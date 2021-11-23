洪都拉斯大选在即 台湾邦交岌岌可危?

(德国之声中文网) 洪都拉斯即将在本周日 (11月28日)举行总统大选，而因为之前几个主要在野党支持的候选人休玛拉·卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若当选将与台湾断交，并与中国建交，所以这场选战也成为国际社会关注的焦点。

美国国务院一位高级官员24日表示，一个出访洪都拉斯的美国代表团向两位主要总统候选人明确表示，华府希望该国与台湾保持长期的外交关系。这位不愿透露姓名的官员还说，华盛顿已经警告洪都拉斯与中国在该地区的做法有关的一些风险。

在最新民调中，卡斯楚依旧保持领先，而虽然之前她说当选会与台湾断交，但她的一位助理23日层表示，她尚未针对这个议题做出最终决定。台湾大多数的邦交国位于中美洲和加勒比地区，洪都拉斯是台湾15个邦交国中的其中一个友邦。

德国之声日前访问洪都拉斯大报《论坛报》（La Tribuna）专栏作家黄贺南（Fernando Ramos），他表示这个议题在当地不是重点，有关与中国建交一事，卡斯楚「只公开说过一次，后来就没有再提过了」。他认为，卡斯特罗当选后的新政府与中国建交不是不可能，「但这会是需要通盘考虑后才能做下的决定，不会在她一上台后马上发生」。

过去几年，中国持续努力削弱台湾剩余的友邦，此举让美国感到震惊，因为华府担心北京在西半球和其他地方的影响力越来越大。一名国务院官员在一次简报中告诉路透社记者：「我们已经与洪都拉斯的所有关键行为者说得很清楚，为什么我们认为洪都拉斯与台湾的关系如此重要。」

这位美国官员坚称美国在这场选举中不偏袒任何一方，并说拜登政府欢迎卡斯楚承诺在当选后建立一个由联合国支持的反腐委员会的决定。

美国官员重申，无论谁获胜，美国政府都打算继续点名其认为腐败的中美洲政治家，并将对他们采取措施，包括美国签证禁令。华盛顿认为，中美洲国家的腐败和治理不善是最近几个月抵达美墨边境的创纪录移民潮的根本原因之一。

反腐候选人动向受关注

专家们说，自从洪都拉斯现任总统叶南德兹 (Juan Orlando Hernandez)在面对欺诈指控中开始他的第二任期，这也使洪都拉斯的反腐败运动分崩离析。叶南德兹这次没有参选。

反观，卡斯楚这次与之前的竞选对手纳斯拉拉（Salvador Nasralla）结盟，这也让她在选战中近一步得到支持。她说，如果她击败执政党候选人阿斯富拉 (Yani Rosenthal)，她将探索与中国建立外交关系，这可能会引起与华盛顿的紧张关系。

卡斯楚上周在谈到作为中美洲国家第一位女性总统候选人时说：「我们将建立一个公平和有竞争力的洪都拉斯，打击腐败和贩毒。」洪都拉斯是西半球最贫穷的国家之一，也是到达美国边境难民的主要来源国。

美国官员向路透社表示，华府持续呼吁洪都拉斯进行自由和公平的选举，并敦促洪都拉斯政府和军队履行其宪法责任。他说，但美国政府仍然担心可能发生进一步的政治暴力，并敦促洪都拉斯当局确保选举的安全。

虽然卡斯楚在部分民调中享有领先优势，但并非所有民调都呈现这样的结果。一家当地电视台的民调显示，她与竞争对手在选战中势均力敌。

(路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。