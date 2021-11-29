洪都拉斯左翼新总统的困难抉择

（德国之声中文网）洪都拉斯总统大选，从目前计票已经超过一半的结果来看，分析人士向法新社表示左翼候选人卡斯楚20个百分点的领先优势是"不可逆转的"。一旦她胜选的消息得以确认，将成为洪都拉斯历史上第一位女总统，也将立即面临无比严峻的全方位挑战。

洪都拉斯私营商会主席胡安卡洛斯席卡非（Juan Carlos Sikaffy）破例在全国选委会公布最终结果前，代表该组织向预期中的总统当选人休马拉‧卡斯楚（Xiomara Castro）与其所属的自由党和洪都拉斯全体人民致贺。席卡非推文说："我们商会重申致力于振兴经济中共同努力，从而创造有尊严和包容性的工作就业。"

这显示了全国990万人口中高达59%生活在贫困线下的洪都拉斯在历经2020年11月先后两个热带风暴和新冠肺炎摧残后，新领导人将面对日益严峻的挑战。传统亲美的私营商会寄望左翼新领导人放弃社会主义政见维持重商路线，不向委内瑞拉式的社会主义倾斜，同时也牵动著新政府在台湾海峡间外交承认的困难抉择。

老调重谈

洪都拉斯是中华民国台湾在中美洲仅有的4个邦交国之一，两国建交可回溯到80年前二战时期，而当时中华人民共和国仍未建政。

1997年时任总统李登辉推动投资拉丁美洲"东向政策"和令人诟病的"金元外交"以来，洪都拉斯是否转向北京已经成为大选前和政权更迭时不分党派的共同口号，用来换取更多的经济利益。

洪都拉斯卸任总统埃尔南德斯交出权力前不久 对台湾展开了出人意料的三天访问

洪都拉斯现任总统胡安‧奥兰多‧埃尔南德斯首度任内，将驻台大使召回降至代办级，一度引发断交警讯。他在特朗普总统任内承认中华人民共和国的计划因美国介入而搁置，但今年大选前埃尔南德斯旧事重提，藉取得中国制疫苗表态称不排除开展与北京互设商务办事处。台北外交部次长俞大㵢赶往安抚后暂时平息，但变数仍然存在。

"左翼"自由联盟"LIBRE"共推候选人休马拉‧卡斯楚女士选前演说中，透过国际媒体发表当选后将转与北京建交的声明，引发台湾与華府高度关切。美国国务院毫不避嫌的在大选投票前一周派出重量级的西半球事物助卿布莱恩‧尼科斯（Brian A. Nichols）亲访洪都拉斯，与朝野两大主要总统候选人会晤，将洪都拉斯只能在中美间择一的底线摊在台面。

美国依《台湾友邦国际保护及加强倡议法》（TAIPEI Act）介入，北京公开谴责美国"粗暴干涉洪都拉斯内政"，对预期将到手的第4个中美洲台湾邦交国临阵反悔的愤怒一览无遗。

休马拉‧卡斯特罗初步胜出，中美洲尼加拉瓜与萨尔瓦多两个反美邻国对其击败美国支持的候选人表达祝贺。一旦卡斯特罗推翻先前与北京建交的政见改而维持与台湾的外交关系，卡斯特罗与委内瑞拉及拉丁美洲其他社会主义阵营国家的关系将面临考验。

为何洪都拉斯邦交如此重要？

抛开两岸外交天平因洪都拉斯邦交可能造成的暂时性动荡，更重要的是2022年1月28日休马拉‧卡斯特罗就任新总统时，台湾的蔡英文总统将可在专程前往道贺时循例过境美国，这将是她自2018年7月出席南美唯一建交国巴拉圭总统就职以来，再度踏出台湾进行"过境外交"的唯一良机。

另一位也将在同月就职的尼加拉瓜总统丹尼尔‧奥尔特加，由于11月7日连任大选的合法性未受到美国为首的西方阵营与"美洲国家组织" (OAS)承认，蔡英文专程出席机率不大，但也不能完全排除与委内瑞拉、古巴、玻利维亚、伊朗和俄罗斯代表同席的可能性。

台湾一旦稳住洪都拉斯邦交，蔡英文可藉过境美国巩固并提升台美高层直接联系，对民进党将奋战的地方选举有著加分的边际效用。两个月后休马拉·卡斯特罗就职前，北京加码争取这中美洲最贫困国家的努力不会停歇，中美新一轮外交地盘争夺战胜负有待观察。

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