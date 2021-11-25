洪都拉斯大选：愿与中国建交的卡斯特罗大幅领先

（德国之声中文网）洪都拉斯周日（28日）举行大选，路透社称，反对派和执政党都在选後声称获胜，并称因极高的投票率，增加了在野党结束执政党十几年的统治的希望。

根据洪都拉斯媒体报导，目前在野党候选人休玛拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）领先，路透社引述洪国选举委员会说，在超过27%的计票结果中，卡斯特罗获得了53.7%的支持率，而执政党候选人阿斯福拉获得了33.8%。

选举委员会强调，这都只是初步结果，并坚信仍不应宣布任何候选人当选。周日投票结束后，执政党也宣布其候选人阿斯富拉获胜，但洪都拉斯官员们说，由於数百个投票站发生状况，选举结果可能会推迟公布，要确定当选人可能仍需数天时间。

洪都拉斯选举委员会说，共有约320万选民完成投票，它在一份声明中称这个数字是 「极高的投票率」，还有更多的票数有待统计。

反对党领先

选举委员会主席凯尔文·阿吉雷（Kelvin Aguirre）说，最初的投票率已经超过了2017年的总数。但在5755个投票站中，有近8%的投票站在向选举当局提交选票统计表时出现了传输问题，这将导致投票结果延迟。

若卡斯特罗胜胜，她将成为洪国首位女总统，并在其丈夫前总统前总统塞拉亚（Manuel Zelaya）在2009年的政变中被废黜后，首次让左派重新掌权。

卡斯特罗在投票後被记者团团围住，她说：「我们不能待在家里。这是我们的时刻，这是把独裁政权踢走的时刻。」

她并表示，她相信选民会报告他们看到的任何问题，国际观察员也会帮助确保投票公平举行。

洪都拉斯大选是中美洲的政治焦点，也是美国中美洲移民的主要来源国，尽管谋杀率最近有所下降，洪都拉斯仍是世界上最暴力的国家之一。另外，中美洲也是毒品走私关键的中转站，人们对那里的独裁政府越来越多担忧。

会否与台湾断交？

在竞选期间，卡斯特罗曾表示，若当选将与台湾断交，并与中国建交，因此这场选举也引发了北京和华盛顿之间的外交争夺。

洪都拉斯大报《论坛报》（La Tribuna）专栏作家黄贺南（Fernando Ramos）曾对德国之声表示，：“美国现在的态度其实很明显，就是美国和中国只能二选一。其中美国是存在于洪都拉斯的现实，我认为多数洪都拉斯民众不会想要和美国唱反调。”

黄贺南认为，反对党的候选人卡斯特罗虽在9月时说过当选后会与中国建交，「但她其实只公开说过一次，后来就没有再提过了」。

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路透社采访了一些选民，部分对于两名候选人都表示不满，但也有些人有明确支持者。27岁的技工何塞·冈萨雷斯（Jose Gonzalez）说：「我反对所有的腐败、贫困和贩毒，」他说他会投票给卡斯特罗。

22岁的医科学生亚历克萨·桑切斯（Alexa Sanchez）投票后，向路透社表示，她很不情愿地投给了卡斯特罗。她说：「说实话，没有很好的人选，」她说，并称她对「乾净选举」持高度怀疑态度。「我不这么认为，」她说，「这就是洪都拉斯」。

监督投票

众多洪都拉斯与国际选举观察员监督了周日的投票，其中还包括欧盟的68人代表团。

欧盟首席观察员热利亚娜·佐夫科（Zeljana Zovko）告诉记者，她的团队大多看到投票过程十分平静，投票率很高。社会学家、洪都拉斯国立自治大学前院长胡列塔·卡斯特利亚诺斯（Julieta Castellanos）说：「这是场艰难的选举，」他指出，卡斯特罗对胜选有高度期待。。

卡斯特利亚诺斯解释，若选举结果票数特别接近，或有大量投诉并引起对大规模选票诈欺质疑声，又或者如果候选人过早宣布自己获胜，就有可能发生选举后暴力事件。

（路透社等）

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