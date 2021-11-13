洪都拉斯大选在即 专家：美国《台北法》固台洪关係

（德国之声中文网）洪都拉斯总统叶南德兹（Juan Hernandez）周日（11月14日）晚间结束3天访问台湾行程，搭机返国。叶南德兹此行受到外界瞩目，因为洪都拉斯将于28日举行总统大选，而民调上取得领先的在野党候选人卡斯楚（Xiomara Castro）9月时曾公开表示，她若成功当选，将改与中国建交。

自2016年台湾总统蔡英文上任以来，已有7国在与台湾断交，并同中国建交。作为台湾15个现有邦交国之一，洪都拉斯与台湾邦谊是否生变，在今年也已引起多次讨论。

今年5月，受疫苗短缺所苦的叶南德斯曾表示可能在中国开设一个贸易办事处来购买中国疫苗，一度引发北京与台北间的外交争执。台北称中国试图透过「疫苗外交」破坏台湾与友邦邦谊，北京则称台湾「造谣汙蔑」，指中国与发展中国家在疫苗上的合作「坦坦荡荡」。

台湾外交部后来表示，洪都拉斯已向美国辉瑞签约订购了440万剂疫苗，洪方亦重申两国邦交稳固。

此外，今年9月底的联合国大会上，台湾15个邦交国中，除了因为是观察员而不在总辩论中发言的梵蒂冈外，只有洪都拉斯没有为台湾表达支持。这是洪都拉斯第6年未在联合国大会总辩论中为台湾发言。

叶南德兹此次访问似乎有意破除外界对于台洪关係的揣测。他在13日与蔡英文会面时说，这次率团访台是想要表达一个清楚且坚定的讯息，就是「患难见真情」，在区域情势紧张之际，洪都拉斯就在这裡，与台湾站在一起。他强调：「我们希望无论在我的总统任期内或卸任之后，都能深化这样的友谊和外交关系。」

值得注意的是，叶南德兹此行是受到了台湾政府的邀请。不过洪都拉斯大报《论坛报》（La Tribuna）专栏作家黄贺南（Fernando Ramos）对此决策表达了疑虑。他向德国之声说：「从洪都拉斯人的观点来看，叶南德兹的政党极可能输掉这次大选，这使得这趟邀访显得很奇怪。」

黄贺南来自洪都拉斯首都德古西加巴，曾获台湾政府奖学金赴台唸书，现留在台湾工作。他认为，在大选前的时间点接待叶南德兹，并不是一个明智之举。「这让台湾看起来很像是在支持特定政党——我认为更好的做法，其实是避开这些敏感的事情。」

「不想和美国唱反调」

不过，针对台洪关係未来走向，黄贺南并不感到悲观。他向德国之声表示：「美国现在的态度其实很明显，就是美国和中国只能二选一。其中美国是存在于洪都拉斯的现实，我认爲多数洪都拉斯民众不会想要和美国唱反调。」

黄贺南认为，反对党的候选人卡斯楚虽在9月时说过当选后会与中国建交，「但她其实只公开说过一次，后来就没有再提过了」。

他观察洪都拉斯选民反应，认为社会大众其实对中国及台湾议题不了解，因此卡斯楚与中国建交的立场并未为她赢来更多的支持。「一般人更关注她对于洪都拉斯内政的政策，包括促进社会平等以及保障妇女堕胎权等，」他说。

同时，黄贺南指出，美国在包含洪都拉斯在内的许多拉丁美洲国家都有重要利益，他们不会乐见洪都拉斯与中国走近。他说，美国9月才刚延长对非法入境美国的洪都拉斯籍人士提供临时保护身份 （Temporary Protected Status, TPS）的决策，倘若洪国与中方走近，「（取消这项决策）也会对洪都拉斯政府带来很大的吓阻效用。」

黄贺南认为，卡斯楚当选后的新政府与中国建交不是不可能，「但这会是需要通盘考虑后才能做下的决定，不会在她一上台后马上发生。」

美国《台北法》巩固台友邦

政治大学国家发展研究所助理教授黄兆年则向德国之声表示，全球地缘政治已经改变，在美中竞争的情况下，美国不会希望洪都拉斯倒向中国。

黄兆年说：「美国在2020年提出《台湾友邦国际保护及加强倡议法》（TAIPEI Act，又称台北法）后，已经明确把台湾的外交利益纳入了美国的外交利益中。」

黄兆年又说，该法为美国在其他国家或国际组织中支持台湾国际地位一事提供了法源依据，而他也预期美国未来会持续加深其为台湾巩固友邦的作为。

针对台湾问题经常在其邦交国内变成不同政党间进行攻防的议题一事，黄兆年则认为，选举时在野党提出与执政党不同的政策，有时候不一定代表选后真的会这样做。

「对内要做出差异化政策、对外则可能是要对美国、台湾施加压力，」他说，「这样一来，就有机会可以进一步争取该国利益。」

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