扶持。

洪都拉斯是台湾的15个邦交国之一。该国即将在11月28日举行总统大选。叶南德兹所属的政党正面临来自在野党的严峻挑战。由几个主要在野党支持的总统候选人、前总统塞拉亚（Manuel Zelaya）的妻子休玛拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）在民调中取得领先。卡斯特罗在竞选中誓言若当选将带来改变，包括与中国建立外交和经贸关系。这将意味着切断与台湾的邦交。

叶南德兹在台湾总统府表示，在地区的紧张局势中，洪都拉斯要表明与台湾是真正的朋友，朋友在患难中才能见真情。"我们希望无论在我的总统任期内或卸任之后，都能深化这样的友谊和外交关系。"

叶南德兹周五率领访问团抵达台北。这是叶南德兹第四度访问台湾。据台湾外交部消息，访团成员还包括该国外交部长罗萨雷斯（Lisandro Rosales Banegas）夫妇、总统府秘书长卡多纳（Ricardo Cardona）夫妇、财政部长马塔（Luis mata）夫妇等重要官员共11人。蔡英文则曾在2017年出访洪都拉斯，推广农业、贸易等领域的双边交流。

近月来，中国不断对台湾施加军事及政治压力，包括几乎每天在台湾附近进行军事演习和巡逻。

台湾曾指责中国试图利用洪都拉斯大选"制造争议"，并警告洪都拉斯不要被北京"华而不实"的承诺所迷惑。

中国和台湾多年来互相指责对方进行"金钱外交"，提供大量援助以换取外交承认。而中国不断争取台湾剩余盟友的做法已使华盛顿心生警惕，美国尤其关注北京在中美洲和加勒比海地区影响力与日俱增的情况。

（德新社、路透社）

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