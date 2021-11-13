 洪都拉斯大选将至 会否与台湾断交成焦点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2021

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时政风云

洪都拉斯大选将至 会否与台湾断交成焦点

台湾邦交国洪都拉斯总统大选将在28日登场，民调领先的反对党候选人曾在竞选中誓言，若当选将带来改变，包括与中国建立外交和经贸关系。这将意味与台湾断交。

Präsidentschaftswahl in Honduras Xiomara Castro

民调领先的反对党候选人休玛拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）選前的最後週末舉行造勢活動。

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预计将赢得大选的洪都拉斯在野党候选人称当选后将与中国建交，引发台湾各界诸多讨论。德国之声访问专家，进一步了解台洪关係是否将出现变数，以及美国在其中所扮演的角色。

台湾邦交国洪都拉斯将于11月举行总统选举，左翼反对党「自由重建党」表示，若胜选，会与中国建立外交及商贸关系，这将导致台湾失去邦交国，该政党有可能获胜吗？

洪都拉斯总统叶南德兹周六对台湾进行访问，此行旨在消除台湾与洪都拉斯邦交不稳的担忧，传达支持台湾的强烈信息。此前该国在野党总统候选人表示，若当选将与中国建交。

（德國之聲中文網）洪都拉斯總統大選將在28日登場，兩名候選人在選前的最後週末各自舉行造勢活動。路透社指出，這場大選可能決定台灣是否會失去洪都拉斯這個邦交國，北京也高度關注。

洪都拉斯是台灣的15個邦交國之一，中華民國與洪都拉斯已建交80年。這屆總統大選，現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）所屬的政黨正面臨來自在野黨的嚴峻挑戰。

由幾個主要在野黨支持的總統候選人、前总统塞拉亚（Manuel Zelaya）的妻子休玛拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）在民調中取得領先。卡斯特罗在競選中誓言若當選將帶來改變，包括與中國建立外交和經貿關係。這將意味與台灣斷交。

台灣外交部長吳釗燮週一（22日）在立法院被問到相關問題時表示，不論洪都拉斯大選結果如何，「邦交沒問題」。吳釗燮指出，和執政黨候選人關係很好、和反對黨候選人也建立非常密切的溝通關係，「現在看起來邦交沒問題」。

若左翼反对黨的卡斯特罗擊敗執政黨候選人纳斯里·阿斯富拉（Nasry Asfura）结束該政黨十几年的統治，卡斯特罗将成为洪都拉斯首位女总统。

「我们要干掉独裁政权，」卡斯特罗在周日对数千名支持者大声地說。她認為，執政黨是獨裁政權，應該要被推翻，她的竞选纲领是反貪腐，同时也支持堕胎部分合法化以及與中国建立外交關係保持开放態度。

她並說：「作為一個團結的反對黨，我們對如此多的竊盜、腐敗及販毒行為已經說得夠多了」，並指出埃尔南德斯的弟弟今年早些时候在美国因毒品指控而被定罪。

美国关注

美國负责西半球事务的助理国务卿布赖恩·尼科尔斯（Brian Nichols）周日（21日）抵达洪都拉斯，并在举行会谈前会见了当地的选举监督机构。

在周一（22日）与洪都拉斯国家选举委员会官员举行会谈之前，他和当地的选举监督机构，他在推特上寫道「我强调了美国对洪都拉斯自由、公正、透明和和平选举的支持」。

另一名候選人是今年63岁的阿斯富拉，他擔任了两屆首都市长。尽管在最近的民意调查中处于劣势，他在周日（21日）的造勢活動上，仍表示對勝選有信心。

Präsidentschaftswahl in Honduras Nasry Asfura

执政党派出的总统候选人纳斯里·阿斯富拉（Nasry Asfura）是现任首都市长，目前民调处於劣势，但在竞选活动上仍对胜选表示信心十足。

他说：「我们将创造工作和机会，努力开展社会项目，为整个国家带来进步和发展。」路透社稱，与卡斯特罗不同，阿斯富拉並未提供详细的竞选纲领。

本月初的一项民意调查显示，卡斯特罗以17个百分点的优势领先，但部分分析家仍認為選情会很激烈。

（路透社）

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